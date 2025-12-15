¡Powerball sortea el mayor jackpot del año! u$s1,1 mil millones + Seguir en









El premio más alto de 2025 llega justo antes de las fiestas y se sortea hoy, lunes 15 de diciembre.

Powerball, la lotería que crea esperanzas y cambia vidas, se está preparando para iluminar esta época navideña con un sorteo que promete emociones inolvidables. Con un fabuloso pozo de 1,1 mil millones de dólares (1,6 billones de pesos), el próximo sorteo de Powerball es mucho más que una oportunidad para ganar; es una ocasión para hacer realidad tus sueños y compartir la magia de la Navidad con quienes más querés.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

¿Cómo jugar al Powerball de 1,1 mil millones de dólares? Participar en el sorteo es más fácil de lo que pensás. Solo tenés que ingresar a la página de Powerball en el sitio de TheLotter y elegir 5 números del 1 al 69 y un número adicional del 1 al 26. Podés seleccionar tus números manualmente o dejar que la suerte decida por vos con una selección aleatoria. Una vez confirmado tu pedido, la oficina local de TheLotter en Estados Unidos comprará el boleto oficial de Powerball en tu nombre y te enviará una copia digitalizada a tu cuenta personal. ¡Con tu billete digitalizado, ya estás listo para el sorteo que podría cambiar tu vida!

¿Cuándo es el próximo sorteo? Marcá en tu calendario y preparate para la emoción. El próximo sorteo de Powerball está programado para lunes,15 de diciembre, y la emoción está por llegar a su punto máximo. Este es tu momento de competir por un premio que podría transformar tus sueños en una realidad fantástica.

Regalos de Navidad inolvidables Con un premio de Powerball, estas fiestas navideñas pueden convertirse en una época de intercambios de regalos inolvidables.

Imaginá sorprender a tus seres queridos con un viaje soñado, regalarles una casa nueva o cumplir sus mayores deseos. Desde joyas deslumbrantes hasta autos de lujo, las posibilidades son infinitas.

Powerball no es solo una oportunidad para cambiar tu vida, sino también la de quienes más querés. Esta Navidad está a la vuelta de la esquina: hacé que sea inolvidable con regalos que van más allá de la imaginación. ¡Jugá hoy mismo! El próximo sorteo de Powerball es una puerta abierta a la emoción, la esperanza y la posibilidad de un futuro extraordinario. Comprá tu boleto hoy y preparate para soñar en grande gracias a la magia de Powerball.