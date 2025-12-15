El gobierno bonaerense advirtió sobre una "catástrofe productiva" por el impacto del programa económico de Javier Milei

Los ministros Carlos Bianco y Augusto Costa alertaron por la caída de la actividad, la pérdida de casi 5.000 empresas y 95.000 empleos formales en la provincia. Señalaron el avance de las importaciones, el desplome del consumo interno y la falta de políticas para la industria y el comercio.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , advirtió este lunes que la Argentina atraviesa una “ catástrofe productiva ” como consecuencia del programa económico del gobierno de Javier Milei . Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en La Plata, que encabezó junto al ministro de Producción, Augusto Costa , y la titular del OPISU, Romina Barrios .

En ese marco, Costa presentó un diagnóstico sobre el impacto de las políticas nacionales en la estructura productiva de la provincia de Buenos Aires, que concentra cerca del 38% de la población del país y tiene en la industria, el agro, el comercio y la construcción los principales motores de generación de riqueza.

“El gobierno nacional se niega a hablar de economía real y de industria, pero la provincia sufre de lleno las consecuencias del programa económico”, sostuvo el funcionario. Según precisó, la actividad económica bonaerense cayó 0,8% en comparación con 2023 y, entre enero y septiembre de 2025 , acumuló una retracción adicional del 1,3% .

Si bien destacó una fuerte recuperación del sector agropecuario, con un crecimiento del 46% , Costa advirtió que el resto de los sectores productivos muestran caídas profundas: la industria manufacturera retrocedió casi 10% , la construcción se desplomó 23% y el comercio cayó 6,5% .

En términos de tejido productivo y empleo, el ministro alertó que en los últimos dos años se perdieron casi 5.000 empresas en la provincia y 95.000 puestos de trabajo formales registrados . “Se pasó de producir a importar vehículos, lo que impactó de lleno en la producción de automóviles, autopartes y neumáticos, con una pérdida de alrededor de 9.000 empleos ”, explicó.

De acuerdo al ministro, el sector textil también mostró un fuerte deterioro, con una caída del 20% en la producción respecto de 2023, mientras que el avance de las importaciones generó la pérdida de casi 15.000 puestos de trabajo. En ese sentido, Costa remarcó que las importaciones de bienes de consumo alcanzaron un récord en 2024, por u$s 8.376 millones, y que las compras a través de servicios de courier y plataformas como Shein y Temu crecieron 300% interanual, hasta llegar a u$s 694 millones.

Luego, remarcó que la crisis también se refleja en el sector de alimentos y bebidas, afectado por la caída del consumo interno. “Hay cierres de empresas y 2.886 puestos de trabajo comprometidos. Aunque en 2025 hubo un leve repunte, estamos en pisos históricos de consumo de lácteos y carnes”, indicó. La contracción del consumo impacta además en los comercios minoristas y mayoristas.

Según el informe del Poder Ejecutivo bonaerense, otros rubros industriales replican el mismo escenario: la metalmecánica registró caída de producción, cierres y 1.305 empleos afectados, mientras que también se observaron retrocesos en productos químicos. “Lo vemos en todos los sectores y no es casual”, subrayó Costa.

La construcción perdió unos 2.500 puestos de trabajo, y el turismo también mostró señales negativas, con 6,6% menos de veraneantes y una caída del 25% en el consumo en destinos bonaerenses. "La temporada es crítica", explicó el funcionario.

Recordó que el turismo es la quinta actividad económica del territorio bonaerense y analizó que pese a las diversas políticas que implementa la Provincia, hay cuestiones macroeconómicas que la administración bonaerense no puede controlar. "Podemos morigerar ese impacto negativo, pero el tipo de cambio va en contra de los destinos locales respecto a los del exterior", indicó.

Frente a este escenario, el ministro de Producción sostuvo que la Provincia busca “actuar como escudo y red” ante lo que calificó como una crisis “generada deliberadamente” desde la Nación. Enumeró como factores centrales el tipo de cambio que abarata las importaciones, la suba de la tasa de interés que restringe el financiamiento, la apertura indiscriminada de importaciones, el aumento de tarifas y costos de producción y la pérdida del poder adquisitivo, que provoca un desplome del consumo interno.

“La política económica incentiva que los argentinos consuman bienes y servicios del exterior y tiene como consecuencia directa la destrucción de la producción argentina y bonaerense”, afirmó. Y añadió: “Detrás de estos números hay familias, proyectos truncos y una enorme dificultad para pensar el futuro. Le pedimos al gobierno nacional que no deserte de sus responsabilidades y que transfiera a la provincia los recursos que le corresponden. Mientras tanto, vamos a seguir actuando como escudo y red ante esta catástrofe”.

Finalmente, destacó la política industrial de la cartera que conduce, subrayó la importancia del programa Arriba Parques, los beneficios impositivos impulsados desde ARBA para las actividades productivas y las líneas de créditos que impulsa el Banco Provincia para los distintos sectores. "Los dos modelos de Estado y de país son clarísimos", cerró.