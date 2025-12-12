Tierra del Fuego respaldó el comunicado de Cancillería contra la explotación petrolera en Malvinas pero reclamó mayores medidas

El gobierno de Gustavo Melella denunció la explotación petrolera anunciada por el Reino Unido en las Islas. Instó a Nación a "tomar todas las medidas necesarias para frenar esta acción".

El gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur rechazó la explotación petrolera en las Malvinas.

El gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur respaldó el comunicado de la Cancillería argentina en rechazo a la explotación hidrocarburífera en las Malvinas anunciada por el Reino Unido de Gran Bretaña, pero le reclamó mayores medidas para "frenar esta acción que afectaría de forma irreversible nuestros derechos soberanos".

Esta semana, se conoció que Londres autorizó a dos empresas -una británica y otra israelí- para la explotación petrolera en el yacimiento "Sea Lion" en la Cuenca Malvinas Norte , costa afuera de las Islas Malvinas , una iniciativa no cuenta con la aprobación de ninguna autoridad del Estado nacional .

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Pablo Quirno , aseguró que se trata de "acciones unilaterales e ilegítimas del Reino Unido" y adelantó que Argentina "profundizará su plan de acción con el fin de adoptar todas las medidas adicionales , de conformidad con el derecho internacional, que considere necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos".

En ese marco, la administración fueguina, con competencia sobre las Malvinas, destacó la posición tomada por el Gobierno nacional, aunque reclamó mayores medidas ante la avanza británica sobre los recursos naturales argentinos .

Al respecto, el Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary , sostuvo que “ante esta medida instamos a la Cancillería Argentina a adoptar todas las medidas diplomáticas y jurídicas necesarias en todos los foros disponibles para frenar esta acción que, de concretarse, afectaría de forma irreversible nuestros derechos soberanos y los recursos que pertenecen a la Provincia y a todo el pueblo argentino”.

Desde el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur expresamos nuestro pleno respaldo al comunicado de la @Cancilleria_Ar que rechaza la pretendida "Decisión Final de Inversión" anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper y… https://t.co/mjGHfujUNq — Andrés Dachary (@ADachary) December 12, 2025

“Asimismo solicitamos que se reafirme con claridad ante la comunidad internacional que la Argentina no consiente ni reconocerá ninguna explotación hidrocarburífera en la plataforma continental bajo ocupación británica”, agregó.

En paralelo, Dachary resaltó también que “las acciones firmes y contundentes que adopte el Gobierno Nacional en defensa de nuestra soberanía contarán con el respaldo unánime del pueblo argentino, porque la Cuestión Malvinas y la defensa de nuestro territorio constituyen una causa nacional que trasciende cualquier diferencia partidaria”.

Por otra parte, el dirigente patagónico le reclamó a la Cámara de Diputados que "convoque de inmediato al Observatorio Parlamentario Malvinas". "No estamos ante una exploración más. El proyecto 'Sea Lion' está por iniciar una fase comercial que consolidará el expolio de recursos fueguinos y argentinos. Necesitamos que el Congreso fiscalice la aplicación de la Ley 26.659 y sancione a los responsables", advirtió.

Y completó: "Invitamos a todos los bloques a romper la inercia y defender lo que es nuestro. La soberanía se defiende con acciones, no solo con discursos".

PETRÓLEO MALVINAS Gentileza Nuestro Mar

La administración de Gustavo Melella consideró que "el accionar unilateral, ilegal y provocador del Reino Unido pretende explotar recursos naturales argentinos en un territorio ocupado, vulnerando de forma directa los derechos de soberanía de 45 millones de argentinas y argentinos".

Afirmó, además, que no se trata de un episodio aislado, sino de una "maniobra de gravedad inusitada, comparable únicamente con la Misión Shackleton de 1976 que llevó a nuestro país a recurrir nuevamente a la Asamblea General de la ONU y motivó la Resolución 31/49, que prohíbe expresamente cualquier medida unilateral respecto a la Cuestión de las Islas Malvinas mientras no se solucione la disputa".