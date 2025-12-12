Mendoza inició acciones legales contra padres que no vacunaron a sus hijos

El Ministerio de Salud y Deportes provincial denunció ante la Justicia a 10 personas por no haber cumplido con el calendario obligatorio de vacunación para los niños. La gestión de Alfredo Cornejo advirtió por un "contexto preocupante para la salud pública".

Mendoza llevó ante la Justicia a 10 padres que no vacunaron a sus hijos.

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza inició esta semana un proceso judicial contra un grupo de padres que no vacunó a sus hijos, en el marco de la Ley 27941, que establece la obligatoriedad para todos los habitantes de aplicarse las vacunas y la prevalencia de la salud pública sobre el interés particular.

Desde la administración de Alfredo Cornejo se informó que realizaron 10 denuncias judiciales contra padres por no haber cumplido con el calendario obligatorio de vacunación de sus menores a cargo.

"Esta medida se enmarca en la Ley 27941, que establece la obligatoriedad para todos los habitantes de aplicarse las vacunas y la prevalencia de la salud pública sobre el interés particular", apuntó la gestión cuyana.

A la par, explicó que la iniciativa "se da en un contexto preocupante para la salud pública, debido al aumento de casos de sarampión y coqueluche en el país, producto del descenso en la tasa de vacunación".

El Ministerio de Salud y Deportes, a cargo de Rodolfo Montero, indicó que, de esta manera, se da "un paso adelante en el cuidado de la salud pública, poniendo el foco en la vacunación de los niños como estrategia preventiva y obligatoria".

Rodolfo Monteros Rodolfo Monteros, ministro de Salud y Deportes de Mendoza.

Respecto de las denuncias, la responsable del Departamento de Inmunizaciones, Iris Aguilar, destacó: “El objetivo es claro: que los niños se vacunen. No buscamos castigar, sino proteger a los chicos. Es el juez el que determina qué hacer. Nuestro rol es activar el sistema cuando se vulnera el derecho a la salud del niño”.

Aguilar, además, se refirió a la tasa de vacunación en la provincia y subrayó que la vacunación escolar se mantiene por encima del 80%, un porcentaje aceptable pero que debería superar el 95% para evitar la reaparición de enfermedades que gracias a las vacunas se encuentran eliminadas o bajo control.

La responsable de Inmunizaciones sostuvo que el mayor déficit está en las vacunas que se aplican a los 15 meses, lo que se relaciona con la disminución en el número de controles de niños sano que se realizan de manera más espaciada.

La resolución 2572 ordena los procedimientos que deben seguir los equipos de inmunizaciones de cada Área Departamental de Salud y Hospitales, estableciendo que son los encargados de inmunizaciones quienes deben verificar el cumplimiento del calendario de vacunación a través del registro único nominal digital de vacunación de la provincia que involucra tanto al sector público como al privado.

El mensaje conjunto a favor de la vacunación

Semanas atrás, la diputada del PRO por Chaco, Marilú Quiróz, realizó una polémica exposición antivacunas - centrada sobre todo en aquellas aplicadas para combatir el Covid-19 - que se llevó a cabo en el Anexo a la Cámara de Diputados, donde se denunciaron "efectos colaterales" como "magnetismo" en el cuerpo.

El hecho generó un amplio repudio tanto de la comunidad científica como del arco político, que destacaron la importancia de la vacunación para prevenir enfermedades.

En ese marco, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, junto a titulares de las carteras sanitarias de 22 provincias firmaron un comunicado conjunto titulado "Las vacunas son seguras y salvan vidas", en el que se detalla que cada vacuna del calendario "cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas".

"Antes de ser incorporadas al Calendario, todas las vacunas atraviesan evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad. Ese mismo estándar se mantiene a lo largo del tiempo mediante procesos permanentes de control y seguimiento", detalla el texto compartido por Lugones.

En el escrito están las firmas de los ministros de Salud de 22 de las 24 provincias. Las únicas ausentes, Buenos Aires y Formosa, también se expresaron en la línea del texto, pero denunciaron que no fueron invitadas por el Gobierno nacional para suscribir el documento.