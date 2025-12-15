Revelan que el Manchester City casi compra a Lionel Messi en los comienzos de su carrera + Seguir en









Un exentrenador del equipo inglés reveló por primera vez que casi ficha a un joven Lionel Messi en el 2008.

En las últimas horas se reveló que la carrera de Lionel Messi podría haber sido completamente diferente por una oferta accidental que el Manchester City le hizo al Barcelona en 2008. En cuestión, el club inglés, recién adquirido por el jeque de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mansour, realizó una millonaria oferta para quedarse con el rosarino, de por entonces 21 años.

Según reveló Mark Bowen, quien fue segundo entrenador de los "Citizens" ese año, la historia fue así: "Era el último día del mercado y Gary Cook (director deportivo) le dijo a Mark Hughes que los nuevos propietarios querían hacer algo. En ese momento, el club estaba lanzando ofertas de 30 millones de libras por jugadores como Berbatov, Robinho, Ribery… simplemente intentábamos ver qué clubes aceptaban", explicó Bowen en el podcast Business of Sport.

Finalmente, Robinho fue el jugador que fichó por el City. Sin embargo, en un evento en Londres, el presidente del Barcelona sorprendió al anunciar que el Manchester City había ofrecido 30 millones de euros por Messi.

"Pensé: ‘¿Alguien realmente le ha hecho una oferta a Messi?’ El presidente del Barça no tardó en responder diciendo: '¿Quién coño te crees que eres? ¡Retírate, por favor!'", añadió Bowen. En ese momento, Messi ya estaba entre los mejores futbolistas del mundo, habiendo quedado segundo en el Balón de Oro por detrás de Cristiano Ronaldo.