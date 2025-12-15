La provincia de Buenos Aires anunció que sostendrá los subsidios energéticos a hogares de menores ingresos

La administración bonaerense confirmó que seguirá otorgando la tarifa social a los usuarios que queden fuera del nuevo esquema nacional, siempre que se inscriban en el registro provincial. Desde enero de 2026 se eliminarán los subsidios en barrios cerrados.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que continuará otorgando subsidios energéticos a los hogares de menores ingresos, aun cuando el nuevo esquema de segmentación que impulsa el Gobierno nacional reduzca el alcance de los beneficios a partir de enero de 2026. Para acceder a la tarifa social bonaerense, los usuarios deberán inscribirse en el padrón provincial correspondiente, requisito clave para sostener el beneficio.

El anuncio fue realizado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en La Plata, donde explicó que la Provincia avanzará con modificaciones en su política de subsidios con dos objetivos centrales: mejorar los criterios de inclusión del sistema y adecuarlo a los cambios regulatorios que implementará la Secretaría de Energía de la Nación.

Uno de los puntos principales será la depuración del padrón de beneficiarios. A partir de enero de 2026, dejarán de recibir subsidios energéticos todas las viviendas ubicadas en barrios cerrados , independientemente de la categoría en la que se encuentren. Según detalló Bianco, la medida alcanzará a unos 79.500 usuarios en toda la provincia , de los cuales cerca de 66.900 se concentran en el Gran Buenos Aires -Edenor y Edesur- y otros 12.600 en el interior bonaerense, en zonas reguladas por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

Según precisó el funcionario, la quita de estos beneficios responde a la necesidad de corregir distorsiones en el sistema de subsidios y focalizar la asistencia en los sectores que realmente la necesitan. “Vamos a eliminar todos los subsidios para las tarifas sociales en residencias ubicadas en barrios cerrados” , afirmó Bianco.

En paralelo, el ministro explicó que la Provincia deberá adaptarse al nuevo esquema de subsidios energéticos que impulsa el Gobierno nacional y que actualmente se encuentra en consulta pública. El nuevo sistema eliminará la segmentación vigente de tres categorías (N1, N2 y N3) y pasará a un modelo de solo dos grupos.

Por un lado, estarán los hogares con subsidio, que incluirán a familias con ingresos inferiores a tres canastas básicas totales. Estos usuarios recibirán asistencia para consumos de hasta 300 kWh mensuales en períodos de alta demanda y de hasta 150 kWh en los meses de menor consumo. Por otro lado, se definirá la categoría de hogares sin subsidio, integrada por aquellos con ingresos superiores a ese umbral, que quedarán excluidos de cualquier ayuda estatal.

Bianco recordó que actualmente los usuarios de altos ingresos (N1) ya no reciben subsidios, mientras que los de menores ingresos (N2) y los de ingresos medios (N3) acceden a descuentos parciales y con topes de consumo. Ese esquema, explicó, quedará sin efecto con la nueva normativa nacional.

Cómo impacta en la Provincia

En ese contexto, la provincia de Buenos Aires mantendrá su propia política de tarifa social para los usuarios regulados por OCEBA. El esquema provincial contempla dos grupos: uno integrado por hogares con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles -que seguirán recibiendo el beneficio- y otro que estaba alineado con la categoría N2 del sistema nacional.

Con la eliminación de esa categoría a nivel nacional, ese segundo grupo dejará de existir en los términos actuales. Sin embargo, Bianco adelantó que la Provincia buscará sostener el subsidio para esos usuarios, siempre que cumplan con los requisitos y se inscriban en el registro correspondiente.

“Los usuarios que pierdan el subsidio nacional podrán seguir siendo incluidos en la tarifa social provincial, siempre que se registren en la página de OCEBA y cumplan con las condiciones de acceso”, explicó el ministro, y aclaró que el objetivo es evitar que la quita de subsidios se produzca de manera abrupta.

Las autoridades bonaerenses anticiparon que en las próximas semanas se brindarán mayores precisiones sobre la implementación de las medidas, en un escenario marcado por el rediseño del esquema de subsidios energéticos a nivel nacional y su impacto directo en las economías familiares y en las finanzas provinciales.