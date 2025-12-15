El PJ bonaerense entra en etapa de definiciones y se encamina a una elección interna en medio de fuertes tensiones

Con el mandato de Máximo Kirchner próximo a vencer, el peronismo de PBA convocó al Consejo Provincial para avanzar en el cronograma electoral. La disputa entre el camporismo y el kicillofismo atraviesa al partido, la Legislatura y los municipios.

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires atraviesa horas clave en su reorganización interna. A días del vencimiento del mandato de Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense, el Consejo Provincial se reunirá para definir el llamado a elecciones y analizar la coyuntura política nacional, en un contexto marcado por disputas de poder y reposicionamientos de cara al futuro del peronismo.

La reunión del Consejo está prevista para el viernes en el distrito de Malvinas Argentinas, donde gobierna Leonardo Nardini , y tendrá como eje central la convocatoria a elecciones internas, que se realizarán en febrero del próximo año. Además de renovar la conducción provincial, el proceso incluirá la elección de autoridades partidarias en los 135 distritos bonaerenses, un movimiento clave para ordenar la estructura territorial.

El mandato del diputado Kirchner concluye formalmente esta semana y, aunque el actual titular del PJ evitó confirmar si buscará la reelección, dejó en claro que el partido debe transitar una etapa de debate político más amplia, centrada en la reconstrucción de la confianza social y en la definición de un proyecto de país y de provincia.

"Estamos viendo la desesperación nominal de algunos para ser candidatos, obviamente la decisión del conjunto es importante, pero tenemos que llegar al viernes y sentarnos con los compañeros", planteó el fin de semana en declaraciones a AM 530 al cuestionar las disputas prematuras por los cargos partidarios.

Sostuvo que “en febrero o marzo estaremos votando o eligiendo autoridades”, apuntó que “es algo que tiene que ver con la lógica vida del partido” y cuestionó el hecho de que “algunos le ponen un tinte de dramatismo, yo creo que es todo más simple y nos debe preocupar cómo volvemos a recuperar la confianza de sectores incluso peronistas”.

En ese marco, llamó a bajar el tono de la interna y advirtió que, si no se alcanza una síntesis política, será el afiliado quien defina en las urnas. “Convocamos al consejo para buscar una fecha para que quienes quieran conducir el partido cuenten qué proyecto de país tienen. Si no hay unidad o acuerdo político, será una transición donde el afiliado vaya a votar”, sostuvo.

Los nombres que suenan

Desde el kirchnerismo duro, el primer planteo fue la posibilidad de una reelección del propio Kirchner. La diputada nacional Teresa García, dirigente cercana a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que el actual titular del partido expresa a un sector central del peronismo bonaerense. “Creo que Máximo tiene que manifestar la voluntad de seguir en el PJ bonaerense porque representa un espacio político”, afirmó.

En ese mismo universo, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, referente del Movimiento Evita, confirmó su voluntad de competir si hay internas, con un discurso centrado en revitalizar el rol político del partido y devolverle protagonismo a la militancia. “Necesitamos que el PJ no sea una cáscara vacía ni un elemento de disputa, sino una herramienta de construcción”, expresó en el streaming Uno, tres, cinco.

En paralelo, el kicillofismo, nucleado en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), comenzó a impulsar alternativas propias para disputar la conducción partidaria. Entre los nombres que circulan aparecen la vicegobernadora Verónica Magario, promovida por intendentes alineados con el gobernador, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque.

Andrés Larroque.jpg Andrés "Cuervo" Larroque, uno de los alfiles de Axel Kicillof.

En La Plata plantean la necesidad de reordenar el PJ bonaerense, ampliar la base de representación y alinear la estructura partidaria con la gestión provincial, con la mirada puesta en el armado político hacia 2027.

En ese marco, también aparece el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, impulsado por un grupo de jefes comunales del conurbano que buscan mayor autonomía de los grandes espacios internos, junto a Federico Achával (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

La interna

En ese marco, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, buscó bajarle tensión a las diferencias internas y enmarcó la discusión como parte de un proceso político natural dentro del oficialismo. “Los distintos sectores del peronismo vamos a seguir trabajando. Formamos parte de una misma fuerza política y somos un espacio que viene articulando con el resto de los sectores, con diferencias públicas que estuvieron a la vista en el cierre de listas y en otras discusiones”, sostuvo este lunes en conferencia de prensa.

En ese sentido, remarcó que, pese a las divergencias, “somos todos parte del oficialismo” y aseguró que el trabajo conjunto continuará tanto en la Legislatura como en los concejos deliberantes. “Es un proceso natural que se despliega en un frente político con distintos sectores. No le veo inconveniente a eso ni a seguir trabajando”, apuntó.

Axel Kicillof El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

La discusión por la conducción del PJ se inscribe en una puja más amplia entre los sectores alineados con Cristina Fernández de Kirchner y aquellos que responden al gobernador Axel Kicillof. Las diferencias no solo atraviesan la vida partidaria, sino que también se reflejan con nitidez en la Legislatura bonaerense y en el mapa político de los municipios.

En la Cámara de Diputados, el recambio de autoridades se resolvió con mayor rapidez luego de que La Cámpora, el Frente Renovador y los jefes comunales del conurbano alcanzaran un entendimiento que dejó al Movimiento Derecho al Futuro con una participación menor en el esquema de conducción. Finalmente, el sector alineado con el gobernador retuvo una sola vicepresidencia, que quedó en manos del intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

La presidencia de la Cámara baja volvió a repartirse entre Alejandro Dichiara, dirigente cercano a Máximo Kirchner, y Alexis Guerrera, hombre de confianza de Sergio Massa, mientras que la conducción del bloque peronista quedó a cargo del camporista Facundo Tignanelli.

Dichiara Alejandro Dichiara, nuevo presidente de la Cámara de Diputados bonaerense.

En el Senado bonaerense, en cambio, el recambio de autoridades quedó atravesado por fuertes desacuerdos internos y aún no logró cerrarse. La disputa central gira en torno a la vicepresidencia primera, un cargo de peso institucional que quedó vacante tras la salida de Luis Vivona. En ese punto, el kirchnerismo impulsa al exintendente de José C. Paz, Mario Ishii, mientras que el sector alineado con el gobernador busca posicionar a la senadora Ayelén Durán, referenciada en el espacio que conduce Larroque. Desde el Frente Renovador, si bien expresaron respaldo a Ishii, circularon versiones sobre un eventual interés de Malena Galmarini.

A ese escenario se suma la discusión por la conducción del bloque peronista en la Cámara alta, vacante tras la salida de Teresa García. Aunque inicialmente se mencionó al ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis como una opción de consenso, su continuidad en el Ejecutivo provincial reabrió la discusión. En ese contexto, volvieron a mencionarse los nombres de Sergio Berni y de la senadora camporista Fernanda Raverta, señalada por algunos sectores como una figura con capacidad de articulación interna.

El rol de Cristina Kirchner

En paralelo, la situación judicial y política de Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo un factor central en el debate interno. Para el sector que responde a la expresidenta, su ausencia del escenario público representa una pérdida significativa para la discusión estratégica del peronismo, mientras que otros espacios buscan redefinir liderazgos y equilibrar el peso de los distintos sectores.

Cristina Kirchner Dia de la Lealtad Cristina Kirchner.

Con la mirada puesta en el escenario electoral de los próximos años y en la construcción de una alternativa al gobierno nacional, el PJ bonaerense enfrenta el desafío de ordenar su interna, recuperar mecanismos de participación y evitar una fractura que debilite su rol como principal fuerza opositora en la provincia.