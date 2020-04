López: "La propuesta de la provincia de Buenos Aires se amolda a su capacidad de pago"

Periodista: Un grupo de bonistas rechazó este lunes la propuesta de reestructuración de deuda elevada por el Gobierno de Axel Kicillof, bajo el argumento de que, “en lugar de entablar negociaciones con el comité. la Provincia lanzó una oferta de intercambio unilateral” y que “los términos de la oferta no reflejan la verdadera capacidad de pago de la Provincia, no dando lugar a una solución consensuada”. ¿Cuál es la postura del Gobierno bonaerense respecto de ese planteo?

Pablo López: Efectivamente un grupo de bonistas presentó ese comunicado. En primer lugar estuvimos en conversaciones con diferentes grupos de acreedores, diferentes fondos, durante todo este tiempo y hasta llegar al momento del lanzamiento de la oferta. En particular con este grupo estuvimos manteniendo conversaciones, e incluso hemos intentado lograr un ámbito para tener conversaciones más profundas, y nos hemos encontrado con una respuesta esquiva del otro lado. Y que incluso concluyó con un envío de propuesta de parte de ellos en términos totalmente inaceptables para la provincia.

P.: ¿Por qué eran inaceptables?

P.L.: La Provincia necesita reestructurar su deuda ya que no es sostenible su carga de deuda, y la propuesta que nos presentaron implicaba un alivio muy tenue, de cortísimo plazo, pero sin embargo llegaba al punto de generar una carga de deuda mayor para el futuro. O sea que en realidad era un alivio financiero de corto plazo para hipotecar el futuro de la Provincia. La carga de la deuda total crecía cuando uno tomaba todo el período de la propuesta. Con lo cual la propuesta no se ajustaba a los lineamientos que la provincia presentó transparentemente, públicamente, para todo el mercado, respecto de cómo se podía trabajar en un mecanismo sostenible. Y esa fue la respuesta. La verdad es que nosotros tenemos un cronograma asociado también a la situación de la deuda actual, y por ende necesitamos avanzar y por eso avanzamos en una propuesta que refleja la verdadera capacidad de pago de la provincia, sin atentar contra la recuperación del crecimiento económico, que es lo central que necesita la provincia.

P.: Ese comité de acreedores también asegura que los términos de la oferta probablemente “hagan fracasar la reestructuración, llevando a una potencial cesación de pagos”. ¿Qué porcentaje representan sobre el total de los bonistas involucrados en esta reestructuración, y cómo juega ese porcentaje en el final de la operatoria? ¿Qué porcentaje de aceptación necesita alcanzar la Provincia para cerrar positivamente la reestructuración?

P.L.: Es una muy buena pregunta. La verdad es que nosotros -y remarco este punto- venimos trabajando y actuando de buena fe, con información pública y conversaciones con todos. Y digo ésto porque también es un punto que se marca en el comunicado. Nosotros le venimos pidiendo a este grupo de bonistas que revelen sus tenencias, que efectivamente nos digan y demuestren fehacientemente cuál es el conjunto de bonos que representan. Lo hemos hecho directamente y a través de nuestro agente de información, que hemos contratado al efecto, que es DF King y que le ha pedido y lo ha hecho públicamente a todos los bonistas de la provincia que revelen sus tenencias.

Y una parte importante, supuestamente este grupo no lo ha hecho, porque de hecho nosotros no tenemos registro fehaciente de a qué porcentaje representa. Ellos alegan representar a un 40% pero no podría confirmarlo, eso es algo que ellos tendrían que contestar. Y el nivel de aceptación de la propuesta puede ser variable. Obviamente que las diferentes series de bonos tienen diferentes cláusulas de acción colectiva que implican porcentajes o umbrales mínimos que harían a cualquier potencial propuesta extensible al resto del universo. Pero más allá de ésto, la propuesta que nosotros planteamos no tiene ningún umbral mínimo requerido para que se lleve adelante un canje de bonos, que es lo que estamos proponiendo.

P.: ¿Existe la posibilidad de que haya nuevas negociaciones con este grupo de bonistas –o con otros- para mejorar la propuesta? ¿Y en ese caso cuáles serían los potenciales ejes de una negociación?

P.L.: La verdad es que conversaciones con diferentes grupos de bonistas va a seguir habiendo. Es importante para nosotros poder seguir conversando, explicando lo que haya que explicar, respecto de no sólo la oferta sino de la situación de la provincia. Pero es importante tener en cuenta que la propuesta que nosotros hicimos se enmarca dentro de las posibilidades que tiene la provincia de Buenos Aires, cuando uno mira el proyecto hacia adelante en función también de los enormes déficits que tiene la Provincia, de todo tipo: en lo económico, lo social, en infraestructura… La Provincia necesita urgentemente poder iniciar un proceso de crecimiento, poder abordar los déficits que posee, necesita generar nueva infraestructura, necesita contener a la enorme población que tiene la Provincia, brindar oportunidades de empleo.

En ese marco es que la oferta que nosotros planteamos es una oferta posible y sostenible. Y una oferta sostenible implica también que cuando llegue el momento de hacer los diferentes pagos que conlleva esta deuda, esos pagos puedan llevarse adelante, al mismo tiempo que la provincia sigue en su crecimiento y sigue avanzando hacia el camino del desarrollo. Con lo cual cuando decimos que la oferta es sostenible, decimos que es posible pagar esa deuda. Es sabido que muchas reestructuraciones terminan con nuevos eventos de incumplimientos y con nuevas reestructuraciones necesarias a los pocos años, con lo cual es importante entender que esta propuesta que nosotros planteamos es la propuesta que se amolda a la capacidad de pago que puede generar una provincia como Buenos Aires en los próximos años.

P.: Para arrojar claridad en materia de los plazos en juego, ¿cuándo podría eventualmente ingresar Buenos Aires en un potencial default? El viernes hay un vencimiento de capital e intereses de u$s 110 millones involucrado en esta reestructuración.

P.L.: Acá lo importante es que la provincia ha hecho un gran esfuerzo para llegar a este momento -corriente- con los pagos de deuda realizados, y sin entrar en un evento de incumplimiento. Ahora, nosotros marcamos desde el primer día que la deuda en las condiciones actuales de la Provincia y del mercado, y dado cómo está la deuda, es insostenible. Con lo cual lo importante es eso: que nosotros hemos lanzado una reestructuración, y esa reestructuración –como dijiste- incluye a todos los títulos de ley extranjera que tiene la Provincia, incluyendo el Bono Par. Y por lo tanto es importante que los bonistas consideren y evalúen esta propuesta, porque justamente lo que estamos tratando de hacer es mudar la estructura actual de la deuda hacia una estructura que sea sostenible, que le permita a la Provincia continuar con los pagos en los términos que están planteados en la oferta.