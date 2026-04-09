Santiago del Estero se prepara para la batalla por las intendencias al ritmo de Gerardo Zamora

Veinticinco municipios irán a las urnas en un año electoral clave para el poderío que ejercen en tándem el Frente Cívico y el peronismo. La Libertad Avanza y el PRO tejen una alianza para ir por la intendencia de la capital. En La Banda se enfrentarán dos exsocios massistas.

El exgobernador y senador nacional Gerardo Zamora esperaría hasta último momento para dar a conocer el nombre de su candidato para la intendencia de la capital.

Con la mirada puesta en el 7 agosto de este año, 25 de los 26 municipios de Santiago del Estero se preparan para renovar intendencias y concejos deliberantes en unos comicios que prometen ser de alta intensidad. La danza de precandidatos ya comenzó y los distintos espacios políticos aceleran las definiciones en un escenario abierto, marcado por internas, posibles reelecciones y negociaciones estratégicas. El oficialismo aspira a repetir los resultados de 2022, cuando ganó en 25 de los 26 distritos.

Uno de los movimientos más significativos del último mes fue el anuncio del espacio Conciencia y Acción Ciudadana (CyAC) que encabezó el ministro de Economía Atilio Chara, quien confirmó que presentarán un candidato a intendente para la capital santiagueña.

En una conferencia de prensa realizada hace dos semanas, Chara -acompañado por la diputada provincial Cecilia Valdez, el coordinador del espacio Federico Yunes y el dirigente Federico Scrimini- dejó en claro que CyAC está "preparado para ofrecer sus hombres y mujeres para las próximas elecciones municipales".

El anuncio cobra relevancia porque CyAC competirá dentro del Frente Cívico por Santiago, del gobernador Gerardo Zamora, sumándose así a la interna oficialista donde ya suenan nombres como Roberto Bruno, Gustavo Darchuk, Martín Díaz Achával y Humberto Santillán.

Chara destacó el trabajo territorial y técnico que viene desarrolló el espacio, tanto en la capital como en localidades del interior, y adelantó que la definición del precandidato se conocerá en breve. "Vamos a determinar quién será nuestro precandidato, tanto a intendente como a concejal, pero siempre dentro del Frente Cívico", expresó el ministro Chara.

Hace unos días, CyAC colmó el auditorio Centro Cultural del Bicentenario con la presencia del economista Hernán Letcher, cercano al espacio de la expresidenta Cristina Kirchner, quien disertó sobre "La economía Argentina en el actual contexto global".

La UCR ya tiene candidata para la capital

En la oposición, la Unión Cívica Radical (UCR) fue uno de los primeros espacios en definir su candidatura para la capital santiagueña. La exgerenta de la ANSES Natalia Neme fue confirmada como la candidata a intendenta por el radicalismo orgánico, en una apuesta que combina "experiencia, vocación de servicio y una mirada de futuro para la ciudad", se señaló.

Neme, reconocida por su trayectoria de gestión y compromiso con lo público, impulsa una candidatura basada en la transparencia, la cercanía y el diálogo con los vecinos. Según el comunicado oficial del espacio, la candidata recorrerá los barrios de la ciudad para "escuchar, comprender y transformar las necesidades reales en políticas concretas". "En este 2026 tenemos un gran trabajo por realizar, junto a los vecinos y con responsabilidad", afirmó Neme al lanzar su campaña, destacando su fuerte presencia territorial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nataliagneme/status/2041282139933610316?s=20&partner=&hide_thread=false Estoy convencida de que juntos podemos transformar nuestra ciudad.



Por eso presento estas propuestas: ideas concretas para mejorar la vida de cada vecino, con un municipio más ágil, más transparente y verdaderamente cercano. pic.twitter.com/uJGyEF3t50 — Natalia Neme (@nataliagneme) April 6, 2026

La definición de la UCR anticipa una interna en la oposición capitalina, donde también competirían Verónica Larcher (Frente Renovador) y donde La Libertad Avanza y Santiago Despierta mantienen conversaciones.

La Libertad Avanza explora una alianza

En la capital, la actual intendenta Norma Fuentes, alineada con la Casa de Gobierno santiagueña, no puede buscar la reelección porque cumple dos mandatos consecutivos. El oficialismo del Frente Cívico por Santiago ya tiene varios nombres en danza pero una fuente confió a Ámbito que se esperará hasta último momento para hacer el anuncio. "Este tipo de acciones es típico Gerardo Zamora, quien suele hacerlo para condicionar a la oposición", se afirmó.

Sin embargo, uno de los movimientos más significativos ocurre en la oposición. LLA y el espacio Santiago Despierta mantienen conversaciones avanzadas para definir una estrategia común en la capital santiagueña, según se confirmó a este medio. Los protagonistas de este diálogo son Tomás Figueroa, presidente de LLA provincial y de confianza de Martín Menem (presidente de la cámara Baja), y el diputado provincial Facundo Pérez Carletti, PRO-Santiago Despierta, un hombre de cercanía a Mauricio Macri, quien dejaría de lado las diferencias con Javier Milei para tratar de arrebatarle la capital provincial a Zamora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TomasFigueok/status/2018501764752855176?s=20&partner=&hide_thread=false Un orgullo para Santiago y para todo el país la llegada de @Pedro_lines al INDEC. Se terminó la etapa oscura de Moreno y la manipulación de datos del kirchnerismo. Vamos por estadísticas reales, profesionales y sin mentiras. ¡Éxitos en este desafío, Pedro! — Tomas Figueroa (@TomasFigueok) February 3, 2026

Aunque aún no hay candidato confirmado, la alianza entre LLA y el espacio de Santiago Despierta busca capitalizar el crecimiento electoral libertario que tuvo a nivel nacional y provincial. "Estamos en conversaciones para una estrategia común, aunque nada está cerrado", confirmó una fuente amarilla.

El duelo que define La Banda

En La Banda, la segunda ciudad en importancia de la provincia, se perfila uno de los enfrentamientos más intensos de este turno electoral. El actual intendente Roger Nediani, del Frente Unidos para el Futuro, que en las elecciones legislativas nacionales de 2025 apoyó al Frente Fuerza Patria, se encuentra en el centro de una controversia legal: la oposición cuestiona su posibilidad de reelección al argumentar que ya cumplió dos períodos consecutivos (primero como viceintendente y luego como intendente). Ante ello, Nediani presentó un pedido de certeza judicial para dirimir la cuestión, que se espera tenga respuesta en las próximas semanas.

Frente a él, emerge con fuerza el exintendente Pablo Mirolo, máximo referente del Frente Renovador en la provincia, quien ya oficializó su candidatura. Mirolo gobernó La Banda durante dos períodos consecutivos (2013-2021) y ahora busca recuperar la intendencia.

Nediani era vice de Mirolo cuando este fue convocado por el exministro de Economía Sergio Massa, en 2022, para la vicepresidencia de Ferrocarriles Argentinos. A poco de asumir, el actual jefe municipal constituyó su propio espacio, rompió con quien supo ser su jefe político y entre diciembre de 2023 y enero de 2024, despidió del municipio a todos los funcionarios identificados con Mirolo

"Me duele mucho ver el mal estado en el que se encuentra La Banda. Durante mi gestión cambiamos aspectos sustanciales de la urbe y consolidamos políticas de Estado en educación, obras, servicios públicos y seguridad. Todos esos logros, en la actualidad, están perdidos", expresó Mirolo en declaraciones a medios locales, ya con traje de candidato.

El dirigente massista también destacó su compromiso con los trabajadores municipales, recordando que durante su gestión logró la equiparación salarial con los empleados de la capital, revertiendo una década de desigualdad.

El escenario bandeño se completa con otros precandidatos: Héctor Eduardo "Chabay" Ruiz (Despierta Santiago), Mateo Sánchez (Frente Cívico) y José Luciano Rodríguez Romagnoli (Somos Nosotros, Somos La Banda). Desde el sector libertario, Hugo Azar declinó su postulación.

El interior: entre reelecciones y nuevas figuras

El mapa electoral se extiende por todo el territorio santiagueño con distintas dinámicas. En Termas de Río Hondo se perfila Claudia Cánepa como candidata oficialista, quien completa el mandato de Jorge Mukdise, actual diputado nacional. También suenan Rodolfo Muzzolon, Raúl Gutiérrez y Fernando Palavecino. Por el peronismo, figuran Domingo "Mingo" Gatella y Fabián Parrado.

En Añatuya, el intendente Julio Castro irá por la reelección, mientras que en la oposición competirían el exintendente Héctor "Pocho" Ibáñez, Marcelo Galarza, la diputada María Eugenia Coppede (LLA), César Estambuli (Frente Renovador) y Jorge "Tica" Paredes. En el caso de Frías, otro distrito de relevancia, el intendente Humberto Salim está habilitado para un nuevo mandato, aunque no confirmó su candidatura. En la oposición suenan Carlos Mauricio Bustamante, María Elena Figueroa Bailón y Julio César Ávila (Frente Renovador).

El antecedente de hace cuatro años

Para entender el escenario actual es esencial recordar lo ocurrido en las elecciones municipales de 2022. En aquella oportunidad, el FCS obtuvo el triunfo en 25 de los 26 municipios en donde se elegían intendentes y concejales, consolidando un dominio casi absoluto del territorio provincial.

En la capital, la actual intendenta Norma Fuentes logró su reelección con el 45,40% de los votos (64.398 sufragios), imponiéndose con una amplia ventaja sobre la candidata de Juntos por el Cambio, Natalia Neme, quien obtuvo el 28,26% (40.082 votos). En tercer lugar quedó Fernando Giménez, del Frente Renovador, con el 8,45% (11.987 votos).

El resultado de 2022 pone en claro el desafío que enfrenta la oposición, ya que el FCS arranca como favorito en la mayoría de los municipios, mientras que el Frente Renovador buscará revalidar en La Banda, otra vez con Pablo Mirolo como candidato.

Con múltiples nombres en circulación y negociaciones en marcha, el 2026 electoral en Santiago del Estero se presenta como un año de definiciones cruciales. La danza de los nombres de precandidatos recién comenzó y promete intensificarse en los meses previos a los comicios de agosto, cuya campaña se desarrollará en simultáneo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.