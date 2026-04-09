El debate por la ley de Glaciares abrió un nuevo frente interno entre los gobernadores peronistas

El pampeano Sergio Ziliotto anunció que irá a la Justicia contra la normativa. Del otro lado del ring, Raúl Jalil cargó con dureza contra Axel Kicillof, quien se opuso a las modificaciones. Rencillas con 2027 en el horizonte.

La modificación de la ley de Glaciares aprobada por el Congreso disparó una inédita disputa al seno del peronismo, dividido entre aquellas provincias cuyas economías tienen un fuerte componente minero y las que anticipan un eventual impacto negativo sobre las fuentes hídricas. El proyecto, que ya tenía luz verde del Senado , obtuvo 137 votos a favor y 111 en contra en Diputados y se convirtió en una victoria política para el Gobierno.

Una vez más, la administración de Javier Milei se valió del respaldo de gobernadores aliados para llevar a buen puerto el texto. Así, apoyaron la medida diputados de Catamarca, San Juan, Salta, Mendoza, Tucumán, Misiones y Jujuy . Incluso algunos miembros de la bancada peronista, como los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica , ambos de Unión por la Patria (UP).

De todos modos, el debate legislativo fue apenas la punta de un hilo más extenso, que promete agitar el escenario en los días venideros. Entrada la mañana del jueves, horas después de la resolución en el parlamento, La Pampa salió con los tapones de punta y anunció la presentación de un amparo ambiental colectivo contra la modificación de la ley de Glaciares.

La medida lleva las rubricas del gobierno pampeano, a cargo del justicialista Sergio Ziliotto ; de la Universidad Nacional de La Pampa; la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos y se presentó ante el Juzgado Federal de Santa Rosa. Al respecto, Ziliotto aseguró que "a partir de esta ley va a haber menos agua”. " “La Pampa no tiene glaciares, pero sí depende del único río que hoy corre por la Provincia, que es de origen glacial. También los otros dos que ya no corren", advirtió.

El mandatario anticipó que plantean la “inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley que sancionó el Congreso de la Nación” ya que la norma “lesiona derechos ambientales colectivos consagrados en la Constitución Nacional y en convenciones internacionales”, y que también vulnera el principio de no regresión ambiental previsto en el Acuerdo de Escazú.

Cabe recordar que el distrito mantiene una disputa histórica con Mendoza por el río Atuel, por lo que la cuestión reviste especial sensibilidad.

La Pampa El pampeano Sergio Ziliotto anunció que acudirá a la Justicia contra la modificación de la ley de Glaciares.

Del otro lado del ring, su compañero de espacio, el catamarqueño Raúl Jalil, salió a defender las modificaciones a la legislación y apuntó contra sus pares de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. "Es bueno que Jorge y Axel se dediquen a ver qué van a hacer con el riachuelo, nosotros vemos qué hacemos con nuestros recursos", dijo el cacique norteño a Gelatina. A la par, se lamentó por la posición general del PJ: "Me hubiera gustado que el peronismo acompañe".

En esa línea, profundizó en la interna celeste y aseguró reconocer "a los que ganaron", como Kicillof, Gildo Insfrán y Gerardo Zamora. "Los que perdieron tienen que escuchar a los que hemos ganado. Los que discuten y hablan lo hacen desde un lugar cómodo. El peronismo tiene que salir de la agenda del conurbano y tener una agenda federal", reclamó.

Afirmó, además, que es momento de que las provincias se desarrollen, "con mucha responsabilidad", y que su provincia acaba de decirles que no a dos proyectos la semana pasada: "No piensen que las empresas van a hacer lo que quieran; no hay empresas que tengan mayor control que las empresas mineras".

Durante el debate en el Senado, el bloque de UP también mostró fisuras. La catamarqueña Lucía Corpacci, más cercana al Instituto Patria que Jalil, votó a favor, al igual que su par sanjuanino, Sergio Uñac. Curiosamente, Uñac ya se lanzó en la carrera por la presidencia, con respaldo K.

kicillof quintela tierra del fuego 2 Ricardo Quintela respaldó a Axel Kicillof con miras al 2027.

La posición del catamarqueño exhibe las tensiones existentes al seno del peronismo, fracturado a partir de la experiencia libertaria. Jalil se diferenció así de su vecino riojano, Ricardo Quintela, quien en las últimas semanas se sumó a un todavía endeble operativo clamor por la candidatura de Kicillof, al admitir que es uno de los que pueden encabezar el proceso.

A mediados de marzo, la provincia de Buenos Aires se había expresado "firmemente" en contra de la modificación de la ley de glaciares, a la que consideraron "ilegal e inconstitucional". Alertaron, además, que "busca flexibilizar el marco jurídico que protege algo tan básico y trascendental como el agua de todos los argentinos”.

“No es cierto que sea una reforma pro producción. Sin agua no hay producción. En la provincia de Buenos Aires, los glaciares funcionan como sistema de riego de casi 80.000 hectáreas en Villarino y Patagones, por caso”, dijo la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar.

Más allá de esta cuestión puntual, en el fuego cruzado subyacen cuestiones intestinas por el futuro del peronismo. El malestar del kichnerismo con Jalil, el tucumano Osvaldo Jaldo y el salteño Gustavo Sáenz podría tener su correlato el año próximo. Algunos dirigentes del Instituto Patria foguean la posibilidad de presentar candidatos propios en esas provincias, más allá de las estructuras del PJ oficial, para captar el voto antimileista duro.

En las legislativas, todas las tribus cerraron filas en torno a los jefes provinciales de Catamarca y Tucumán, incluso el cristinismo, imponiéndose en ambas provincias. Por el contrario, plantaron la candidatura de Juan Manuel Urtubey para desafiar a Sáenz. El negocio fue para La Libertad Avanza (LLA), que se alzó con la victoria, relegando al segundo puesto a la fuerza provincialista del mandatario. Urtubey, tercero, se quedó sin nada.