Reforma laboral: Diego Santilli prepara visitas a Chaco y Mendoza con la pelea por la coparticipación de fondo

El ministro del Interior encara agenda con gobernadores aliados en busca de votos. Viajará el lunes a Resistencia para reunirse con Leandro Zdero. Luego, el jueves se encontrará con Alfredo Cornejo.

Luego de recorrer la zona de incendios en Chubut y de mantener un encuentro con el gobernador Ignacio Torres, el ministro del Interior, Diego Santilli, continuará con su gira por el interior del país en busca de aceitar los lazos con los jefes provinciales aliados y de tejer apoyos para el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral que empuja el gobierno de Javier Milei. Con el artículo 191 y la pelea con la coparticipación , se reunirá con Leandro Zdero, de Chaco, y Alfredo Cornejo, de Mendoza. El proyecto ya cuenta con dictamen y podría ser tratado el 10 u 11 de febrero.

El jefe de la cartera federal comenzó el 2026 con el mismo mantra con el cual inició su gestión el año pasado: conseguir los votos para garantizar la aprobación de las iniciativas del Poder Ejecutivo en el Congreso de la Nación . El primer paso en su rol estuvo signado por el debate del Presupuesto 2026, el cual fue sancionado por ambas cámaras, aunque luego de sufrir la derrota del capítulo XI.

Sorteado ese escollo, la meta a cumplir en los primeros meses del tercer año del gobierno libertario es la aprobación de la modernización laboral, una de las tres reformas clave que impulsa Milei junto con los cambios en materia tributaria y previsionales, que aún no fueron enviados al Parlamento. Con ese objetivo, Santilli salió a la ruta para conectar los planes de Nación con los de las Provincias.

En las últimas horas, el ministro pasó por Chubut, su primera escala. Lo recibió Torres, quien enfrenta una crisis del fuego por los incendios en las localidades de El Hoyo y Epuyén. Santilli garantizó el apoyo logístico del Gobierno para socavar los focos activos. El gobernador celebró la visita y agradeció el respaldo. De fondo, también hubo contactos por el futuro debate legislativo.

Desde el entorno del ministro nacional confirmaron a Ámbito que el dirigente del PRO continuará los próximos días con sus recorridas por el interior del país para afianzar los vínculos con los jefes provinciales. Luego de dialogar con su colega del macrismo, se dirigirá hacia terreno radical. "Diego (Santilli) continúa con sus recorridas por el interior. El lunes próximo estará en Chaco, con el gobernador Leandro Zdero", señalaron.

Tal como informó este medio, la visita a los gobernadores busca zanjar diferencias sobre el artículo 191 el proyecto, que introduce modificaciones en el impuesto a las ganancias. El texto modifica la escala. En concreto reduce la alícuota, lo que impacta en una menor recaudación y, por ende, en una reducción de la coparticipación para las provincias.

De acuerdo a un informe al que tuvo acceso este medio, los distritos perderían $1.729.044 millones en 2026. El estudio fue elaborado por el diputado de Unión por la Patria el entrerriano Guillermo Michel y distribuido entre los jefes provinciales del PJ como insumo para analizar el proyecto.

El Gobierno pone la mira en los gobernadores afines para entablar discusiones sobre posibles cambios. La UCR aparece en ese radar ya que, actualmente, sus gobernadores cuentan con siete senadores que les responden de forma directa: la chaqueña Silvana Schneider; los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez; los santafesinos Carolina Losada y Eduardo Garaletto; y los correntinos Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi.

adorni, santilli zdero Diego Santilli y Manuel Adorni junto a Leandro Zdero, gobernador de Chaco.

Zdero registra un fluido vínculo con la Casa Rosada. A fines de noviembre visitó Balcarce 50, donde también lo recibió el jefe de Interior, acompañado del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. El chaqueño, primer aliado de La Libertad Avanza (LLA) en asistir a los encuentros que por entonces abrió Nación con las Provincias por el Presupuesto, estuvo acompañado por el ministro de Hacienda y Finanzas provincial, José Alejandro Abraham.

Luego a través de sus redes sociales publicó una imagen junto a los funcionarios del Ejecutivo: "Tendiendo puentes para el desarrollo del País y el Chaco". En aquel entonces, remarcó la importancia de potenciar el desarrollo de los sectores productivos, industriales y privados. Y, en sintonía con Milei, defendió una administración pública eficiente. En esta oportunidad, el diálogo estará cruzado por la reforma laboral.

Tal como había informado este medio, luego de la visita a Chaco se dirigirá a la región de Cuyo. "El jueves visitará Mendoza para reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo, en el marco de la búsqueda de los acuerdos que permitan la sanción de la ley de reforma laboral", añadieron.

Los otros distritos de la gira de Diego Santilli por la reforma laboral

La gira de Santilli también lo llevará a la Salta de Gustavo Sáenz y la Entre Ríos de Rogelio Frigerio. Y prevé escalas en los distritos del tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil, el neuquino Rolando Figueroa y el misionero Hugo Passalacqua.

En Balcarce 50 detectaron que los puntos más resistidos del proyecto residen en el capítulo tributario y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que aspira a que los empleadores aporten de manera obligatoria, cada mes, el 3% de la remuneración bruta de sus trabajadores.

Con algunos días de gracia, en la previa a la segunda mitad de la sesiones extraordinarias previstas para el mes de febrero, la administración libertaria deberá ordenar sus prioridades y alinear el discurso si quiere anotarse un nuevo triunfo legislativo. La mirada estará puesta en el apoyo que logre de parte de los gobernadores, que tendrá sus exigencias.

Según el Presupuesto 2026, el Gobierno proyecta recaudar por impuesto a las ganancias $48,4 billones, 4,48 p.p. del PBI. De ese monto, un 29% responde a personas humanas y un 71% a sociedades; es decir que $34,3 billones será el monto de recaudación que las sociedades aportaran al total de impuesto a las ganancias.

El informe difundido por Michel asegura que la reforma que impulsa el gobierno "va a reducir sustancialmente" el monto a recaudar por Ganancias, no solo por parte de Nación sino también en las arcas provinciales. De $34,3 billones para sociedades se recaudarían $31,7 billones. Es decir, una baja proyectada de $3,1 billones equivalentes a 0,3 p.p. del PBI", detalla el informe. Esa caída, agrega, impactará en el Tesoro nacional y en las provincias.