El oficialismo de Salta empuja la candidatura a la re-reelección del gobernador Gustavo Sáenz Por David Correa + Seguir en









Una hipotética postulación del actual mandatario deberá sortear una opinión de la Justicia por una zona gris de la Constitución provincial que se reformó en 2021. "Tiene toda la fuerza", opinó su número dos, Antonio Marocco.

El vicegobernador Antonio Marocco presidió la Convención Constituyente que reformó la carta magna provincial que le permitiría a Gustavo Sáenz ir por una re-reelección.

En el arranque del año y con la actividad política en modo vacaciones, el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, respaldó una eventual re-reelección del gobernador Gustavo Sáenz y destacó su liderazgo. Para que esto sea posible, el mandatario debería presentar un recurso ante el Poder Judicial en el que argumente a favor de una tercera presentación consecutiva, considerando que fue electo en 2019 por primera vez y la reforma constitucional de 2021 establece la reelección solo para dos mandatos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las declaraciones del vicegobernador y exministro del exgobernador Juan Manuel Urtubey despabilaron al mundo de la política provincial debido a que, sin ser este un año electoral, será el período en el que se decidirán los nombres de los aspirantes a ocupar en 2027 el principal sillón del Grand Bourg, como se conoce a la Casa de Gobierno salteña. Y el nombre de Gustavo Sáenz, que mantiene diálogo directo con la Casa Rosada, no está descartado, pese a que recorre su segundo mandato consecutivo.

Sucede que en la reforma de la Constitución Provincial de 2021 existe una zona gris que favorecería una hipotética aspiración reeleccionista del actual jefe provincial. Gustavo Sáenz fue electo por primera vez en 2015, en 2019 fue reelecto y en el oficialismo existe una posición que fue expresada con claridad por el intendente de la capital provincial Emiliano Durand. "La reforma constitucional habilita dos mandatos consecutivos y las leyes rigen desde su sanción para adelante. Entonces toma al actual como el primer mandato, así el gobernador puede presentarse a un segundo mandato", expresó en una entrevista antes que cierre 2025.

Para que no quedaran dudas del apoyo del intendente de la capital, su jefe de Gabinete Juan Manuel Chalabe sumó respaldo, al asegurar que si el gobernador busca un nuevo mandato, contará con el acompañamiento político desde el municipio. "Si Gustavo decide ir por la reelección, nosotros vamos a seguir acompañando desde la intendencia”, afirmó el funcionario en el programa televisivo Cara a Cara. Según señaló, la conducción provincial mantiene cohesionado al espacio político y define el rumbo de la gestión local.

"Tiene toda la fuerza" La posición de Antonio Marocco, quien fue presidente de la Convención Constituyente que actualizó la carta magna provincial en 2021, tras un debate que se extendió por 75 días, demostró que el proyecto de una re-reelección para Gustavo Sáenz está vivo. Durante una entrevista con un periodista del diario El Tribuno, el vicegobernador fue consultado sobre cómo ve al actual gobernador para afrontar otro período. "Muy bien, muy bien. Creo que él tiene toda la fuerza. Se imagina, lo acompaña ya una persona que empieza a transitar 79 años. Él tiene 55, creo. Se imagina la fuerza que debe tener", respondió, con la autoridad de quien preside el Poder Legislativo y condujo los debates reformistas.

Esta definición se encadena con la del jefe municipal de Apolinario Saravia y presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, de hace 45 días. Sostuvo en declaraciones al medio "El10TV" que una hipotética reelección de Gustavo Sáenz no se analizó de manera formal en el último encuentro de los jefes municipales, pero "la postura se mantiene firme y seguimos con la misma mirada y con la misma tesitura de que el gobernador tiene que encarar un período más". Y dobló la apuesta al aseverar que "si hubiera ya una reunión de los 60 intendentes, estoy seguro de que los 60 pensarían igual". Gustavo Sáenz El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. En las pasadas elecciones de legislativas nacionales de octubre de 2025 ganó La Libertad Avanza en Salta y por segunda vez en la capital provincial, en donde se había impuesto en los comicios legislativos provinciales de mayo. En ambas se consolidó y creció la imagen de la electa senadora nacional libertaria María Emilia Orozco y ya se la menciona como una figura capaz de aglutinar a toda la oposición, tras una candidatura a gobernadora, si la Casa Rosada la impone. El frente que apadrinó Gustavo Sáenz, Primero los Salteños, quedó en segundo lugar y casi de inmediato comenzó a circular la versión de una re-reelección del gobernador, ya sea como globo de ensayo o para que su figura no se debilite. Como sea, Gustavo Sáenz, otrora cercano al excandidato a presidente Sergio Tomás Massa, se acercó a Balcarce 50 y le facilitó votos en ambas cámaras para la aprobación del proyecto de Presupuesto 2026. Por ese alineamiento, la semana próxima estará en Salta el ministro del Interior Diego Santilli, ocupado en renovar el compromiso de gobernadores cercanos para lograr apoyo para el proyecto de ley de reforma laboral, que está en la agenda de arranque de año en el Congreso de la Nación.