China confirmó un incentivo millonario para aumentar la demanda interna de consumo en 2026

El objetivo del plan es brindarle apoyo a los consumidores del país. El programa está destinado a la renovación de bienes de consumo, como electrodomésticos y autos.

El gobierno de China definió que en 2026 destinará 62.500 millones de yuanes - equivalentes a u$s8.940 millones - provenientes de bonos especiales del Tesoro a muy largo plazo , como primer tramo de su programa de renovación de bienes de consumo , según informó la agencia estatal Xinhua . El objetivo central fue estimular la demanda interna mediante subsidios directos para la sustitución de productos durables en un contexto de presiones económicas internas y externas.

El esquema comenzó a aplicarse en 2024 , cuando Pekín impulsó incentivos para que los hogares reemplazaran electrodomésticos , bicicletas y automóviles antiguos , como parte de una estrategia para apuntalar el consumo y amortiguar la desaceleración económica.

De acuerdo con un comunicado conjunto del planificador estatal y el Ministerio de Finanzas de China , el programa amplió su alcance en 2026 e incluyó productos digitales e inteligentes .

Entre ellos se incorporaron teléfonos inteligentes , tabletas , relojes inteligentes y pulseras inteligentes , que accedieron a un descuento del 15% , con un tope de 500 yuanes por unidad .

La información difundida no precisó el monto total que alcanzará el fondo del plan en 2026 . Durante 2025 , el país había reservado 300.000 millones de yuanes en bonos especiales del Tesoro , emitidos en distintos tramos a lo largo del año.

Subsidios para el consumo de electrodomésticos y autos

Dentro del programa, los consumidores que adquirieron alguna de las seis categorías principales de electrodomésticos, entre ellas heladeras, lavadoras y televisores, accedieron a una subvención del 15%, con un límite de 1.500 yuanes por producto.

En el caso del sector automotor, quienes desguazaron vehículos antiguos recibieron incentivos equivalentes al 12% del precio de compra de vehículos de nueva energía, con un tope de 20.000 yuanes. A su vez, aquellos que reemplazaron autos viejos por vehículos nuevos de nueva energía obtuvieron un 8%, hasta 15.000 yuanes.

El contexto económico de China

La economía china mostró señales de enfriamiento en noviembre, cuando registró el menor crecimiento de la producción industrial en 15 meses y las ventas minoristas más débiles desde el final de las restricciones de COVID cero. Este escenario reforzó la urgencia de encontrar nuevos motores de crecimiento de cara a 2026.

En ese marco, los dirigentes chinos se comprometieron a aumentar de forma “significativa” la participación del consumo de los hogares en la economía durante los próximos cinco años. Actualmente, ese componente representó cerca del 40% del PIB, muy por debajo del casi 70% que exhibió Estados Unidos.

Asesores del gobierno sostuvieron que Pekín debía profundizar las políticas de estímulo al consumo de servicios y plantearon como meta elevar la tasa de consumo hasta alrededor del 45% en el próximo lustro.

En paralelo, China amplió su programa de modernización de equipos más allá de sectores tradicionales como industria, energía, electricidad, transporte, logística y sanidad.

El nuevo alcance incluyó ascensores de edificios antiguos, centros de atención para adultos mayores y sistemas de extinción de incendios y rescate, según detallaron el planificador estatal y el Ministerio de Finanzas, en una señal de que el impulso al consumo también buscó acompañar mejoras estructurales en infraestructura y servicios.