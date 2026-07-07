Raúl Jalil reiteró su apoyo a la eliminación de las PASO: "No le sirven a la sociedad"

El gobernador de Catamarca ratificó el respaldo a la reforma electoral que impulsa el Gobierno. No obstante, se mostró cauto respecto a la vuelta de las colectoras.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil , reiteró su respaldo a la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) , una iniciativa contemplada en la reforma electoral que impulsa el oficialismo, y consideró que "no le sirven a la sociedad" .

Tal como había contado semanas atrás en una entrevista con Ámbito , el mandatario norteño ratificó que respalda la iniciativa de dar por tierra con las PASO, una de las iniciativas más sinuosas del proyecto que el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli , discute con las provincias.

"Hace mucho que vengo opinando que las PASO no le sirven a la sociedad. Es una encuesta muy cara. No fortalecen a los partidos políticos", lanzó Jalil en diálogo con Futurock.

El gobernador indicó que las primarias tendrían que volver a los partidos políticos, que a través de internas o consensos puedan resolver quiénes serán sus candidatos". "No se han utilizado como corresponden, creo que se tiene que resolver con el mayor consenso posible", apuntó.

En junio, durante un reportaje con este medio, había dicho: "Estoy en contra de las PASO. Creo que las discusiones tienen que darse dentro de los partidos políticos. Ya lo expresé públicamente". También se mostró proclive a mantener pegadas las elecciones a gobernador a las nacionales.

"Desde que gobernó Lucía Corpacci y en mi gestión nunca desdoblamos elecciones. Incluso la última vez fuimos como Fuerza Patria y ganamos igual. La gente hoy vota de manera mucho más quirúrgica: elige presidente, gobernador e intendente según quién considera que le puede resolver los problemas", evaluó en la ocasión.

Raúl Jalil fue el primer gobernador al que recibió Diego Santilli tras asumir la Jefatura de Gabinete.

Este martes, en tanto, también se refirió a la posibilidad de que vuelvan las colectoras, una idea que manejan en pasillos oficiales como prenda de cambio con los distritos.

"Esa discusión tiene que regresar a los partidos políticos, que tenga una identidad más con los partidos. Es una opinión personal", indicó, al tiempo que aclaró que es "una discusión que se tendría que resolver con el mayor consenso posible de los gobernadores". "Debe pertenecer a un consenso político; ya estamos dialogando", lanzó, y admitió que es "algo que no lo convence".

Su vecino tucumano, Osvaldo Jaldo, con quien suele moverse en tándem, se pronunció en contra de la eliminación de las PASO aunque mantiene el misterio respecto a las colectoras. Comentó que todavía no les presentaron ningún proyecto en ese sentido.

“Son noticias mediáticas, son conversaciones mediáticas. No sabemos, y no solo no sé yo, no saben los gobernadores de qué se trata todavía esto de colectoras", comentó Jaldo en diálogo con la prensa, en referencia a las negociaciones de la Casa Rosada con las provincias por la reforma electoral.

En cuanto a las primarias, dijo: “Nosotros hemos sido muy claros, y reitero, para que nadie se equivoque, nosotros estamos en contra de sacar las PASO, nosotros estamos en contra de eliminar las PASO".