Paritarias: la provincia de Buenos Aires ofreció un aumento salarial del 7% a los docentes

La suba se divide en dos tramos e incluye una nueva convocatoria a negociar en septiembre. Desde los gremios acordaron someter la iniciativa a discusión entre las bases antes de dar una respuesta.

La provincia de Buenos Aires ofreció un aumento del 7% en dos tramos a los docentes.

La provincia de Buenos Aires le ofreció un aumento salarial del 7% a los docentes , en el marco de las negociaciones paritarias con los gremios del sector que se desarrollan en La Plata y que tuvieron este lunes un nuevo encuentro entre las partes.

El número fue presentado por las autoridades bonaerenses, quienes denunciaron la "asfixia financiera extrema sobre la provincia de Buenos Aires producto de las decisiones y políticas del Gobierno nacional".

La oferta al Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) consta de un nuevo aumento salarial del 7% escalonado: 5% en julio y 2% en agosto , sobre los salarios de junio. Los agremiaciones acordaron someterla a consideración de las bases a fin de dar una respuesta.

El convite también incluye el compromiso de la reapertura de las negociaciones en septiembre . De la Provincia indicaron que, además de la cuestión económica, se pusieron sobre la mesa propuestas concretas para atender la situación de violencia contra las y los trabajadores docentes en las escuelas.

En ese sentido, se acordó incorporar una Adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso a las y los trabajadores docentes, con el objeto de fortalecer las herramientas de prevención, resguardo y abordaje de estas situaciones, incorporando el tratamiento de los casos graves o complejos en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad y reforzando las acciones que corresponden al Estado provincial.

Adicionalmente, se creará la campaña "Cuidemos a quienes enseñan", con materiales gráficos, videos y de difusión. El programa incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, como así también acuerdos de convivencia y corresponsabilidad escuela-familia.

Los gremios docentes acordaron llevar la nueva oferta salarial a debate entre sus bases.

Participaron de las reuniones, por el Ministerio de Economía, el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca, y la Directora Provincial de Economía Laboral del Sector Público, Gisela Swaels; por el Ministerio de Trabajo la Jefa de Gabinete Cecilia Cecchini, el Director Provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo; por la Dirección General de Cultura y Educación, la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi y el subsecretario de Administración y Recursos Humanos, Diego Turkenich; por la Secretaría General, la subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Verónica Ferraris; y por el IPS, la directora General de Administración, Carmen Sarra.

La reapertura de las paritarias llegó luego de un paro docente en la provincia de Buenos Aires que, según los gremios, tuvo una adhesión cercana al 95% en todo el distrito. Ante esa escalada, la administración de Axel Kicillof activó la convocatoria, que tuvo un primer round la semana pasada sin resultados satisfactorios.

El viernes pasado, PBA presentó una oferta: un 2,5% de aumento para julio. La misma no alcanzó para destrabar la negociación, ya que los sindicatos pidieron que el Gobierno mejore el número antes de sellar un acuerdo.

El encuentro anterior a ese se había realizado hace tres semanas y había terminado sin una oferta de incremento salarial. En esa oportunidad, la administración bonaerense había explicado las dificultades financieras que atraviesa la provincia y ratificado el pago del medio aguinaldo en tiempo y forma, pero no había respondido al principal reclamo sindical: una actualización de los salarios.