Los goles de Cuti Romero, Messi y Enzo Fernández para la remontada épica de Argentina ante Egipto

En un partido épico, la Selección argentina remontó ante Egipto y se metió en los cuartos de final del Mundial 2026. "Cuti" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, fueron los autores de los goles.

Después del penal errado, Lionel Messi se redimió y fue clave en la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026.

Argentina arrancó abajo el partido de octavos de final ante Egipto . En los primeros minutos, la selección africana convirtió el 1 a 0 con el que le ganaba a los campeones del mundo. El capitán, Lionel Messi, falló un penal para poner la igualdad. Luego de un primer tiempo intenso, el seleccionado argentino se fue abajo al entretiempo por la mínima. Ya en el complemento, el partido había sido todo de Argentina, pero Los Faraones ampliaron la ventaja de la mano de Mostafa Zico. Ante esto, la Selección se fue cada vez más a la ofensiva y Cristian Romero anotó el 2 a 1 de cabeza. Unos minutos más tarde, Messi apareció en modo goleador y le rompió el arco con una volea al arquero egipcio para poner el 2 a 2. Finalmente, con esa garra que los distingue, Enzo Fernández apareció en un gran centro enviado por Lautaro Martínez para darle el pase a los cuartos de final a La Albiceleste

Con ese hambre de gloria, que reapareció en los minutos finales, Julián Álvarez le metió un pase desde atrás de mitad de cancha a Lautaro Martínez, "El Toro" corrió por la banda y tiró un centro a la cabeza a Enzo Fernández para sentenciar el 3 a 2 para La Albiceleste y el pase a los cuartos de final.

Tan solo 4 minutos después, Messi volvió a tirar un centro adentro del área, Lautaro Martínez se la bajó a Gonzalo Montiel, el defensor la bajó mal y se la terminó dejando al capitán para que pinga el empate parcial.

ENZO APARECIÓ PARA EL 3 A 2 Sobre el final, Enzo Fernández marcó el 3 a 2 para Argentina ante Egipto por los octavos de final de la Copa mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/gSML2Jiqyd

A los 79 minutos reapareció la magia de los campeones del mundo. Antes de los cambios de Lionel Scaloni, Lionel Messi tiró un gran centro dentro del área y Cristian "Cuti" Romero para que descuente en el marcador.

Ya en el segundo tiempo, la Selección argentina estuvo lanzada al ataque y llegó el segundo gol egipcio. Haissem Hassan desbordó la marca de Enzo Fernández y le tiró un gran centro atrás a Mostafa Ziko para que marque el 2 a 0.

DESCONTÓ CUTI ROMERO A los 34 minutos del segundo tiempo, el central del Tottenham puso el descuento para Argentina ante Egipto por los octavos de final de la Copa mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/4Q7VCFa4rf

ZIKO PUSO EL SEGUNDO



A los 22 minutos del segundo tiempo, Mostafa Ziko puso el 2 a 0 para Egipto ante Argentina por los octavos de final de la Copa mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/HOypUSfOT1 — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

El primer cuarto del encuentro que se juega en el estadio de Atlanta tuvo de todo. En un duelo muy parejo en el que los dos equipos se repartían la posesión y no había situaciones de gol claras para ninguno, llegó un córner para Egipto a los 15 minutos e Ibrahim Yasser le ganó a Lisandro Martínez y convirtió de cabeza.

El nombre de Ibrahim pasó de un segundo plano a convertirse en el gran protagonista del duelo entre Argentina y Egipto en Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026. El experimentado zaguero central apareció en el momento justo para conectar un preciso cabezazo dentro del área y poner el 1-0 a favor del conjunto africano, desatando la sorpresa en el estadio y complicando el panorama para la Selección.

La acción llegó tras una pelota parada, una de las principales fortalezas del equipo egipcio. Ibrahim logró anticipar a la defensa argentina y, con un frentazo potente y bien ubicado, venció al arquero albiceleste para marcar un gol que reflejó una de las armas más peligrosas del rival: el juego aéreo. El tanto premió el buen inicio de Egipto, que apostó por un planteo ordenado y buscó lastimar cada vez que dispuso de una pelota detenida.

Yasser Ibrahim nació el 10 de febrero de 1993 en Mansoura y se consolidó como uno de los defensores más importantes del fútbol egipcio. Formado en el Mansoura SC, pasó por el Zamalek y el Smouha antes de llegar en 2019 al Al Ahly, el club más exitoso de África, donde se convirtió en un referente de la última línea y acumuló numerosos títulos locales e internacionales.

Foto: Asociación de Fútbol Egipcia

El penal errado de Messi ante Egipto

Menos de 10 minutos después, antes de la pausa de hidratación, el seleccionado de Lionel Scaloni salió de contra, Lionel Messi habilitó a Nicolás Tagliafico, quien cayó en el área tras un golpe del defensor egipcio. El árbitro no dudó y cobró penal a los 19 minutos.

El 10 tomó la pelota, la colocó en el punto penal y esperó el silbatazo del árbitro francés. Tomó carrera y remató a la izquierda del arquero, pero Shoubir Mostafa fue más rápido y tras una gran volada logró tapar el disparo.