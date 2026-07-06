Presentaron un proyecto para que los delitos vinculados al narcotráfico vuelvan a ser competencia exclusiva de la Justicia federal

Fue presentada por el senador Sergio Berni ante la Legislatura bonaerense. Entre los argumentos, consideró que la "desfederalización no consiguió los objetivos esperados" y reclama una estrategia unificada.

El senador Sergio Berni consideró que la desfederalización de la lucha contra el narcotráfico no rindió frutos.

El senador bonaerense Sergio Berni presentó un proyecto para que todos los delitos previstos en la ley nacional de Estupefacientes vuelvan a ser investigados y juzgados exclusivamente por la Justicia federal.

La iniciativa busca derogar la Ley Provincial N.º 13.392, que adhirió al régimen de desfederalización del narcomenudeo y propone dejar sin efecto el esquema vigente desde el 2005.

El exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires considera que la fragmentación de competencias entre la Justicia Provincial y la Federal "no logró mejorar la lucha contra el narcotráfico y, por el contrario, terminó concentrando recursos en la persecución de los eslabones más débiles de la cadena, sin afectar de manera significativa a las organizaciones criminales".

"Después de casi veinte años quedó demostrado que la desfederalización no dio los resultados esperados. La lucha contra el narcotráfico requiere una estrategia unificada", aseguró el senador.

A la par, reclamó "investigaciones integrales que permitan desarticular las organizaciones criminales y no solamente perseguir a los últimos eslabones de la cadena. El narcotráfico es un delito federal y debe volver a ser combatido como tal",

Además, la propuesta advierte que la coexistencia de dos sistemas judiciales investigando este tipo de delitos generó "superposición de competencias, dificultades para el intercambio de información y una atomización de las investigaciones que debilitó la respuesta del Estado frente al crimen organizado".

También señala que la Nación "nunca cumplió con las transferencias presupuestarias previstas para acompañar la desfederalización, lo que significó una sobrecarga para la Policía y la Justicia bonaerense, que debieron asumir nuevas responsabilidades sin los recursos humanos y económicos necesarios".

Con esta presentación, el Senador provincial plantea recuperar una estrategia centralizada en la investigación del narcotráfico, fortaleciendo la intervención de la Justicia y las fuerzas federales para abordar un delito complejo que requiere coordinación, inteligencia criminal y una política de alcance nacional.

Tres detenidos en San Isidro

Los oficiales de Seguridad de San Isidro detuvieron el miércoles por la madrugada a tres hombres que transportaban más de 130 gramos de estupefacientes y pastillas de clonazepam, listas para ser vendidas. La detención se dio en Beccar, en la ochava de las calles Udaondo y América, cuando en un patrullaje preventivo habitual, los policías detectaron un auto sospechoso

Tres hombres terminaron detenidos luego de ser sorprendidos en actitud sospechosa a bordo de un automóvil en el que ocultaban un arma de fuego calibre 9 mm con nueve municiones en el cargado, pastillas de clonazepam y más de 130 gramos de estupefacientes listos para ser vendidos.

El coche secuestrado es un Renault Sandero negro detenido en la esquina. Al notar la aproximación de los oficiales, el conductor intentó encender el motor de manera apresurada para darse a la fuga. Sin embargo, los agentes le cortaron el paso posicionando el móvil oficial justo delante del vehículo, bloqueando cualquier vía de escape.

Los estupefacientes secuestrados durante el operativo.

Desde el exterior, los oficiales notaron movimientos desesperados dentro del habitáculo: el acompañante intentaba ocultar apresuradamente varios bultos debajo de su asiento. Con el apoyo de otra unidad que arribó al lugar tras el alerta del Centro de Operaciones Municipal (COM), se obligó a descender a los tres ocupantes del vehículo y se los colocó contra el capot para realizar un cacheo preventivo de seguridad. Tras la detención, se convocó de urgencia a dos testigos civiles para avalar el procedimiento legal.

Con la presencia de los testigos, se procedió a revisar dos mochilas que se encontraban en el asiento del acompañante. El inventario arrojó el hallazgo de una caja de municiones 9 mm casi completa, marca Match, y un trozo compacto de clorhidrato de cocaína de 64 gramos, con dimensiones similares a una “pelota de golf”, además de cuchillos y juegos de llaves. En la otra mochila se constataron dos bolsas tipo ziploc con 74 gramos de marihuana, tres blísteres de comprimidos de clonazepam y una balanza de precisión digital, elemento clave que confirma la hipótesis del fraccionamiento de la droga.

Dentro del vehículo también se hallaron más dosis de cocaína y marihuana fraccionadas en envoltorios de nylon, binoculares, dos cuchillos adicionales, un destornillador de punta larga y una púa metálica, herramientas usualmente utilizadas como armas blancas o para forzar ingresos.