El PJ de Jujuy vuelve a las urnas tras años de intervención y la peor derrota de su historia

El interventor hizo público un cronograma electoral ajustado que culminará en agosto. Tres líneas internas se preparan para participar de los comicios. "No erramos el camino cuando dimos el puntapié para que sea la justicia electoral la que resuelva esta situación", señaló a Ámbito la senadora nacional Carolina Moisés.

El Partido Justicialista de Jujuy, que durante décadas fue sinónimo de poder territorial en esa provincia, tendrá internas el próximo 30 de agosto , tras un proceso de normalización que arrancó con intervención judicial, pasó por el desplazamiento judicial de esas autoridades y culminará con una convocatoria abierta que busca cerrar años de fractura. Tres líneas internas se anotarían para participar de la contienda que tiene un apretado calendario electoral.

La noticia fue confirmada por el interventor judicial Federico Prieto , quien reemplazó en los últimos días al salteño Ricardo Villada al frente de la conducción partidaria. El cronograma es ajustado: presentación de listas el 30 de julio, exhibición el 3 de agosto, y el acto eleccionario a fin de mes. El escrutinio definitivo será el 2 de septiembre. En términos electorales, es un plazo breve pero suficiente -según la propia dirigencia- para que el PJ se reorganice de cara a las generales de 2027.

Lo que se avecina, sin embargo, no será una interna de consenso. El escenario está teñido de tensiones acumuladas y que ahora, con la normalización, podría trasladarse a las urnas. La expresión más clara de la profundidad de la crisis fue la derrota del peronismo provincial en las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2025, la peor desde el regreso de la democracia, un golpe que dejó al partido sin representación provincial y sin rumbo.

Entre los sectores que podrían presentar listas figuran, al menos, tres figuras con peso propio y trayectorias que, en algún punto, se cruzan y chocan. Carolina Moisés, senadora nacional por Jujuy, representa una de las vertientes más activas en la puja interna. La legisladora, referente de un peronismo dialoguista y pragmático cercano a los gobernadores del Norte Grande, consultada por Ámbito, saludó la convocatoria con declaraciones que dejaron en claro su posición.

"Nos parece muy bien la convocatoria a internas del PJ Jujuy para el próximo 30 de Agosto. Era exactamente lo que vinimos pidiendo, poder participar todos: luego del fallido proceso anterior en el que la normalización del partido se venía manipulando y postergando indefinidamente", afirmó . Y agregó: " Es una medida que ha caído excelente en todos los sectores, la nueva intervención ya presentó el cronograma, está en plenas funciones y se avanza. Quienes queremos trabajar para que el peronismo vuelva a ser gobierno en Jujuy, consideramos importante y urgente normalizar el PJ como paso previo".

Para Moisés, el giro actual es una validación de su estrategia. "Al final viene quedando demostrado que no erramos el camino cuando dimos el puntapié para que sea la justicia electoral la que resuelva esta situación luego de ver, una y otra vez, que la conducción nacional del Partido Justicialista dejó demostrado que no quiso y no pudo hacerlo".

En la vereda del frente se encuentra la exdiputada nacional Leila Chaher, figura de La Cámpora, quien aguijonea a menudo las posiciones en Moisés en la Cámara Alta. Hace poco más de dos semanas, ambas mantuvieron un público contrapunto en la red social X que dejó al descubierto la profundidad de la fractura. Con las internas a la vista, ese episodio podría ser un anticipo de lo que podría suceder en la campaña previa a las urnas.

Tu problema es el exceso de estupidez y exceso de soberbia, por eso perdiste todo.



CFK esta injustamente presa, punto. Eso no quita que pueda decir que tenemos que superar el trauma y ustedes deberían dejar de joderla con un invento inaplicable como el "Cristina Libre" que… https://t.co/3yQPY9T1dw — Carolina Moises (@CarolinaMoises) June 19, 2026

Rubén Rivarola, exdiputado nacional y hoy presidente del bloque de Jujuy Avanza en la Legislatura provincial, completa el triángulo de fuerzas en disputa. Fue el presidente del PJ jujeño durante la intervención ordenada (en 2023) desde la Casa Rosada en tiempos del expresidente Alberto Fernández.

Los interventores nacionales que designaron las autoridades fueron Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez. Fue una gestión que intentó -sin éxito- pacificar una estructura fragmentada. Hoy, desde la bancada provincial, Rivarola recorre los departamentos con el discurso de la unidad, aunque su propia historia lo convirtió en un candidato incómodo, también por haber tendido puentes con la actual titular del PJ Nacional Cristina Kirchner, luego de haber sido un duro crítico.

Por lo pronto, la legisladora provincial Daniela Vélez, referente de Jujuy Avanza (el bloque rivarolista), fue una de las primeras en saludar la convocatoria. "Debe ser una convocatoria abierta en donde todos participen", dijo, y pidió que "compitan todos los sectores y que los afiliados puedan votar por quien consideren la persona indicada para conducirnos". Pero enseguida dejó entrever una duda: "Hay malestar porque quienes dicen ser peronistas privilegiaron sus intereses personales. En la realidad de los hechos, ni siquiera recorren los barrios".

Como sea, con la posibilidad real de competir, el desafío no será solo técnico -armar listas, conseguir avales, sortear tachas- sino también político, que tendrá como principal objetivo convencer a un electorado peronista desilusionado. Lo gravitante de estos comicios internos es que no definirán solo quién presidirá el PJ de Jujuy, sino que también marcarán la hoja de ruta sobre qué peronismo se presentará en las elecciones de 2027, en las que se renovarán cargos provinciales y nacionales.