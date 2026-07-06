Cómo le fue a Egipto en el Mundial 2026: resultados y goles antes de enfrentarse a la Argentina en octavos

Este martes el conjunto africano se medirá con Argentina en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por un lugar en los cuartos de final.

Egipto terminó segundo en el Grupo G, tras vencer a Nueva Zelanda y empatar con Irán y Bélgica.

Este martes, Argentina se enfrentará a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026 . El partido definirá un lugar en los cuartos, donde espera el ganador del duelo entre Suiza y Colombia .

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Los Faraones llegan al encuentro tras una victoria en la tanda de penales por 4 a 2 con Australia , luego de igualar 1 a 1 en el complemento.

Egipto llegó al Mundial 2026 tras dominar su grupo en las eliminatorias africanas, donde terminó primero en el Grupo A de la CAF . Sumó 20 puntos en 10 partidos, con 6 triunfos, 2 empates y 2 derrotas , además de una diferencia de gol de +18 (20 a favor y 2 en contra) .

Argentina frente a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026.

Ya en la Copa del Mundo, el equipo integró el Grupo G . Igualó 1-1 con Bélgica en Seattle; luego, venció 3-1 a Nueva Zelanda . En la última fecha, volvió a empatar 1-1 con Irán gracias al remate de Mahmoud Saber en el primer tiempo.

Con esos resultados, el equipo de Hossam Hassan terminó invicto con 7 puntos y obtuvo el segundo lugar en su zona.

En los 16avos de final, el equipo africano atravesó su prueba más exigente hasta el momento. En Dallas enfrentó a Australia, en un partido cerrado que terminó 1-1 en los 120 minutos. Los Faraones abrieron el marcador con Emam Ashour, pero los rivales igualaron en el complemento con un gol en contra de Mohamed Hany.

Sin diferencias en el alargue, la serie se definió por penales, donde Egipto se impuso 4-2 y consiguió el pase a los octavos de final por primera vez en su historia.

Emam Ashour, delantero de Egipto, convirtió el 1 a 0 frente a Australia. FIFA

Cuántos goles metió Egipto en el Mundial

Hasta el momento, Egipto convirtió 6 goles en el Mundial 2026, distribuidos entre la fase de grupos y los 16avos de final.

En el debut ante Bélgica, el equipo marcó una vez a través de Emam Ashour. En la segunda fecha del Grupo G, el conjunto africano mostró su mejor producción ofensiva al vencer 3-1 a Nueva Zelanda con tantos de Mostafa Zico, Mohamed Salah y Trezeguet.

En el cierre de la primera instancia, igualó 1-1 ante Irán con gol de Mahmoud Saber. Tras igualar en el tiempo complementario, Mahmoud Saber anotó el primer penal de la tanda. Seguido por Ramy Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid, que remató el definitivo para sellar la clasificación.

Argentina versus Egipto: día, hora, TV y árbitros

Argentina se enfrentará con Egipto el próximo martes 7 de julio a las 13:00 (hora Argentina) en el Atlanta Stadium.

El equipo de Lionel Scaloni llega tras una fase de grupos perfecta, donde consiguió tres victorias en tres partidos: 2-0 ante Argelia, 3-1 frente a Austria y 2-0 contra Jordania. En los 16avos, la Albiceleste tuvo un cruce exigente con Cabo Verde, al que venció por 3-2 en el alargue.

Del otro lado aparece Egipto, que llega a los octavos por primera vez en su historia. En el Grupo G, debutó con un empate 1-1 ante Bélgica, luego consiguió un triunfo clave por 3-1 con Nueva Zelanda y, en la última fecha, volvió a igualar, esta vez 1-1 frente a Irán.

En la primera instancia eliminatoria, el conjunto africano volvió a sufrir pero terminó imponiéndose en los penales frente a Australia, tras mantener el 1-1 en los 120 minutos (4-2 en la tanda).

La transmisión en vivo será por DSports, Telefé, TyC Sports, TV Pública y Disney + Premium

El árbitro es François Letexier y estará acompañado por los franceses Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni. El cuarto juez será el noruego Espen Eskas, mientras que el titular de reserva será Isaak Bashevkin.