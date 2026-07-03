Un gobernador aliado ratificó el rechazo a la eliminación de las PASO y condiciona su apoyo a la reforma electoral

Los cambios en el sistema de primarias siguen generando dudas entre los jefes provinciales cercanos a la Casa Rosada. El Gobierno maniobra a contra reloj para conseguir los votos.

Gobernadores aliados y dialoguistas dudan de la eliminación de las PASO.

La reforma electoral es uno de los proyectos prioritarios para el Gobierno , que busca acelerar los cambios para que las nuevas reglas se implementen en las elecciones del año próximo. Por ese motivo, la iniciativa corre una carrera contra reloj tanto en la arena legislativa como entre los gobernadores.

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Tras asumir como jefe de Gabinete el martes pasado, Diego Santilli se puso al frente de las conversaciones con las provincias, en busca de votos para distintas propuestas del oficialismo que el parlamento se apresta a discutir. En apenas dos días, el funcionario recibió a los líderes Raúl Jalil (Catamarca) e Ignacio Torres (Chubut).

Santilli puso sobre la mesa una idea que, como contó Ámbito , le habían acercado algunos caciques dialoguistas: la posibilidad de que vuelvan las colectoras, una forma de que La Libertad Avanza (LLA) no se meta en asuntos provinciales y de que los mandamases sumen votos a Javier Milei en caso de que busque la reelección. Por ahora, no trascendieron mayores detalles.

En cualquier caso, lo que más ruido hace es la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Este viernes, quien volvió a mostrarse en contra fue el tucumano Osvaldo Jaldo , aliado clave de la Casa Rosada.

“Nosotros hemos sido muy claros, y reitero, para que nadie se equivoque, nosotros estamos en contra de sacar las PASO, nosotros estamos en contra de eliminar las PASO. Eso ya lo hemos dicho, y para que a todos los medios les quede claro cuál es la posición del bloque Independencia, y que lo que hemos dicho la vez pasada no lo hemos cambiado hoy bajo ningún punto de vista”, sostuvo.

En ese sentido, el mandatario expresó: “La verdad que no lo conozco al proyecto, todas son versiones mediáticas, pero todavía ni el jefe de gabinete de la Nación ni ningún funcionario nacional, nos ha mostrado ningún tipo de proyecto ni nos ha concretado cuál es la propuesta en general. No puedo opinar de algo que todavía no nos han presentado a los gobernadores”.

Jaldo indicó que la posición del Gobierno provincial y del bloque Independencia respecto de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) no sufrió modificaciones.

Osvaldo Jaldo, junto a afiliados de la UOCRA, al iniciar la obra del Acueducto Vipos.

Por último, el gobernador remarcó que aguardará la presentación oficial de la iniciativa antes de emitir una opinión sobre el contenido del proyecto.

“Ahora, no sabemos qué es eso de las colectoras, no sabemos cuáles son las modificaciones que el Gobierno nacional está proponiendo o está por proponer, pero no podemos opinar de algo que todavía no se ha propuesto y mucho menos lo conocemos. Seguramente hay que esperar y tener paciencia”, cerró.

El jueves, Jaldo encabezó el inicio de las obras del Acueducto Vipos, el proyecto de infraestructura hídrica más importante de Tucumán, que optimizará el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana y fortalecerá el servicio para más de 245.000 vecinos.

Su concreción beneficiará a las comunas de Tapia, San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Villa Carmela.

La inversión asciende a $144.007.002.135,75 y correspondió a la Licitación Pública AR-L1346-P00001. La ejecución tiene un plazo estimado de 42 meses y quedó a cargo de la Unión Transitoria integrada por Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. y José Cartellone Construcciones Civiles S.A.

El proyecto contempla una nueva captación sobre el río Vipos, una planta potabilizadora y 50 kilómetros de acueducto troncal. La obra permite planificar una mejora integral del sistema de distribución de agua potable para acompañar el crecimiento demográfico y garantizar un servicio más eficiente en el área metropolitana.

El proyecto fue motivo de distintas discrepancias entre el gobierno tucumano y Nación, que finalmente dio el visto bueno para que se inicie la obra.