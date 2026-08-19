Rolando Figueroa anticipó su apoyo a la reforma del BCRA antes de reunirse con Diego Santilli

"Comparto que le pongamos un límite definitivo a la posibilidad de financiar el déficit público con emisión monetaria”, aseguró el gobernador patagónico. El proyecto del oficialismo suma apoyos de las provincias.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , anticipó este miércoles su apoyo a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), un proyecto impulsado por Javier Milei. “ Comparto que le pongamos un límite definitivo a la posibilidad de financiar el déficit público con emisión monetaria”, sostuvo Figueroa antes de reunirse en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El mandatario aseguró que durante demasiados años en la Argentina "se financiaron los desequilibrios del Estado con emisión monetaria" y comentó que "todos sabemos cómo termina esa historia: termina en inflación”.

“La inflación es el impuesto que nadie votó. No está escrito en ninguna ley, no lo discutió ninguna Legislatura y, sin embargo, se cobra todos los meses. Y se cobra de la manera más injusta”, añadió el líder neuquino.

Por otra aparte, sostuvo que el que tiene ahorros puede defenderse, así como también los que tienen activos o los que conocen o pueden acceder a instrumentos financieros, "pero el trabajador que cobra el día cinco, el jubilado, la familia que vive de un ingreso mensual, no tienen cómo hacerlo. A ellos la inflación les llega primero y les pega más fuerte”.

La reforma de la Carta Orgánica fue anunciada por el presidente Javier Milei y enviada al Congreso como una de las iniciativas económicas centrales de la segunda mitad del año. El proyecto busca modificar las reglas de funcionamiento del BCRA para reforzar su independencia y concentrar su misión en la preservación del valor de la moneda.

“Nosotros defendemos las instituciones y defendemos las reglas. Pero las reglas tienen que servir para todos. Una regla es buena cuando vale para el gobierno de hoy y también para todos los gobiernos que vengan después”, lanzó Figueroa. En esa línea, sostuvo que el objetivo de las instituciones es establecer límites que no dependan de quién ocupa circunstancialmente el poder.

El cacique patagónico cuenta con dos alfiles en el Congreso: la senadora Julieta Corroza y la diputada Karina Maureira. Aunque no es un número robusto, en escenarios cerrados, es clave para terciar entre el oficialismo y la oposición, especialmente en la Cámara alta, donde los guarismos son más complejos para el mileismo.

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA es central para el Gobierno.

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA

Uno de los ejes centrales es establecer un mandato único para el Banco Central que permita preservar el valor de la moneda. Se busca dejar atrás el esquema de objetivos múltiples y separar las funciones propias de la autoridad monetaria de las responsabilidades vinculadas al desarrollo, el empleo y la política económica.

El planteo coincide con el objetivo que el propio BCRA señala actualmente como parte de su programa de estabilización: avanzar en la desinflación, fortalecer la estabilidad financiera y generar condiciones para un crecimiento sostenido.

Otro punto de la iniciativa conlleva la independencia funcional y financiera del organismo. Dado que establece mayores restricciones para la remoción de sus autoridades y busca reducir la posibilidad de interferencias políticas en las decisiones del Directorio.

Entre las modificaciones previstas figura que la remoción de los directores requiera la intervención del Poder Ejecutivo y la aprobación previa de ambas cámaras del Congreso con una mayoría agravada de dos tercios. El proyecto también elimina la participación con voz del ministro de Economía o su representante en las reuniones del Directorio, de acuerdo con los lineamientos difundidos oficialmente.

El tercer eje refiere al financiamiento monetario del sector público. Establece una prohibición para que el Banco Central otorgue préstamos o adelantos transitorios al Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.

También impide la compra directa de títulos públicos en el mercado primario y elimina el mecanismo de utilización de reservas internacionales a través de las denominadas letras intransferibles. Eliminando adelantos transitorios al Gobierno nacional -bajo determinados límites- que la actual Carta Orgánica, hoy permite.

El guiño de Figueroa al proyecto del oficialismo es una buena señal para Milei, ya que el neuquino fue uno de los gobernadores que le dieron la espalda a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, obligando a quitar los capítulos que modificaban la ley de Tierras y el Sistema de Manejo del Fuego.

Ahora, el Gobierno busca blindar el apoyo de las provincias a otras iniciativas y evitar nuevos desplantes. Por eso, este martes, logró cerrar un acuerdo por zona cálida para subsidiar la tarifa eléctrica para el Norte Grande, región de altas temperaturas.