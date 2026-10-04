Franco Colapinto lamentó un error de estrategia que condicionó su GP de Baréin: "Pensé que la pista se secaría"

El argentino terminó 13° tras apostar por neumáticos para piso seco cuando todavía había humedad y reconoció que esperaba otra evolución del trazado.

Franco Colapinto terminó decimotercero en el Gran Premio de Baréin después de una arriesgada estrategia de Alpine que condicionó su carrera desde la largada. El argentino reconoció que fue una decisión incorrecta utilizar neumáticos para pista seca cuando todavía había humedad y lamentó que el trazado no evolucionara de la manera que esperaba.

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El piloto argentino explicó que la falta de adherencia fue evidente desde el comienzo y complicó sus posibilidades de pelear por los puntos: “ Nos quedamos patinando en la largada y el auto no salió para adelante . Una lástima, fue la decisión incorrecta, después había que tomar riesgo con la goma lisa porque ya estaba perdida la carrera. Íbamos muy lentos con respecto a los intermedios y había que esperar el auto de seguridad ”, señaló.

La escudería de Enstone decidió montar neumáticos para piso seco en sus dos monoplazas A526 antes del inicio de la competencia. La apuesta terminó siendo determinante debido a que las condiciones del circuito continuaron siendo desfavorables para ese compuesto.

Sin adherencia suficiente, Colapinto sufrió un despiste durante la séptima vuelta , aunque consiguió regresar al asfalto y continuar en competencia. Alpine posteriormente reconoció el fallo táctico y explicó cómo se tomó la decisión: “ Fue una decisión tomada por varias personas, teniendo en cuenta las impresiones de los pilotos y el análisis de la competencia ”.

La humedad complicó la estrategia del equipo francés desde la largada.

El argentino también asumió su parte en la elección y reveló que esperaba que las condiciones cambiaran rápidamente: “ La pista no se secó nunca, pensé que en tres o cuatro vueltas se secaba y no pasó. Hay que trabajar para el futuro por si pasa de nuevo. Contento estaría si hubiera llegado a los puntos”, afirmó.

Colapinto destacó el ritmo del Alpine tras el complicado inicio

Pese al problema que lo dejó lejos de la zona de puntos durante el comienzo, el rendimiento del Alpine mejoró con el transcurso de las vueltas. Colapinto aseguró que llegó a contar con ritmo suficiente para competir con varios de los pilotos que se encontraban delante suyo.

“Después tuve mucho ritmo, mejor que varios de los autos que tenía adelante. Una pena la decisión inicial que nos costó tanto, sino hubiera sido una buena carrera”, sostuvo el bonaerense después de finalizar la competencia.

Sin embargo, la remontada quedó condicionada por el desarrollo de las últimas vueltas. Con varios pilotos utilizando neumáticos nuevos y escasas diferencias entre los autos, Colapinto encontró pocas posibilidades para avanzar en el clasificador.

“En las cuatro vueltas del final, todos con gomas nuevas, fue un tren y no había muchas oportunidades. Una tarde muy difícil, no decidimos bien, fue la incorrecta y la peor que podríamos haber tomado”, expresó.

Colapinto reconoció que esperaba que el circuito se secara rápidamente.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Después de finalizar 13° en una carrera marcada por la estrategia, Colapinto tendrá rápidamente una nueva oportunidad para intentar sumar puntos con Alpine.

La próxima fecha del campeonato de Fórmula 1 será el próximo fin de semana con el Gran Premio de Singapur, donde el argentino buscará dejar atrás el resultado del GP de Baréin y volver a pelear por ingresar en la zona de puntos.