Elecciones en Brasil: polémica con Romeu Zema, el gobernador de Minas Gerais y candidato presidencial que fue a votar con el celular + Agregar ámbito en









El episodio ocurrió en Araxá. La normativa impide ingresar con estos dispositivos a la cabina para garantizar el secreto del sufragio.

El dirigente del Partido Novo fue registrado dentro de la cabina con el dispositivo en la mano.

En el marco de las elecciones presidenciales de Brasil, Romeu Zema fue visto con un celular dentro de la cabina de votación en Araxá, Minas Gerais. La normativa prohíbe ingresar con estos dispositivos para garantizar el secreto del sufragio, por lo que el Tribunal Regional Electoral de Minas Gerais (TRE-MG) informó que el episodio será investigado.

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Después de votar, el candidato del Partido Novo explicó que no fue advertido sobre la prohibición y aseguró que el aparato no fue utilizado para registrar su voto.

“Nadie me lo recordó, y fui a votar con normalidad, pero eso no afectó en absoluto mi voto ni el proceso electoral. No saqué fotos ni usé el móvil. Simplemente fui a votar. La hoja de respuestas estaba impresa, la llevé impresa. Si me hubieran avisado, la habría entregado enseguida”, sostuvo Zema.

Desde el TRE-MG señalaron que los funcionarios electorales habían recibido instrucciones sobre la prohibición. El organismo indicó que “se instruyó a todos los funcionarios electorales sobre la prohibición de usar teléfonos celulares y otros equipos que atenten contra el secreto del voto en la cabina de votación” y agregó que “cualquier incidente de esta naturaleza que se registre será investigado”.

El episodio ocurrió en Araxá y quedó registrado por las cámaras de los medios. O Globo - Globo News Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, los principales candidatos La disputa presidencial tiene como principales protagonistas al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y a Flávio Bolsonaro, postulante del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El resultado también puede tener impacto en la relación política y comercial entre Brasil y la Argentina.

Para ganar en primera vuelta, una fórmula debe superar el 50% de los votos válidos. Si ninguna alcanza ese porcentaje, los dos candidatos más votados volverán a enfrentarse en un balotaje previsto para el 25 de octubre. Cómo se desarrolla la jornada electoral en Brasil La votación comenzó a las 8 y está prevista hasta las 17. En esta primera vuelta, los ciudadanos eligen presidente, gobernador, diputados federales y estaduales o distritales, además de dos senadores. La jornada cuenta además con un amplio operativo de seguridad. El Ministerio de Defensa desplegó 26.500 militares en 482 municipios de 12 estados y en 8.827 lugares de votación. Participan efectivos de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Armadas trabajan junto con la Justicia Electoral y los organismos de seguridad para garantizar el normal desarrollo de los comicios. El operativo incluye tareas de seguridad y apoyo logístico, especialmente en zonas donde el acceso resulta más complejo. La movilización fue solicitada por la Justicia Electoral y autorizada por la Presidencia.

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