Seguridad: Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin valoraron la decisión de Estados Unidos de eliminar el alerta especial para Rosario

El Departamento de Estado actualizó su Alerta de Viaje y dejó sin efecto la recomendación especial que regía para la ciudad santafesina. El Gobierno provincial y la Municipalidad atribuyeron la decisión a la mejora de los indicadores de seguridad y destacaron su impacto para el turismo y las inversiones.

El Departamento de Estado de Estados Unidos eliminó la clasificación especial de seguridad que mantenía sobre Rosario y pasó a incluir a la ciudad dentro del nivel general asignado a la Argentina en su Alerta de Viaje. De esta manera, dejó sin efecto la recomendación de "Extreme las precauciones" y ubicó a Rosario en el Nivel 1, la categoría de menor riesgo, bajo la recomendación de "Tome las precauciones normales" .

La actualización fue destacada por el gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, que interpretaron la decisión como un reconocimiento a la mejora registrada en los indicadores de seguridad . Según señalaron, el cambio refleja el resultado de las políticas implementadas de manera coordinada entre la administración provincial, el Gobierno nacional, las fuerzas federales, el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia Federal para combatir el crimen organizado.

La modificación se conoció un mes después de la reunión que mantuvieron el gobernador Maximiliano Pullaro y el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas . Durante ese encuentro analizaron la evolución de la situación de seguridad en la provincia, el combate contra las organizaciones criminales y las posibilidades de profundizar la cooperación bilateral en esa materia.

Tras conocerse la decisión, Pullaro sostuvo que la nueva clasificación constituye un reconocimiento al cambio de estrategia en materia de seguridad impulsado por su gestión y afirmó que la mejora abre nuevas oportunidades para la provincia en materia de turismo, inversiones y organización de eventos internacionales .

En la misma línea, el intendente Pablo Javkin consideró que la actualización mejora la imagen internacional de Rosario y fortalece las condiciones para atraer visitantes, congresos, espectáculos y proyectos de inversión, en un contexto marcado por la reducción de los índices de violencia registrada durante los últimos meses.

Estados Unidos eliminó la alerta especial para Rosario

El Departamento de Estado de Estados Unidos eliminó la clasificación especial de seguridad que regía sobre Rosario y la incorporó a la categoría general asignada a la Argentina en su Alerta de Viaje. A partir de la modificación, la ciudad santafesina quedó comprendida dentro de la categoría general asignada al país, que corresponde al Nivel 1, el escalón de menor riesgo previsto por el Departamento de Estado.

La decisión fue recibida con satisfacción por las autoridades provinciales y municipales, que la interpretaron como un respaldo a la evolución de los indicadores de seguridad registrados durante los últimos meses. Desde la gestión de Maximiliano Pullaro sostuvieron que el cambio refleja el impacto de las medidas adoptadas para combatir el delito y recuperar el control en la ciudad, en coordinación con las fuerzas federales y la Justicia.

El cambio de clasificación también tiene efectos prácticos. Al desaparecer la advertencia específica sobre Rosario, el Gobierno de Santa Fe considera que la ciudad mejora su posicionamiento internacional de cara a la llegada de turistas, la realización de congresos y eventos deportivos, y la radicación de inversiones. La actualización se produjo semanas después de la visita del embajador estadounidense Peter Lamelas a la provincia, donde mantuvo reuniones con Pullaro para analizar la situación de la seguridad y la cooperación bilateral.