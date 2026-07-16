El PRO busca ordenarse en las provincias: internas, acuerdos y la sombra de la alianza con los libertarios

El partido amarillo atraviesa un proceso de normalización en distintos distritos, tras una crisis de identidad que se desató luego del acuerdo electoral de 2023 con Javier Milei, que terminó desdibujando al partido y generó una creciente tensión entre el alineamiento con la gestión libertaria y la necesidad de reconstruir una identidad propia de cara a 2027.

El PRO busca reconstruirse luego del acuerdo electoral con Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2023, debido a que lo que en su momento se presentó como una alianza transversal para derrotar al peronismo se transformó en un partido que estuvo subsumido a La Libertad Avanza. En los últimos meses, tras una serie de decisiones de la Casa Rosada que el partido amarillo no acompañó desde el Congreso de la Nación, la fuerza que supo ser la columna vertebral del exJuntos por el Cambio puso en marcha un proceso de reorganización en las provincias.

En Catamarca , el exdiputado provincial Carlos Molina confirmó que la Junta Electoral del PRO de esa provincia reactivó el proceso interno del partido y convocó a elecciones para el próximo domingo 26 de julio. La decisión se conoció tras un extenso litigio judicial que se prolongó durante varias semanas, luego de que la Justicia Federal con competencia electoral declarara la nulidad de la intervención que la conducción nacional del partido había impuesto sobre el distrito catamarqueño.

"Soy un ferviente federalista y creo que los distritos tienen que ser autónomos y decidir por sí mismos quiénes van a ser sus autoridades", sostuvo Molina en diálogo en el programa catamarqueño Fuego Cruzado. El dirigente cuestionó la decisión del PRO nacional de frenar la votación interna cuando restaban apenas diez días para su realización: "La verdad es que no entiendo este capricho de intervenir el distrito porque no hay ninguna razón lógica y natural para hacerlo". La conducción nacional había designado a Enrique Cesarini como interventor, una decisión que quedó sin efecto por resolución judicial.

Consultado sobre el rol que pudo haber tenido el expresidente Mauricio Macri en la disputa, Molina evitó responsabilizarlo de manera directa: "Yo soy un macrista de la primera hora, pero no sé si Mauricio está al tanto de todas estas cosas". Trascendió que dos corrientes internas, al menos, buscarían una lista de unidad para evitar el desgaste de enfrentarse en las urnas.

El interventor del PRO Tucumán, Gabriel Santillán, confirmó que la intención es definir en las próximas semanas un cronograma con miras a los comicios internos para la normalización del partido. "Tenemos la expectativa de que la elección sea alrededor del 15 de octubre", enfatizó el titular del PRO de, afín a Macri, en diálogo con un medio tucumano.

La idea, indicó, es que los referentes locales cuenten con un partido consolidado antes de los debates para definir las candidaturas a los cargos electivos provinciales que se pondrán en juego en mayo de 2027, mes en el que serían los comicios locales. Uno de los dirigentes que asoma con intenciones de presidir el PRO tucumano es el concejal de Tafí Viejo, Benjamín Terraf, quien mantiene contactos con referentes provinciales. "Las internas siempre ordenan y legitiman los liderazgos", valoró Santillán.

El dirigente remarcó que "el mandato específico" de Macri es "normalizar los distritos del interior" rumbo a 2027. En ese sentido, recordó que el partido macrista "es un partido de vocación frentista", aunque valoró que se deje "la puerta abierta a la posibilidad de competir desde la identidad del PRO". "Dentro de un frente o participando de manera independiente, el PRO ha mostrado que puede imponerse en elecciones provinciales", añadió.

Mendoza: "Borrón y cuenta nueva"

El panorama en Mendoza comenzó a redefinirse con fuerza tras la continuidad de Gabriel Pradines en la presidencia del PRO local, luego de un trabajoso acuerdo con varias corrientes internas para evitar el choque en las urnas que estaba previsto para la segunda quincena de junio. El dirigente argumentó en una entrevista que se busca ahora un "borrón y cuenta nueva", con el objetivo de potenciar perfiles mediante la incorporación de cuadros y dirigentes jóvenes.

Arranca una nueva etapa en el PRO Mendoza, renovado, unido y comprometido con el cambio: trabajar por un Estado que resuelva los problemas y no que sea un problema más. pic.twitter.com/ctoR47I3WI — Gabriel Pradines (@GabrielPradines) June 11, 2026

Pradines señaló en varias entrevistas que los diálogos fueron en conjunto con el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, con la intención de tender puentes para "renovar al partido" con nuevos cuadros y lograr un "espíritu de colaboración". Se aclaró que no tuvo ninguna incidencia en el proceso la vicegobernadora Hebe Casado, quien renunció al PRO y se afilió a LLA el año pasado, pese a que había trascendido que continuaba teniendo influencia en un sector del partido. Al frente de la Juventud del PRO quedó es actual el secretario legislativo del Senado provincia, Lucas Faure.

Salta tiene nueva conducción

El PRO salteño tuvo elecciones internas el pasado 21 de junio, en los que se impuso la lista "Unión Republicana", liderada por María Eugenia "Cocó" Varela, quien obtuvo una contundente victoria con el 72,67% de los sufragios y está alineada con la conducción nacional, por lo que tuvo el respaldo de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Gabriela Michetti. La lista "Unidad", liderada por Rolando Carrizo, alcanzó el 27,33% de los votos, y tuvo el acompañamiento de la exministra de Seguridad y actual senadora nacional Patricia Bullrich.

GRACIAS.

Hoy los afiliados hablaron y eligieron el camino de la participación, el diálogo y la construcción colectiva.

Quiero agradecer de corazón a cada persona que nos acompañó, a quienes recorrieron kilómetros, dedicaron su tiempo y confiaron en esta propuesta. pic.twitter.com/ID2rAZMbtD — Cocó Varela (@cocovarelaok) June 22, 2026

La victoria ratificó el liderazgo de Varela, quien tendrá por delante el desafío de reordenar las juntas departamentales, reactivar la militancia territorial y definir qué perfil adoptará la fuerza de cara a los próximos compromisos electorales, con las elecciones provinciales de 2027 a la vista.

En los discursos de las nuevas autoridades partidarias provinciales emerge, por ahora, una suerte de "desacople selectivo" del Gobierno, una bajada de línea de la conducción nacional. Es decir, respaldar la política económica libertaria -especialmente la apertura comercial y la reducción de la intervención estatal- pero cuestionar la gestión política, la retórica agresiva y los escándalos de corrupción que salpican al gobierno, como lo fue el caso Manuel Adorni y el de la Agencia Nacional de Discapacidad.