Formosa decretó asueto administrativo por el partido entre la Selección argentina e Inglaterra

Aplicará para los trabajadores estatales de toda la provincia y comenzará a regir a las 15. También insta a municipios y bancos a plegarse a la normativa. Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán el pase a la final desde las 16.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán , declaró el asueto administrativo desde las 15 de este jueves para la administración pública de todo el territorio provincial, con motivo del partido que la Selección argentina y su par de Inglaterra disputarán a las 16 por las semifinales del Mundial 2026.

La medida fue oficializada por Insfrán a través del Decreto N° 140/26. Allí se aclara que el enfrentamiento corresponde a la instancia de semifinales de la Copa Mundial de Fútbol 2026, organizada por la FIFA, que se jugará en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos de América, a las 16 horas de nuestro país.

"Por ese motivo, el Gobierno provincial entiende que es oportuno declarar esta medida de asueto administrativo en el día de la fecha e invita a las Municipalidades y Comisiones de Fomento, a los Poderes Legislativo y Judicial, como así también a las instituciones bancarias, públicas y privadas, con asiento en la provincia, a adherirse" , indica el documento.

Asimismo, se aclara que dicho decreto firmado por el gobernador Insfrán fue refrendado por el ministro de la Jefatura de Gabinete, Antonio Ferreira, remitido al Registro Provincial y publicado en el Boletín Oficial, cumpliendo así con el proceso legal correspondiente.

Cabe recordar que un camino similar había tomado el tucumano Osvaldo Jaldo cuando la Argentina enfrentó a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, partido que se disputó el martes 7 de julio, a las 13 horas.

Similar medida decretó el riojano Ricardo Quintela, aunque lo hizo el día posterior del triunfo argentino contra Argelia, en el debut de la Copa Mundial, "con el propósito de facilitar que la ciudadanía comparta las celebraciones por el logro deportivo".

El pedido de Ramiro Marra

La decisión de decretar asueto parece haber saltado la grieta, ya que este miércoles el dirigente libertario Ramiro Marra le reclamó al Gobierno nacional una iniciativa en ese sentido.

"Suspéndanse las clases y decrétese feriado nacional para el día de mañana. Tenemos una batalla titánica por delante y nadie puede faltar", comentó en sus redes sociales en referencia al partido de este miércoles.

Suspéndanse las clases y decrétese feriado nacional para el día de mañana. Tenemos una batalla titánica por delante y nadie puede faltar. — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) July 14, 2026

Marra, quien viajó a Atlanta para presenciar el duelo, también se diferenció de la gestión de Javier Milei por la prohibición de llevar banderas referidas a Malvinas al estadio.

El exlegislador comentó: "Prohibir las banderas de Malvinas en el estadio es una estupidez. Podrán meter todas las reglas burócratas que quieran, pero la soberanía no se negocia por un partido de fútbol". "No nos van a callar. No traten de tapar la verdad. Las Malvinas son argentinas", concluyó.

Puntualmente, hizo referencia a lo anunciado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien dio a conocer la medida tras mantener un encuentro con autoridades de seguridad estadounidenses. Las mismas calificaron al encuentro como de "alta tensión" y el más peligroso del Mundial.

ATE reclama asueto administrativo

En la misma sintonía que Ramiro Marra se manifestó el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar. El dirigente le demandó al Gobierno un asueto administrativo a partir del mediodía.

En un comunicado, ATE manifestó que el encuentro entre Argentina e Inglaterra en un Mundial "supera el marco estrictamente deportivo. Se trata de un encuentro de ENORME TRASCENDENCIA CULTURAL e histórica para nuestro país y que moviliza el sentir nacional".

AHORA!!

ATE DEMANDA AL GOBIERNO UN ASUETO ADMINISTRATIVO A PARTIR DEL MEDIODÍA POR EL PARTIDO ARGENTINA!!



El encuentro de mañana entre Argentina e Inglaterra en un Mundial supera el marco estrictamente deportivo. Se trata de un encuentro de ENORME TRASCENDENCIA CULTURAL e… pic.twitter.com/fnLUv7kUwP — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) July 14, 2026

"Demandamos que el Gobierno determine un CESE DE TAREAS a partir del mediodía para que los trabajadores puedan estar a la tarde junto a sus familias. El mismo debe comprender a toda la Administración Pública Nacional (Administración Central y Organismos Descentralizados), entes públicos, empresas y sociedades del Estado", dijo.

No obstante, aclaró que se encargarán de "garantizar el funcionamiento de los servicios básicos y guardias mínimas para la atención de cualquier urgencia que pueda surgir". El reclamo, sin embargo, no fue recibido por el Gobierno.