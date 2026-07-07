Prohíben el ingreso a las canchas por dos años a dos hinchas de Atlético de Rafaela + Agregar ámbito en









El Ministerio de Seguridad Nacional aplicó una restricción de concurrencia administrativa para todos los eventos deportivos del país a dos simpatizantes del club santafesino. La medida se adoptó tras los incidentes registrados durante un partido de la Primera Nacional.

Archivo. La sanción será por dos años.

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la prohibición de ingreso a todos los espectáculos deportivos del país durante 24 meses para dos hinchas de Atlético de Rafaela, al incorporarlos al programa Tribuna Segura por su participación en incidentes ocurridos durante un encuentro de la Primera Nacional. La decisión fue oficializada este martes mediante la Resolución 610/2026, publicada en el Boletín Oficial.

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La sanción alcanza a Germán Guillermo Theler y Gustavo Leandro Theler, quienes, según detalla la resolución, protagonizaron hechos de violencia durante el partido disputado el 23 de mayo de 2026 entre Atlético de Rafaela y Club Atlético Ferrocarril Midland en el estadio del equipo santafesino.

La prohibición a los hinchas de Atlético de Rafaela De acuerdo con los antecedentes incorporados al expediente, la solicitud para aplicar la restricción fue presentada por la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, que pidió la incorporación de ambos al registro del programa Tribuna Segura por el plazo de dos años.

La prohibición a los hinchas de Atlético Rafaela. Según el informe de la Unidad Regional V de la Policía de Santa Fe, los dos simpatizantes se encontraban en el sector de plateas, desde donde profirieron insultos hacia integrantes del banco de suplentes del club visitante y golpearon la estructura y la cartelería ubicada en ese sector del estadio. Los episodios, indicó la resolución, quedaron registrados mediante fotografías y filmaciones obtenidas por las cámaras de seguridad instaladas en el estadio.

El documento también señala que el personal policial intentó en varias oportunidades que depusieran su actitud, pero recibió como respuesta agresiones verbales. Además, el informe sostiene que este tipo de comportamientos se repite en los partidos que Atlético de Rafaela disputa como local, pese a las advertencias realizadas previamente por las fuerzas de seguridad.

Con esos antecedentes, la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos consideró que correspondía aplicar la figura de "restricción de concurrencia administrativa" prevista en la normativa vigente, con el objetivo de preservar el orden y prevenir hechos de violencia en los espectáculos futbolísticos. La resolución establece que los dos hinchas no podrán asistir a ningún evento deportivo en el territorio nacional durante un plazo de 24 meses, medida que comenzó a regir desde el momento de su dictado. La decisión fue adoptada en el marco de la Ley del Deporte, el Decreto 246/2017 y la normativa que regula el funcionamiento del programa Tribuna Segura.