Gobernadores reactivan paritarias: los gremios apuntan a superar el 17% de inflación del primer semestre

Distintas provincias convocaron a docentes y estatales a negociar y buscan sellar acuerdos para cerrar el año. Los sindicatos advierten que las subas deben superar el Índice de Precios al Consumidor.

En sintonía con el dato de inflación anunciado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que marcó un aumento de precios del 16,8% en el primer semestre, las provincias reanudan las paritarias con estatales y docentes , en un marco de inquietud entre los gremios. Los gobernadores buscarán blindar la segunda mitad del 2026 y llegar con el terruño en paz al año electoral.

En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof logró desactivar una puja compleja. Tras el primer paro educativo en su contra, la administración selló un aumento del 7% con el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), dividido en dos tramos: 5% en julio y 2% en agosto, con el compromiso de reactivar las negociaciones una vez finalizado ese plazo. Mismo entendimiento se logró con los trabajadores del Estado y la Policía.

Por su parte, el Gobierno santafesino convocó a los representantes de los trabajadores de la educación, la salud y la función pública a retomar las conversaciones este jueves. Desde la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), una de las principales agremiaciones, anticiparon que irán por una suba del 35%.

Además, pondrán sobre la mesa otras cuestiones: "Una cláusula de actualización automática que garantice que los salarios no sigan perdiendo frente a la inflación; la derogación del presentismo; y el pago simultáneo de los aumentos salariales para docentes activos y jubilados". También la derogación del aporte solidario; y la urgente convocatoria a los concursos de titularización y traslados en todos los niveles y modalidades, "garantizando la estabilidad laboral y el respeto a la carrera".

En tanto, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) informó que buscarán una recomposición cercana al 30%. "Un 15% para el primer semestre y un piso del 11% para el segundo", dijo a LT3 el secretario general de la filial santafesina, Martín Lucero . En la administración de Maximiliano Pullaro anticipan una mejor sintonía con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), mientras que ven agitado el frente educativo. Para el primer semestre, la provincia había establecido un aumento del 12,5% por decreto, tras el naufragio de las negociaciones.

Del otro lado del Paraná, Rogelio Frigerio todavía no logró la pax. Este martes, su gestión recibió a los trabajadores de la función pública y ofreció un aumento del 7% en dos tramos. Confirmó, además, que liquidará por decreto lo ofrecido para el mes de julio, ante la falta de acuerdo.

Reunión paritaria entre estatales de Entre Ríos y el Gobierno de Rogelio Frigerio.

"La decisión busca garantizar que el aumento impacte rápidamente en el bolsillo de los trabajadores", indicó el miembro paritario, Ricardo Vales, y agregó que "el gobierno está haciendo el mayor esfuerzo posible dentro de una administración responsable de los recursos y atendiendo muchas de las demandas planteadas por las organizaciones sindicales".

Más tensa es la reyerta con los maestros. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) reunió a su congreso, advirtió que peligra la vuelta a clases tras el receso invernal y se opuso el aumento de sueldos por decreto.

La semana pasada, AGMER rechazó el incremento consistente en un 3% sobre los haberes de julio (a cobrar en agosto) y un 4% sobre los haberes de septiembre (a cobrar en octubre), remunerativo y bonificable, a la que calificó como "escasa". En paralelo, distintos sectores sindicales convocaron a un paro para este miércoles en repudió a la reforma previsional que impulsa Frigerio.

A la par, el neuquino Rolando Figueroa reabrió este lunes la pulseada con ATE, UPCN y la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP). La Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén (ATEN) no forma parte ya que alcanzó un acuerdo salarial anual. Los encuentros se desarrollan en la Sala Laffitte de Casa de Gobierno y son encabezados por el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, y la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano.

Neuquén reactivó las paritarias con los gremios estatales y busca un acuerdo por seis meses.

ATE ya advirtió: las actualizaciones atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) -parámetro que se utiliza desde 2017- no serán el único indicador; reclamarán además una cláusula de para "recuperar salarios". "El alquiler y los servicios suelen dar muy arriba del IPC y eso licúa el poder del salario. Más allá del IPC, pedimos hablar de la recuperación del salario", comentó a Ámbito el secretario general del gremio en la provincia, Carlos Quintriqueo.

Quintriqueo señaló que el semestre cerrará con un aumento salarial cercano al 16% y que, por el desfasaje con los ítems antes mencionados, los sueldos quedarán "seis puntos abajo". Dijo, también, que Neuquén cuenta con recursos extraordinarios, beneficiada por la guerra en Medio Oriente, y que tiene la posibilidad de satisfacer los reclamos. A diferencia de los docentes, los estatales rubricaron un acuerdo por seis meses. Las partes se volverán a ver el 28 de julio.

Más al sur, el santacruceño Claudio Vidal intenta destrabar una larga pulseada con educadores y trabajadores del Estado, que también incluye a sectores de la policía, quienes realizaron un acampe en la gobernación. La semana pasada, Vidal y los gremios educativos AMET y ADOSAC pactaron una suba salarial del 18,5%. De todos modos, los representantes sindicales aseguraron que es "a cuenta" y que el aumento no resuelve los problemas de fondo. Este martes, el gobernador se reunió con Diego Santilli en la Casa Rosada y busca pulir su sintonía con Nación.