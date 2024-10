Tras el anuncio del Gobierno sobre la privatización de represas, Neuquén inició un reclamo a Nación por regalías hidroeléctricas

La publicación en el Boletín Oficial del decreto -que lleva firmas de Javier Milei, de Francos y del ministro de Economía, Luis Caputo- llegó un día después de que el Gobierno lograra blindar el veto a la ley de financiamiento universitario en el Congreso. En el recinto de diputados, votaron en contra del veto tanto Agustín Domingo (Río Negro) como Osvaldo Llancafilo (Neuquén), con terminal directa con Weretilneck y Figueroa, respectivamente.

En ese marco, los mandatarios pedían que los pliegos se adecuaran a las normativas provinciales, en especial en términos ambientales y de manejo del agua. Y reclamaban por que se reconociera otro valor de regalías, que hoy tiene una base imponible baja. Inclusive, la Legislatura de Neuquén aprobó este año un canon por el uso del agua, por ser un recurso provincial. Así, Figueroa mantiene un as en la manga para negociar.

Hasta el momento, el paquete accionario de estas cuatro empresas son propiedades de ENARSA y NASA, en un 98% y un 2%, de manera "transitoria" hasta tanto se produzca la transferencia de dichos paquetes accionarios al sector privado a través de un concurso público nacional e internacional.

Otros reclamos

“En el día de ayer estuve en Buenos Aires reclamando algunas obras que son necesarias para Neuquén, ya que el Gobierno nacional tomó la decisión de no realizar ninguna obra más. Nosotros igual firmamos un convenio para que algunas obras puedan ser ejecutadas. Una de ellas era la electrificación de la zona sur de nuestra provincia y también abastecer de gas a la zona sur de nuestra provincia", dijo también Figueroa. "Hoy Villa La Angostura no está unido al anillo energético nacional, hoy Villa La Angostura no tiene capacidad de generar mayor ampliación en el gas. Ya desde abril de 2023 que la provincia de Neuquén no recibe aportes del Gobierno nacional", agregó.

También pidió la terminación del puente La Rinconada sobre el río Collon Curá, que conecta el sur de la provincia (Junín y San Martín de Los Andes). "Por ser neuquinos, por ser patagónicos, parecieran que algunos miran desde el obelisco y les agarra la miopía", concluyó, con cuestionamientos a Milei.