Tras eliminación de las PASO, San Juan explora sistema electoral alternativo

En rigor, la Sala IV de la Cámara Civil hizo lugar por dos votos contra uno a la apelación del Ejecutivo sanjuanino al fallo anterior de la jueza local Adriana Tettamanti, quien había declarado inconstitucional la norma aprobada por mayoría en diciembre por la Legislatura. No obstante, desde el giojismo alertaron que apelarán la medida en una disputa que podrá escalar hasta la Corte Suprema Nacional.

Proyecto

La iniciativa de Uñac de eliminar las primarias obligatorias se materializó con un proyecto de ley aprobado sobre el cierre de 2021, con rechazo de los diputados de Juntos por el Cambio y del giojismo.

Este último espacio fue el primero en judicializar la disputa por las PASO, reflotando la interna en el PJ que había estallado en marzo de 2020 en las elecciones partidarias que concluyeron con un triunfo del Gobernador. A la estrategia judicial se sumó más tarde Juntos por el Cambio con una presentación similar en los tribunales.

El argumento fue formal: alegaron que para modificar el Código Electoral se necesitaba una sesión especial y mayoría calificada, mientas que la votación de diciembre se hizo en una sesión ordinaria y por mayoría simple.

Sin embargo, en la Cámara Civil en su fallo de ayer primó el argumento de que son los legisladores los actores fundamentales para definir el régimen electoral y de partidos, y que no se trata de una materia judicializable.

La iniciativa de presentar el proyecto en diciembre surgió tras las elecciones de medio termino de 2021, cuando el voto castigo al Gobierno nacional puso en agenda el desdoblamiento de las elecciones provinciales a la que apuntan los mandatarios peronistas (y también de Juntos por el Cambio) para blindar sus propias gestiones.

En el caso de San Juan, el Código Electoral debe modificarse 18 meses antes de las elecciones: en 2019 los comicios sanjuaninos se realizaron en marzo -PASO- y junio -generales-. Así, los tiempos le permitirán a Uñac llevar los comicios locales para mediados de 2023.

Según los dichos del presidente de la Cámara de Diputados, desde “el viernes se intensificaron las conversaciones buscando consenso en un sistema electoral alternativo a las PASO”. El proyecto podría ser presentado en los próximos días para su tratamiento en el recinto.

Gattoni dijo en el programa Demasiada Información, en Radio Sarmiento, que la intención es que la aprobación sea con amplio consenso “la idea es tener más de dos tercios”.

“La mayoría buscamos un sistema participativo, amplio que de la misma participación que dio las primarias en su momento. No necesariamente estamos hablando de Lemas, pero podría ser algo similar”, dijo y se excusó de inclinarse por un modelo.

“Sería bueno que los referentes de JxC hagan un aporte de que sistema entienden que sería mejor. Del bloque JxC no he tenido una propuesta alternativa a las PASO. Sería bueno conocerlo para encontrar acuerdo, no se puede conseguir acuerdo en el silencio”, apuntó.