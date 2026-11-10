Unidad y economía al servicio de la gente, los mensajes del papa León XIV que destacaron los gobernadores

Los jefes provinciales rescataron el primer discurso de Sumo Pontífice en el país. Cada uno destacó lo que mejor se ajusta a su agenda provincial. “La macroeconomía es importante, pero no suficiente”, sostuvo el tucumano Osvaldo Jaldo.

Parte de la delegación de gobernadores que estuvo en el Palacio Libertad para escuchar al Papa León XIV.

El Palacio Libertad (el ex CCK) fue el escenario del primer discurso de León XIV en el país ante el presidente Javier Milei , funcionarios nacionales, legisladores, el cuerpo diplomático y buena parte de los mandatarios provinciales. Es la primera visita de un pontífice al país en 39 años, desde la gira de Juan Pablo II en 1987.

Horas después, los gobernadores hicieron sus propios balances de lo que escucharon. El Papa no esquivó la coyuntura. Habló en favor del diálogo democrático y pidió escuchar a quien piensa distinto. Sostuvo que la autoridad tiene sentido cuando sirve a toda la comunidad y defendió la vida desde su inicio.

Reclamó políticas que pongan en el centro a las familias, a los trabajadores y a los más vulnerables. La idea que más repitieron los gobernadores fue la de una economía que debe servir a las personas y no al revés. También hubo menciones a la salud, a la discapacidad, al trabajo, a la educación y a los jóvenes que se van del país por falta de oportunidades. Y un recuerdo de Francisco, que nunca volvió a su tierra durante su pontificado.

El tucumano Osvaldo Jaldo fue uno de los que más se detuvo en el contenido económico. Lo acompañaron su esposa, Ana María Grillo , el diputado Javier Noguera y la intendenta de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez .

Para el gobernador, el pontífice “ha expuesto con total contundencia la problemática que tiene nuestro país”. Retomó la frase central del discurso: “la economía tiene que estar al servicio de la gente, y no la gente al servicio de la economía”. Y agregó una lectura propia, con destinatario evidente en la Casa Rosada: “la macroeconomía es importante, pero no suficiente”.

Jaldo aclaró que “no ha sido dirigido ni a una persona ni a un espacio político” y que el Papa “nos está pidiendo unión nacional”. Dejó una definición que sonó a advertencia hacia adentro de la política: “Los problemas de la sociedad están primeros y están antes de cualquier objetivo de cualquier partido político”. También valoró el esfuerzo personal del pontífice, que según contó llegó con problemas de salud y una cirugía reciente, después de tres días en Uruguay: “Para mí tiene un gran valor que el Papa, a pesar de sus dificultades, haya venido a cumplir su agenda”.

| La unidad nacional se construye cuando asumimos la responsabilidad de trabajar juntos para dar respuestas a nuestra gente. Con esa convicción, participé en el Palacio Libertad del emotivo encuentro con el Papa León XIV, junto al presidente Javier… pic.twitter.com/02bsOsoMnl — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) November 9, 2026

Gustavo Sáenz, Carlos Sadir y el tono del norte

El salteño Gustavo Sáenz, cercano a la Casa Rosada, contó en redes que participó del encuentro “junto al presidente de la Nación” y subrayó que “Salta fue parte de este encuentro histórico para la Argentina”. Rescató la invitación al diálogo y a superar las diferencias, y destacó la necesidad de “trabajar juntos, tender puentes”.

Se refirió también a la mención de Francisco: “Fue especialmente emotivo su recuerdo del Papa Francisco, cuyo legado sigue vivo en el corazón de los argentinos”. Ya antes del acto había dado la bienvenida al pontífice con un deseo: “Que su presencia nos inspire a fortalecer la unión, a dejar de lado las diferencias”.

El jujeño Carlos Sadir, radical que se mueve con sinuosidad en su vínculo con Balcarce 50, le regaló al Papa en nombre de su provincia, una pintura de la Virgen de Punta Corral, obra de la artista Marili Vera. Se quedó con el llamado a una sociedad más inclusiva, atenta a quienes están en situación de vulnerabilidad, y con el pedido de políticas de salud y discapacidad. “Que su visita nos invite a unirnos para construir juntos una Argentina donde nadie quede afuera”, escribió.

Hoy estuve en el Palacio Libertad para darle la bienvenida al Papa León XIV y compartir un momento muy especial.



En su mensaje, destacó el valor del trabajo, la educación y el compromiso con nuestras comunidades. pic.twitter.com/b4Yz2nIiw4 — Carlos Sadir (@carlossadirjuy) November 9, 2026

El santiagueño Elías Suárez, crítico del Gobierno, puso el foco en el trabajo y la producción. Después de la ceremonia, que calificó como histórica, transmitió al Papa el saludo de su pueblo. Planteó que poder vivir del propio esfuerzo es la base que sostiene a las familias. Rescató además el llamado a los jóvenes y la necesidad de fortalecer la escuela pública, la formación profesional, las universidades y la ciencia, para que las nuevas generaciones puedan quedarse en su provincia. Presentó esos principios como un compromiso de su gestión.

Raúl Jalil y el guiño a Esquiú

El catamarqueño Raúl Jalil, también alineado con el Poder Ejecutivo Nacional, dijo que acompañar la llegada del pontífice fue “un gran honor”. Sostuvo que el mensaje “nos invita a reflexionar sobre el país que estamos construyendo”, uno en el que “la economía esté al servicio de las personas, el desarrollo llegue a todas las comunidades”.

Jalil rescató un pasaje del discurso del presidencial la mención a fray Mamerto Esquiú. Para un catamarqueño, dijo, “fue especialmente significativo escuchar la referencia del presidente Javier Milei”. Cerró con un reclamo de matriz peronista: “necesitamos trabajar por una Argentina federal, con oportunidades y justicia social”.

Otro grupo de mandatarios provinciales que escucharon al Sumo Pontífice.

De La Rioja a la Patagonia

El riojano Ricardo Quintela, uno de los gobernadores más enfrentados con el Gobierno, fue por el lado de la justicia social. “Su llegada a la Argentina nos invita a reafirmar los valores que defendemos cada día”, publicó en X.

Encontró en el mensaje papal una guía para tiempos difíciles, al señalar que “en momentos complejos, su mensaje nos marca el camino del diálogo, la solidaridad y la unidad”. Envió “el abrazo de todo el pueblo riojano” y remató con que “un país más justo se construye entre todos, con amor al prójimo y un profundo sentido federal”.

¡Bienvenido, Papa León XIV!



Su llegada a la Argentina nos invita a reafirmar los valores que defendemos cada día, la justicia social, el trabajo digno y la mirada puesta en quienes más lo necesitan. En momentos complejos, su mensaje nos marca el camino del diálogo, la… pic.twitter.com/ga6tj8vQUO — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) November 9, 2026

Desde Río Negro, Alberto Weretilneck habló de “una jornada de profundo significado para nuestro país y para la comunidad católica rionegrina”. Para el gobernador, “su presencia nos invita a fortalecer el diálogo, el respeto y la fraternidad”, y a “encontrarnos como argentinos y a renovar nuestro compromiso con quienes más necesitan de nuestra cercanía y solidaridad”.

El fueguino Gustavo Melella también estuvo en el Palacio Libertad y después escribió en redes que las palabras del Papa llegaron en un momento muy oportuno para el país. Destacó, “en tiempos tan difíciles, su mensaje de unidad, de diálogo y de compromiso con el bienestar de nuestra gente”. Repitió la idea que atravesó casi todas las reacciones: “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”. Y la llevó a un plano concreto: “Es un mensaje profundamente humano que nos recuerda que detrás de cada decisión hay familias, trabajadores”. Melella, otro mandatario crítico de la Casa Rosada pero que tendió puentes en los últimos meses cerró: “Creo profundamente que la Argentina necesita este mensaje” y planteó que hace falta “recuperar el diálogo sincero, superar nuestras diferencias”.

Las palabras del Papa León XIV en su primer discurso en la Argentina llegan en un momento muy oportuno para nuestro país. En tiempos tan difíciles, su mensaje de unidad, de diálogo y de compromiso con el bienestar de nuestra gente nos deja una enorme esperanza.



Quiero destacar… pic.twitter.com/9VweDGuHYx — Gustavo Melella (@gustavomelella) November 9, 2026

La visita continúa este martes en Córdoba, en donde Martín Llaryora recibió al Papa en la pista del aeropuerto de Córdoba, después de haber sentado a oficialismo y oposición en la organización del operativo. Este miércoles será el turno de Axel Kicillof, que lo esperará en la misa de Luján, en Buenos Aires. Detrás de los mensajes de unidad, casi todos los gobernadores coincidieron en el discurso de León XIV sobre la crítica a un modelo que mira los números antes que a la gente.