Quién fue Mamá Antula, la primera santa argentina que recordó el papa León XIV en Córdoba + Agregar ámbito en









El Pontífice destacó su labor evangelizadora, recordó sus caminatas por el territorio argentino y también puso como ejemplo la obra del Cura Brochero.

Mama Antula, nacida en 1730 en Santiago del Estero, dedicó su vida a la evangelización y a la asistencia de los sectores más vulnerables.

Durante la misa en Córdoba, el papa León XIV evocó a los santos y beatos argentinos y resaltó el legado de distintas figuras religiosas que dedicaron su vida a transmitir el Evangelio. Entre ellas, mencionó a Mama Antula, la primera santa argentina, y destacó su compromiso con la fe y su tarea evangelizadora en distintos puntos del país.

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El Pontífice también se refirió al Cura Brochero y señaló que ambos representan diferentes maneras de identificarse con Cristo. Al hablar de Mama Antula, recordó sus extensos recorridos por el territorio argentino y su propósito de llevar la palabra de Dios a quienes todavía no la conocían. “Su máxima fue la de andar hasta donde Dios no es conocido, para darlo a conocer”, expresó.

León XIV afirmó que Córdoba es una tierra “rica en frutos de santidad” y convocó a los fieles a tomar como referencia el ejemplo de quienes entregaron su vida al servicio de la Iglesia. “Todos estamos llamados a la santidad”, sostuvo. Además, remarcó que la misión de los cristianos es fortalecer su vínculo con Dios y compartir con los demás la fe en Cristo.

León XIV recordó a Mama Antula y destacó su incansable misión para acercar a las personas a Dios. Quién fue Mama Antula, la primera santa argentina María Antonia de Paz y Figueroa, conocida popularmente como Mama Antula, nació en 1730 en Villa Silípica, Santiago del Estero. Desde joven se vinculó con la Compañía de Jesús y comenzó a participar en actividades religiosas y de asistencia a las personas más necesitadas.

Su labor tomó mayor dimensión en 1767, cuando la Corona española ordenó la expulsión de los jesuitas de sus territorios. Ante ese escenario, Mama Antula decidió continuar con su tarea evangelizadora y comenzó a recorrer distintas regiones del actual territorio argentino para mantener viva la práctica de los ejercicios espirituales impulsados por la orden religiosa.

A lo largo de su misión caminó miles de kilómetros por provincias como Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Córdoba. Durante esos viajes también desarrolló tareas de ayuda social, especialmente con mujeres en situación de vulnerabilidad y niños abandonados, a quienes brindaba refugio, alimento y asistencia. Uno de sus principales legados fue la creación de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires, un espacio que fundó para continuar difundiendo la espiritualidad ignaciana. Su trabajo tuvo una influencia importante en la vida religiosa de la época y logró sostenerse incluso en un contexto de fuertes restricciones para las órdenes religiosas. Mama Antula murió en 1799 y sus restos descansan en la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, en la ciudad de Buenos Aires. Su reconocimiento dentro de la Iglesia católica llegó siglos después, cuando fue beatificada en 2016, luego de que se reconociera un milagro atribuido a su intercesión. Posteriormente, el Vaticano aprobó un segundo milagro, vinculado con la recuperación de un hombre que había sufrido un accidente cerebrovascular. Ese reconocimiento permitió avanzar con su canonización y convertirla en la primera mujer argentina en ser declarada santa por la Iglesia católica.