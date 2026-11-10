Trasladaron por primera vez en 100 años la cruz del Cura Brochero para la misa del papa León XIV en Córdoba

Se realizó bajo un operativo especial que convocó a fieles, estudiantes y vecinos que acompañaron la salida de la reliquia de Traslasierra.

La cruz del Cura Brochero está presente en FADEA para la misa del papa León XIV en Córdoba.

Córdoba recibió esta mañana al papa León XIV en el marco de su gira por la Argentina. En los preparativos para la misa, se concretó un acontecimiento de gran valor religioso: la cruz del Cura Brochero fue trasladada por primera vez en un siglo desde su lugar de origen para participar de la ceremonia papal.

La movilización de la reliquia respondió a un pedido del Vaticano y del propio León XIV. Su destino fue FADEA , donde permanecerá preparada para la Santa Misa que reunirá a miles de personas durante la visita del Papa a la provincia.

La histórica reliquia salió de Traslasierra por un pedido del Vaticano para ser utilizada durante la celebración que encabeza el papa León XIV en Córdoba. El traslado se realizó bajo un importante operativo de seguridad y convocó a fieles, estudiantes y vecinos de la zona.

El operativo contó con distintas medidas para garantizar la protección de la pieza histórica. Durante el recorrido, la cruz fue colocada dentro de un cofre de madera con forma de cruz , especialmente preparado para resguardar la reliquia.

La convocatoria reunió a numerosos fieles, vecinos y alumnos de colegios católicos de la región, que se acercaron para presenciar el acontecimiento y colaborar como voluntarios. La salida de la cruz de Traslasierra representó una oportunidad excepcional para quienes participaron de la organización.

Quién fue el Cura Brochero

José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en Córdoba, en el paraje Carreta Quemada, cerca de Villa Santa Rosa de Río Primero. Fue el cuarto de diez hermanos y creció en una familia profundamente religiosa. A los 16 años ingresó al Seminario Nuestra Señora de Loreto y recibió la ordenación sacerdotal el 4 de noviembre de 1866.

En 1869 fue destinado al curato de San Alberto, en el valle de Traslasierra, donde desarrolló una intensa tarea pastoral y social. Conocido popularmente como el «Cura Gaucho», recorría las localidades serranas a lomo de mula para acercarse a los pobladores, evangelizar y atender las necesidades de las comunidades más alejadas y vulnerables.

Su trabajo no se limitó a la actividad religiosa. Impulsó la construcción de caminos, escuelas, iglesias, capillas y una casa de ejercicios espirituales que inauguró en 1877. También promovió obras de infraestructura para mejorar las condiciones de vida de los habitantes, como la llegada del agua corriente y las comunicaciones a distintos sectores de la región.

En sus últimos años contrajo lepra, enfermedad que le provocó ceguera y sordera. Murió el 26 de enero de 1914 en Villa del Tránsito, localidad que posteriormente adoptó su nombre. El papa Francisco lo beatificó en 2013 y lo canonizó el 16 de octubre de 2016, convirtiéndolo en el primer santo nacido y canonizado en la Argentina.

Próximas actividades del Papa León XIV en Argentina

Martes 10 de noviembre

07:30: salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba

salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba

llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba 10:00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16:55: vuelo Córdoba - Buenos Aires

vuelo Córdoba - Buenos Aires 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery

llegada al Aeroparque Jorge Newbery 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles

Miércoles 11 de noviembre