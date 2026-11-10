León XIV visita la Catedral de Córdoba, uno de los principales emblemas de la ciudad: cómo es su historia + Agregar ámbito en









El histórico edificio, ubicado frente a la Plaza San Martín y dedicado a Nuestra Señora de la Asunción, comenzó a levantarse a fines del siglo XVI y conserva una arquitectura que combina distintos estilos artísticos.

La histórica Catedral de Córdoba, en el recorrido del papa León XIV.

La Catedral de Córdoba, ubicada frente a la Plaza San Martín, es una de las construcciones religiosas más representativas de la Argentina y forma parte del patrimonio histórico de la ciudad. Este martes, el papa León XIV visitará el templo como parte de su recorrido por la capital provincial, donde mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y representantes de la Iglesia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La iglesia, dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, es considerada uno de los edificios barrocos más antiguos de Sudamérica. Su construcción atravesó varios siglos, sufrió derrumbes y tuvo distintas etapas de reconstrucción hasta alcanzar la imagen arquitectónica que conserva en la actualidad.

Una construcción con más de cuatro siglos de historia Después de la fundación de Córdoba, el terreno donde hoy se encuentra la Catedral fue reservado para levantar la principal iglesia de la ciudad. Los primeros trabajos de construcción comenzaron hacia fines del siglo XVI, aunque el proyecto tuvo que superar importantes dificultades estructurales.

La edificación original sufrió dos derrumbes importantes, uno en 1677 y otro en 1724. Luego de esos episodios, el diseño quedó en manos del arquitecto jesuita italiano Andrés Blanqui, quien estuvo a cargo de una nueva propuesta que incorporó tres naves, una cúpula central y una fachada con características barrocas y neoclásicas.

Las torres del campanario se completaron en 1770 y están decoradas con figuras conocidas como "ángeles indígenas", elaboradas por artesanos vinculados con las misiones. La consagración oficial del templo llegó el 25 de mayo de 1784, durante una ceremonia encabezada por el obispo Fray José Antonio de San Alberto.

Más de un siglo después, en 1901, se colocó una estatua de bronce del Cristo Redentor entre las dos torres. Entre 1904 y 1914, el pintor Emilio Caraffa dirigió los trabajos de decoración del interior, con murales y pinturas de inspiración italiana en las bóvedas. Por su importancia histórica, artística y cultural, la Catedral fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1941. El papa León XIV recorrerá este martes la Catedral de Córdoba, uno de los templos históricos más importantes de la provincia. Las restauraciones y las visitas papales El edificio también fue escenario de acontecimientos importantes para la Iglesia argentina. El 8 de abril de 1987 recibió al papa Juan Pablo II, durante su visita apostólica a Córdoba. Para aquella ocasión se acondicionaron los accesos al templo y al Arzobispado, y se colocó una placa de bronce en recuerdo de su paso. En los últimos años, la Catedral atravesó diferentes tareas de conservación para proteger sus elementos históricos. Entre ellas se realizaron trabajos de limpieza en los mausoleos del Deán Funes y del general José María Paz, ubicados en el nártex, mediante tecnología láser que permite retirar la suciedad sin dañar las superficies originales. También se utilizaron estudios de radar para identificar antiguas criptas y cavidades subterráneas debajo de la nave principal. Estos procedimientos permitieron avanzar con la nivelación de los pisos de mármol sin afectar las sepulturas que se encuentran bajo el templo. La visita de León XIV vuelve a colocar a la Catedral de Córdoba en el centro de la agenda religiosa y cultural del país, en un recorrido que reúne historia, arquitectura y tradición católica.