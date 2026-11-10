Cura Brochero: quién fue el santo gaucho que León XIV recordó durante su misa en Córdoba

José Gabriel del Rosario Brochero dedicó su vida a acompañar a los sectores más vulnerables de las sierras cordobesas. Su compromiso social, su lucha contra las enfermedades y su canonización por el papa Francisco marcaron su legado.

José Gabriel del Rosario Brochero , conocido popularmente como el Cura Brochero o el “Santo Gaucho” , fue uno de los sacerdotes más reconocidos de la historia argentina por su compromiso con las comunidades rurales de Córdoba . Nació el 16 de marzo de 1840 en Santa Rosa y dedicó gran parte de su vida a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Traslasierra , donde impulsó obras de infraestructura, promovió la educación y brindó asistencia a los sectores más necesitados.

Su labor trascendió el ámbito religioso. Además de celebrar misas y administrar sacramentos, el sacerdote promovió la construcción de caminos, escuelas, iglesias y acueductos , convencido de que el bienestar material de la población debía acompañar su misión pastoral.

El reconocimiento a su trayectoria alcanzó su punto más importante el 16 de octubre de 2016 , cuando el papa Francisco lo canonizó en el Vaticano. De esta manera, Brochero se convirtió en el primer santo que nació, vivió y murió en territorio argentino .

José Gabriel del Rosario Brochero nació en una familia cordobesa y desarrolló su vocación religiosa desde temprana edad. Después de ordenarse sacerdote, comenzó una tarea pastoral que lo llevó a recorrer extensas regiones de las sierras de Córdoba.

En 1869 fue designado responsable del curato de San Alberto , una jurisdicción que comprendía numerosas poblaciones rurales de difícil acceso. En aquel momento, las comunidades de Traslasierra enfrentaban importantes problemas de comunicación, aislamiento y falta de infraestructura básica.

Cura Brochero fue santificado por Francisco. Archivo

Para llegar hasta sus habitantes, Brochero recorría largas distancias montado en su mula “Malacara”, que se convirtió en uno de los símbolos más conocidos de su historia.

Su vestimenta, su forma de hablar y su cercanía con los pobladores rurales le valieron el apodo de “Santo Gaucho”. También fue reconocido como el “Gaucho de los pobres”, debido a su dedicación a las familias más vulnerables. Lejos de limitarse a las actividades religiosas, el sacerdote participó activamente en la búsqueda de soluciones para las necesidades cotidianas de la población.

Las obras del Cura Brochero que transformaron Traslasierra

Una de las características más destacadas de la trayectoria de Brochero fue su convicción de que la evangelización debía estar acompañada por mejoras concretas en las condiciones de vida. Por ese motivo, impulsó diferentes proyectos destinados a superar el aislamiento de las localidades serranas.

Entre sus principales iniciativas se encontraron la apertura de caminos, la construcción de terraplenes, la creación de escuelas y capillas y la gestión de sistemas de abastecimiento de agua.

También promovió la instalación de servicios de correo y telégrafo, fundamentales para mejorar las comunicaciones entre las comunidades. Incluso respaldó proyectos para extender las conexiones ferroviarias y facilitar el transporte en la región.

Estas iniciativas buscaron integrar a poblaciones que permanecían alejadas de los principales centros urbanos y que contaban con recursos limitados. Su intervención en cuestiones sociales y materiales convirtió al sacerdote en una figura de referencia para los habitantes de las sierras cordobesas.

El compromiso social del sacerdote y su cercanía con los más pobres

La labor de José Gabriel Brochero estuvo marcada por su presencia permanente entre las personas que atravesaban situaciones de pobreza, enfermedad o aislamiento. El sacerdote visitaba a los enfermos, acompañaba a las familias y recorría extensos caminos para llegar hasta quienes necesitaban asistencia.

Su forma de ejercer el sacerdocio se relaciona con la expresión “pastor con olor a oveja”, popularizada décadas después por el papa Francisco para describir a los religiosos que mantienen un contacto cercano con sus comunidades.

Brochero compartió las dificultades de los habitantes de Traslasierra y procuró responder tanto a sus necesidades espirituales como materiales. En ese sentido, consideró que el acceso a la educación, la salud y los servicios básicos era una parte fundamental del bienestar de las comunidades. Su compromiso lo llevó a enfrentar condiciones climáticas adversas, extensas jornadas de viaje y situaciones de riesgo para su propia salud.

Del cólera a la lepra: las enfermedades que marcaron su vida

Uno de los episodios más importantes de su trayectoria ocurrió durante la epidemia de cólera de 1867, que afectó gravemente a la provincia de Córdoba.

Brochero, que llevaba poco tiempo como sacerdote, participó de las tareas de asistencia a los enfermos y ofreció acompañamiento espiritual a las personas afectadas.

Su intervención implicó exponerse directamente a una enfermedad que provocó numerosas muertes. Años después, su cercanía con pacientes que padecían lepra también tuvo consecuencias para su salud.

El sacerdote contrajo esa enfermedad y sufrió un deterioro físico progresivo que, durante sus últimos años, lo dejó ciego y sordo. Pese a esas dificultades, mantuvo su vocación religiosa y su compromiso con la comunidad.

Finalmente, José Gabriel del Rosario Brochero murió el 26 de enero de 1914, en Villa del Tránsito, localidad que posteriormente adoptó el nombre de Villa Cura Brochero en su homenaje.

Cuándo y por qué el papa Francisco canonizó al Cura Brochero

El 16 de octubre de 2016, el papa Francisco encabezó en el Vaticano la ceremonia de canonización del sacerdote cordobés. El reconocimiento llegó después de un proceso de evaluación de su trayectoria religiosa y de la confirmación de dos milagros atribuidos a su intercesión.

León XIV recordó a Cura Brochero en su visita a Córdoba. Gobierno de Córdoba

Uno de los casos fue el de Nicolás Flores, un niño argentino que sufrió una grave afección en la columna vertebral en 2008 y cuya recuperación fue considerada extraordinaria.

El segundo correspondió a Camila Brusotti, una niña que padeció un grave episodio cerebral y experimentó una recuperación que fue atribuida a la intercesión de Brochero. Ambos episodios fueron examinados durante el proceso eclesiástico que permitió avanzar con su reconocimiento como santo.

Con su canonización, Brochero se convirtió en el primer santo nacido, vivido y fallecido en Argentina, aunque no fue el primer argentino canonizado: ese reconocimiento correspondió anteriormente a Héctor Valdivielso Sáez.

La ceremonia representó un acontecimiento especialmente significativo para la Iglesia argentina y para la provincia de Córdoba, donde su figura ya era objeto de una profunda devoción popular.

Día del Cura Brochero: por qué se conmemora el 16 de marzo

Cada 16 de marzo se recuerda el Día del Cura Brochero, en coincidencia con el aniversario de su nacimiento en 1840. La fecha permite recuperar su trayectoria como sacerdote y su contribución al desarrollo social de las comunidades rurales cordobesas.

Su figura también permanece presente en numerosas celebraciones religiosas y actividades culturales que recuerdan su trabajo en las sierras. Uno de los principales lugares de peregrinación es Villa Cura Brochero, localidad ubicada en el valle de Traslasierra que conserva distintos espacios vinculados con su historia.

Allí se desarrollan celebraciones y encuentros que convocan a fieles de diferentes puntos del país. Entre las actividades más representativas se encuentra la Cabalgata Brocheriana, que recuerda los recorridos que el sacerdote realizó a caballo y en mula para visitar a las comunidades serranas.

Más de un siglo después de su muerte, el legado del Santo Gaucho continúa vinculado con la solidaridad, el compromiso social y la asistencia a los más necesitados. Su historia trascendió las fronteras de Córdoba y lo consolidó como una de las figuras religiosas más importantes de la Argentina.

Dónde queda el Camino de Brochero

El Camino de Brochero es una de sus caminatas espirituales más popularesde Córdoba. La travesía convoca cada año a miles de personas en pleno corazón de las Sierras Grandes, en una propuesta que combina fe, naturaleza e historia local.

El recorrido invita a seguir los pasos del primer santo nacido y fallecido en Argentina, San José Gabriel del Rosario Brochero. A lo largo del trayecto, los caminantes recuerdan la enorme labor social que realizó el cura gaucho para transformar y conectar a los pueblos del Valle de Traslasierra.

El Camino de Brochero reúne una red de rutas y senderos históricos por los que transitaba José Gabriel del Rosario Brochero. Este camino conecta tres destinos clave en la provincia de Córdoba, comenzando en Villa Santa Rosa de Río Primero, pasando por la Ciudad de Córdoba y finalizando en Villa Cura Brochero.

La propuesta cuenta con una extensión total de 240 kilómetros y está integrada por 15 circuitos diferentes. Cada uno de estos tramos permite recorrer las distintas etapas de la vida del santo argentino, abarcando su nacimiento, infancia, juventud, formación académica y religiosa.