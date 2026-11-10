Perú inauguró una estatua gigante del papa León XIV antes de su llegada

La escultura fue instalada en Callao, frente al océano Pacífico, como homenaje al pontífice antes de su visita al país. La obra reproduce detalles de su rostro y recuerda su estrecho vínculo con Perú.

A pocos días de la llegada del papa León XIV a Perú , las autoridades de la ciudad portuaria de Callao , ubicada en el área metropolitana de Lima , inauguraron una imponente estatua de 14 metros de altura en homenaje al pontífice. La escultura fue emplazada en un parque con vista al océano Pacífico y constituye uno de los reconocimientos preparados para su visita al país sudamericano .

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La estructura alcanza los 14 metros , incluido un pedestal de dos metros , y fue elaborada por un equipo de 14 personas encabezado por los artistas Rafael Gutiérrez Quispe y Deyvi Wong Arana , pertenecientes a la Escuela de Bellas Artes de Lima .

El proyecto contó con el financiamiento del banco Caja Huancayo y buscó representar con precisión los rasgos físicos del líder de la Iglesia católica , quien mantiene una relación particular con Perú por su trayectoria religiosa y su nacionalidad peruana.

La escultura fue diseñada para reflejar la apariencia del pontífice, con especial atención a sus expresiones faciales y características particulares. Durante la inauguración, el alcalde de Callao, César Pérez , destacó el trabajo realizado por los artistas y remarcó el nivel de detalle alcanzado en la representación.

"La estatua incluso incluye el lunar que el Papa tiene en el lado izquierdo de su rostro. Lograron capturar esa mirada maravillosa que posee nuestro León XIV, así como la humanidad que se refleja en su semblante", declaró el funcionario.

León XIV también visitará Perú. Camara de Diputados de la Nacion

La obra se convirtió en la tercera estatua dedicada a León XIV en Perú, un país que ocupa un lugar destacado en la trayectoria personal y religiosa del pontífice.

Su ubicación frente al Pacífico también permitirá que la estructura forme parte del paisaje de Callao, una de las ciudades que integran el itinerario de la visita papal.

El vínculo del papa León XIV con Perú

Antes de convertirse en la máxima autoridad de la Iglesia católica, Robert Francis Prevost, nacido en Estados Unidos, desarrolló una extensa trayectoria religiosa en territorio peruano.

Durante más de dos décadas, desempeñó tareas como misionero y obispo en el país andino, donde estableció vínculos con distintas comunidades.

Su relación con Perú también quedó reflejada en la adquisición de la ciudadanía peruana, por lo que el pontífice posee una conexión con el país que trasciende su labor pastoral.

Esta trayectoria explica la importancia simbólica de la visita y los homenajes organizados en diferentes localidades. La inauguración de la estatua en Callao se suma a las iniciativas destinadas a reconocer su paso por la Iglesia peruana antes de su elección como Papa.

Cuándo llegará León XIV a Perú y qué ciudades visitará

Perú será el último destino de la gira sudamericana del papa León XIV, que incluirá diferentes actividades religiosas y encuentros con las comunidades locales.

La visita está programada entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026, con un recorrido que abarcará seis localidades:

Callao , donde fue inaugurada la estatua de 14 metros.

Lima , capital del país.

Chiclayo , ciudad vinculada con su trayectoria como obispo.

Cusco , uno de los principales centros históricos y culturales peruanos.

Pucallpa , en la región amazónica.

Santa Cruz de Succhabamba, incluida en el itinerario oficial.

El recorrido marcará el regreso de León XIV a un país donde desarrolló una parte fundamental de su vida religiosa. En ese contexto, la escultura inaugurada en Callao representa uno de los homenajes más visibles preparados para recibir al pontífice, tanto por sus dimensiones como por el significado de su relación con Perú.