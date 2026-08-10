Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto de ley para que las senadoras con embarazo de riesgo puedan sesionar de manera remota

La senadora no pudo participar de la sesión en la que se aprobó la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La semana pasada, la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti quedó en el centro de la escena luego de haber solicitado participar por medios electrónicos de la sesión en la que se aprobó y giró a Diputados la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada . Si bien la titular del Senado Victoria Villarruel la habilitó, el cuerpo rechazó su requirimiento, con el PJ incluido. Ahora, la camporista impulsa un proyecto de ley para que "a ninguna provincia le vuelva a pasar lo que le pasó a Mendoza".

" Presenté un proyecto para modificar el reglamento del Senado que exclusivamente las senadoras con contraindicación médica de viajar por estar embarazadas puedan sesionar y votar de forma remota , mientras dure esa restricción", escribió Fernández Sagasti en su cuenta de Twitter.

Esto fue luego de que en la última sesión, a propuesta de Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista, su pedido para participar de la sesión vía remota fuera enviado a la comisión de Asuntos Constitucionales . Así lo avaló el cuerpo, con el peronismo incluido. Mismo destino sufrió el pedido del radical Fabio Fama, quien se sumó al pedido de la mendocina, tras haber sido intervenido quirúgicamente.

La postura de la bancada que lidera José Mayans llamó la atención, incluso en el entorno de Fernández Sagasti . Es que, tras el pedido que la senadora hizo públicamente, fueron varios los senadores de su bancada que salieron a expresar su apoyo. Para luego, a último momento, acompañar la moción de la libertaria.

Las explicaciones que dieron en las filas del PJ a este medio fueron que, de avalar a la camporista, se sentaba el precedente de cualquier senador, en cualquier momento, podría votar fuera del recinto. En otras palabras, la jugada les podría jugar en contra a futuro.

Senado: qué dice el proyecto

La mendocina tomó cartas en el asunto e impulsó el proyecto que, según fundamentó, establece un "criterio único, objetivo y acotado: certificación médica que acredite riesgo de embarazo y contraindicación de viaje. No es una puerta abierta a cualquier pedido".

Y continuó: "Es una excepción puntual, para una situación puntual. Que ninguna provincia se quede sin parte de su representación por una situación como esta. La distancia no puede ser motivo para que un pueblo pierda su voz en una votación clave".

Un proyecto para que a ninguna provincia le vuelva a pasar lo que le pasó a Mendoza.



Presenté un proyecto para modificar el reglamento del @SenadoArgentina: que exclusivamente las senadoras con contraindicación médica de viajar por estar embarazadas puedan sesionar y votar de… — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) August 10, 2026

Asimismo, la senadora recordó: "No es la primera vez que el Senado resuelve esto: sesionamos de forma virtual durante la pandemia, con el aval de la Corte Suprema (sin cambiar el reglamento). Sabemos hacerlo cuando queremos. Esto no es sobre mi banca. Es para que en el futuro ninguna senadora, de ningún signo político, en ninguna provincia, que quiera formar una familia, tenga que elegir entre su embarazo y la representación de su pueblo".

Y remató: "Me hubiese gustado explicar esto en la sesión del jueves, en la que estuve conectada, pero me enteré en el mismo momento que ustedes que el decreto que me autorizaba a votar se pasaba a comisión, mezclado con otro pedido que nada tenía que ver, a mano alzada y sin discusión. Por eso presenté este proyecto. Para que a ninguna provincia le vuelva a pasar lo que le pasó a Mendoza".