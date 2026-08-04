Ley de Tierras: Anabel Fernández Sagasti pidió participar de manera virtual en la sesión por su avanzado embarazo

Por indicación médica, la senadora mendocina no puede viajar a Buenos Aires. Planteó la necesidad de contar con una alternativa que le permita intervenir sin tener que trasladarse hasta el recinto.

La senadora Anabel Fernández Sagasti solicitó poder participar de manera virtual de la sesión prevista para este jueves en el Senado , debido a su avanzado embarazo. La legisladora mendocina realizó el pedido en medio del debate por la l ey de Tierras , uno de los proyectos que forma parte de la agenda parlamentaria.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Fernández Sagasti explicó los motivos de su solicitud y planteó la necesidad de contar con una alternativa que le permita intervenir en la sesión sin tener que trasladarse hasta el recinto.

El pedido se produce en un momento de intensa actividad en el Senado, donde el oficialismo busca avanzar con iniciativas clave de la agenda legislativa del segundo semestre. Entre ellas se encuentra el proyecto de ley de Tierras, que genera diferencias entre el Gobierno y distintos sectores de la oposición y bloques aliados.

La senadora peronista manifestó su intención de participar del debate y ejercer su función legislativa, aunque pidió que se contemple su situación personal debido a la etapa avanzada de su embarazo, y por indicación médica no puede viajar .

¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada? El @SenadoArgentina fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias. La distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo.… pic.twitter.com/Z65GWBFnn3

"No pido un privilegio. Pido que se garantice la equidad federal. Mendoza tiene derecho a estar representada y yo tengo el deber de cumplir con el mandato que me confiaron sus ciudadanos", publicó en sus redes sociales.

El Senado debate ley de Tierras

La sesión del jueves será seguida con atención por el oficialismo, que busca reunir los respaldos necesarios para avanzar con su paquete de reformas. La iniciativa vinculada a la propiedad de la tierra es uno de los proyectos que el Gobierno pretende encaminar durante el segundo semestre, en un Congreso donde la construcción de acuerdos con los bloques dialoguistas resulta clave.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores libertarios.

Fernández Sagasti, integrante del bloque peronista, se encuentra entre los legisladores que cuestionan distintos aspectos de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo. Su eventual participación virtual permitiría que forme parte del debate y fije posición sobre el proyecto sin necesidad de asistir personalmente al Senado.

El planteo deberá ser evaluado por las autoridades de la Cámara alta, que deberán determinar si corresponde habilitar la modalidad solicitada para la sesión prevista para este jueves.

El debate se dará en paralelo con las negociaciones que el oficialismo mantiene con distintos sectores políticos para garantizar el avance de sus principales iniciativas. La ley de Tierras es uno de los temas que concentra parte de esas conversaciones, en un escenario donde cada voto puede resultar determinante para el futuro de los proyectos del Gobierno.

Ley de Tierras: el Gobierno cede ante los aliados y propone elevar el límite para extranjeros

El oficialismo negocia una nueva versión del proyecto de ley de Tierras que se debatirá en el Senado y propone elevar del 15% al 25% el límite para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros en cada provincia. La modificación representa un giro respecto del texto impulsado originalmente por el ministro Federico Sturzenegger, que planteaba eliminar esa restricción.

El cambio fue negociado por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, ante la falta de votos suficientes para aprobar la iniciativa. El oficialismo calculaba reunir entre 34 y 35 adhesiones, cuando necesita al menos 36 para garantizar la aprobación. La sesión prevista para este jueves quedó además bajo revisión, mientras crecen las dudas sobre el respaldo de algunos aliados y se suma la interna política en Misiones.