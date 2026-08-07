El Gobierno aprobó la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero con sabor amargo: sin ley de Tierras ni Manejo del Fuego por desaire de aliados

Con 37 a favor y 33 en contra, el texto impulsado por Federico Sturzenegger fue girado a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, tuvo que ceder otro capítulo sensible en el recinto para alcanzar la mayoría. El texto aprobado es una versión raquítica del proyecto original.

La quinta fue la vencida . Sin los cambios a las leyes de Tierras ni de Manejo del Fuego , el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados una versión diezmada del proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada . Se trata del proyecto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que incluye cambios al Código Civil y Comercial sobre desalojos y expropiaciones. El texto en general cosechó 37 votos a favor y 33 en contra.

Pasadas las 14, la Cámara alta retomó la sesión del 16 de julio, que pasó a un cuarto intermedio por falta de acuerdo entre los senadores aliados al Gobierno e incluso entre la jefa de bloque libertario, Patricia Bullrich , y los equipos de Sturzenegger. El principal obstáculo era el capítulo que apuntaba a eliminar los límites de venta de tierras rurales en manos de extranjeros, que hoy se ubica en el 15% .

Desde mayo, cuando en un plenario de comisiones se dictaminó el texto, este atravesó un derrotero impensado . Sufrió más de 16 modificaciones y, en cuatro ocasiones, el oficialismo intentó llevarlo al recinto pero, por falta de votos, terminaba retirándola del temario. Por este motivo, durante la sesión, el peronismo pidió -sin éxito- que el texto vuelva a comisión.

Durante la sesión, el proyecto sufrió más modificaciones para alcanzar los votos necesarios para darle media sanción. A pesar de ello, La Libertad Avanza (LLA) tuvo que dar de baja el capítulo que modificaba la ley de Manejo del Fuego

Finalmente este jueves, Bullrich se anotó un triunfo, aunque con sabor a poco . Tal como hizo con la ley de Tierras, la titular del bloque de LLA eligió evitar una derrota parlamentaria y bajó el tratamiento del capítulo de Manejo de Fuego. Si logró dejar en manos de Diputados el proyecto que se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para la exministra de Seguridad .

Bartolomé Abdala quedó al frente de la sesión. Mariano Fuchila

Las fuertes críticas que sufrió ese capítulo dentro y fuera del Congreso, que incluyó desde artistas hasta jugadores de la Selección, generó que los gobernadores aliados al Gobierno le retiraran su apoyo a último momento.

Entre ellos, se dieron de baja Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán). Así fue que, en la tarde del martes, la jefa de bloque del oficialismo acordó una salida elegante con los propios y aliados, que, en total, suman 44 senadores. Optaron por retirar el Capítulo 3 que incluía los cambios a la ley sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner. "Había distintas miradas", fundamentó.

Si bien Bullrich logró sortear una derrota inevitable en el recinto, lo cierto es que el texto que se aprobó es una versión raquítica de la original. Es que en el camino, también quedaron otros capítulos. Por caso, aquel que buscaba modificar la Ley 27.453, que declara de interés público la integración socio-urbana de los barrios populares registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

Bullrich se ahorró una derrota en el recinto. Mariano Fuchila

Como sea, Bullrich se sacó de encima el proyecto que desde mayo, cuando fue dictaminado en comisión, le consumió el grueso de las energías. Ahora, la libertaria podrá avanzar con otros textos que están pendientes en el Senado y para los cuales necesita de los “44”. De allí que la jefa de la bancada oficialista decidió dejar de lado los enfrentamientos que podría despertar si el capítulo de ley de Tierras se llevaba al recinto. La porteña optó por preservar la unidad para la agenda que la aguarda.

Entre las prioridades de la porteña se encuentran el Súper RIGI, los cambios a la ley de Salud Mental, mientras espera que Diputados le dé media sanción a la nueva ley de Inocencia Fiscal y a los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central.

Mientras tanto, Bullrich sigue invicta. Desde que conduce la Cámara, no sufrió ninguna derrota. No obstante, si bien preservó el resultado legislativo, el oficialismo debió ceder y retirar el capítulo más conflictivo del proyecto para garantizar su aprobación.

Los capítulos que se aprobaron

El oficialismo tuvo que conformarse con tres capítulos: desalojos, expropiaciones y modernización del registro de la propiedad. El primero de ellos se trata del cambio al código civil y comercial para ampliar la figura de los desalojos. El oficialismo propone que se habilite la posibilidad para "todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado". "El juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil", señala el texto.

Al mismo tiempo, se garantizan hasta 10 días para ofrecer una solución habitacional en caso de que el desalojo involucre "la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo".

En el capítulo de expropiaciones, se establece que "la utilidad pública será de interpretación restrictiva". Asimismo, se considera indemnización por el lucro cesante cuando sea "consecuencia directa e inmediata de la expropiación". Entre otros ítems, fija el plazo límite de "ocupación temporánea anormal" en un máximo de 90 días.

Además, se creará el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble para administrar una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria para abonar tasas y recibir informes, certificados y copias expedidas por cualquier registro de la propiedad inmueble del país.