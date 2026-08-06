Protestas en el Congreso: hay detenidos y efectivos heridos por los incidentes entre manifestantes y la Policía

Los efectivos dispersan con balas de goma y agua a un grupo de participantes de la marcha que arrojan objetos contra las vallas. Quedan pocos manifestantes después de una concentración de organizaciones sociales, sindicales y políticas se concentran en rechazo a la ley.

Manifestantes se enfrentan con la policía en las afueras del Congreso de la Nación en el marco de la movilización convocada por organizaciones sociales, sindicales y políticas en rechazo al proyecto oficial de Inviolabilidad de la propiedad Privada . Hasta ahora, las fuerzas de seguridad reportaron 12 detenidos y 1 fotoperiodista y 4 efectivos heridos . Aunque el oficialismo retiró el capítulo referido a la ley de Tierras para destrabar el debate en el Senado, los organizadores reclaman que el texto no sea votado.

Los incidentes comenzaron a la tarde cuando un grupo de participantes de la marcha arrojaron objetos contra los efectivos apostado s detrás de las vallas que cercaban el acceso al Congreso, quienes respondieron mediante el uso del camión hidrante para dispersar. Tras unos minutos la situación se calmó, pero más tarde volvieron los incidentes.

Ya de noche, manifestantes sin identificación política, muchos de ellos encapuchados, arrojaron piedras, botellas e incendiaron contenedores de basura incendiados; también a un patrullero le rompieron los vidrios. Como respuesta, las fuerzas de seguridad intensificaron la represión con gases lacrimógenos y balas de goma. Primero detrás de las vallas y, cerca de las 19, empezaron a avanzar infantería y motos para intentar dispersar a las personas que quedan en la Plaza de los Dos Congresos.

Durante horas, las fuerzas de Seguridad desplegaron un operativo por los alrededores del Congreso para despejar de manifestantes la zona. La Policía de la Ciudad anunció que detuvo a "un grupo de violentos" de 9 personas por quemar contenedores de basura y romper veredas. Por su parte, la Policía Federal detuvo a 3 personas.

Además de las detenciones, hubo 4 efectivos heridos y una fotoperiodista. Según informó ARGRA y Sipreba, la fotoperiodista sufrió una traumatismo de cráneo y perdió el conocimiento por la represión policial en el Congreso. Por ahora, estaría fuera de peligro.

Tras los incidentes, los pocos manifestantes con banderas políticas que se encontraban en el lugar comenzaron a dispersarse. A la tarde se habían congregado la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), las dos CTA, gremios de la CGT, organizaciones piqueteras, sectores del peronismo y agrupaciones de izquierda.

El Senado debate los cambios que sobrevivieron a la caída de la reforma de la ley de Tierras

La Cámara alta sesiona este jueves para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque ya sin el capítulo que modificaba el régimen de tierras rurales. El oficialismo retiró ese apartado luego de no conseguir los votos necesarios entre sus aliados y ahora buscará avanzar con el resto de la iniciativa.

Patricia Bullrich, presidenta del bloque de senadores de LLA.

Antes de ingresar al debate de fondo, el Senado deberá resolver si autoriza la participación remota de los senadores Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama. Superada esa instancia, el recinto discutirá las reformas que permanecieron en el proyecto, entre ellas los cambios en los procesos de desalojo, el régimen de expropiaciones y a la Ley de Manejo del Fuego.

La marcha atrás con la reforma de la Ley de Tierras representó un revés para el Gobierno, que debió ceder ante la presión de gobernadores y bloques dialoguistas para evitar una derrota parlamentaria. Con ese capítulo fuera del temario, la estrategia oficial apunta a asegurar la aprobación del resto del paquete impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.