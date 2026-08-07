Uno a uno, cómo votó cada senador la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada + Agregar ámbito en









La Cámara Alta dio la media sanción con 37 votos a favor y 33 en contra. El oficialismo tuvo que ceder el capítulo de la ley de Tierras para lograr un avance del proyecto que ahora deberá tratar Diputados

El oficialismo aprobó la iniciativa con xx votos a favor.

El Senado aprobó este jueves el proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada, aunque sin el capítulo de la ley de Tierras, sin consenso para tratarlo. El proyecto incluye una gran cantidad de reformas, entre las que se encuentran cambios al Código Civil y Comercial sobre desalojos, y a la ley del Manejo del Fuego. Ahora el proyecto deberá ser tratado en Diputados donde el Gobierno espera convertirlo en ley.

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Desde mayo, cuando en un plenario de comisiones se dictaminó el texto, este atravesó un derrotero impensado. Sufrió más de 16 modificaciones y, en cuatro ocasiones, el oficialismo intentó llevarlo al recinto pero, por falta de votos, terminaba retirándola del temario. Por este motivo, durante la sesión, el peronismo pidió -sin éxito- que el texto vuelva a comisión.

Los 37 votos afirmativos se conformaron con los 20 libertarios y el acompañamiento de legisladores de la UCR, el PRO y otros espacios provinciales. Los 33 rechazos se alcanzaron con el peronismo y sus aliados y algunos sectores dialoguistas que esta vez decidieron no acompañar la iniciativa.

Quiénes votaron a favor de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada Carmen Á. Rivero (La Libertad Avanza)

Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza)

Romina Almeida (La Libertad Avanza)

Ivanna Arrascaeta (La Libertad Avanza)

Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza)

Vilma Bedia (La Libertad Avanza)

Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza)

Patricia Bullrich (La Libertad Avanza)

Pablo Cervi (La Libertad Avanza)

Agustín Coto (La Libertad Avanza)

Enzo Fullone (La Libertad Avanza)

Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza)

Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza)

Nadia Marquez (La Libertad Avanza)

Belén Monte De Oca (La Libertad Avanza)

Agustín Monteverde (La Libertad Avanza)

Bruno Olivera (La Libertad Avanza)

M. Emilia Orozco (La Libertad Avanza)

J. Carlos Pagotto (La Libertad Avanza)

Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza)

Maximiliano Abad (UCR - Unión Cívica Radical)

Eduardo Galaretto (UCR - Unión Cívica Radical)

Mariana Juri (UCR - Unión Cívica Radical)

Daniel Kroneberger (UCR - Unión Cívica Radical)

Carolina Losada (UCR - Unión Cívica Radical)

Silvana Schneider (UCR - Unión Cívica Radical)

Rodolfo Suárez (UCR - Unión Cívica Radical)

Gabriela Valenzuela (UCR - Unión Cívica Radical)

Eduardo Vischi (UCR - Unión Cívica Radical)

Andrea Cristina (PRO)

Martín Goerling (PRO)

Victoria Huala (PRO)

Luis Juez (PRO)

Carlos Arce (Encuentro Misionero)

Sonia R. Decut (Encuentro Misionero)

Carlos Espínola (Provincias Unidas)

Edith Terenzi (Despierta Chubut) Quiénes votaron en contra de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada Alejandra Vigo (Provincias Unidas)

Julieta Corroza (La Neuquinidad)

Adán Bahl (Partido Justicialista)

Daniel Bensusán (Partido Justicialista)

Jorge Capitanich (Partido Justicialista)

Lucía Corpacci (Partido Justicialista)

Eduardo De Pedro (Partido Justicialista)

Juliana Di Tullio (Partido Justicialista)

Celeste G. Navarro (Partido Justicialista)

M. Teresa González (Partido Justicialista)

Alicia Kirchner (Partido Justicialista)

Marcelo Lewandowski (Partido Justicialista)

Carlos Linares (Partido Justicialista)

Cristina López (Partido Justicialista)

Florencia López (Partido Justicialista)

Juan Manzur (Partido Justicialista)

Ana Inés Marks (Partido Justicialista)

José Mayans (Partido Justicialista)

José Emilio Neder (Partido Justicialista)

Mariano Recalde (Partido Justicialista)

Flavia Royón (Primero los Salteños)

Guillermo Andrada (Convicción Federal)

Sandra Mendoza (Convicción Federal)

Carolina Moisés (Convicción Federal)

Beatriz Ávila (Independencia)

Martín Soria (Partido Justicialista)

Sergio Uñac (Partido Justicialista)

Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago)

Elia Esther Moreno (Frente Cívico por Santiago)

Fernando Rejal (Justicia Social Federal)

Fernando Salino (Justicia Social Federal)

José Carambia (Moveré por Santa Cruz)

Natalia Gadano (Moveré por Santa Cruz) Ausentes Anabel F. Sagasti (Partido Justicialista)

Flavio Fama (UCR - Unión Cívica Radical)

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