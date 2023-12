A futuro, será clave diversificar el negocio

3 Como balance de este año que está terminando podemos decir que el principal desafío fue poder sostener los niveles de ingresos acorde al escenario inflacionario y la brecha cambiaria para poder seguir ofreciendo un producto de calidad. Es decir, que el contexto económico no genere un impacto en la calidad del producto y servicio que ofrecemos, que tiene un gran componente de producto importado, lo que nos impulsó a trabajar con el desarrollo de proveedores nuevos, ya que contábamos solo con algunos socios estratégicos limitados que importaban esos productos. Esto también nos llevó a encontrar ciertas alternativas en el procesamiento de las muestras que no vaya en detrimento de la calidad y permitan poder contar con un stock asegurado de manera de mantener la capacidad operativa. En esta línea, también se nos presentó el desafío de sostener el nivel de inversión en comunicación e investigación para poder seguir ofreciendo un servicio de calidad y así pudimos aumentar las ventas y sostener un nivel de ingreso ajustado por inflación, lo que nos permitió navegar este 2023 en un escenario relativamente estable.

En cuanto a los desafíos a futuro, a nivel sectorial creemos que la clave estará en poder diversificar el negocio en los próximos años, desarrollar nuevas unidades de negocios donde la medicina regenerativa pueda ofrecer nuevas alternativas o cubrir necesidades que hasta el momento no venía cubriendo. Por ejemplo, en nuestro caso puntualmente, teniendo hoy una base de 40 mil clientes que confían en nosotros, estamos apuntando a otras opciones tecnológicas relacionadas con el mundo de la medicina regenerativa, que tiene que ver con nuestra misión que es como mejorarle la calidad de vida a las familias a través de esta medicina, y es qué le podemos brindar a esas familias no solo con las células madre de cordón umbilical sino con otro tipo de células madre que están apareciendo en el mercado mundial y que están ofreciendo soluciones tecnológicas que hoy no están presentes en Argentina. Asimismo,como toda industria relacionada en inversión en salud en el marco de una contexto de profunda crisis económica, tenemos el desafío de poder continuar acompañando a las familias para que puedan sostener estas inversiones a largo plazo y ayudarlas con políticas de concientización y financiación que les permitan poder visualizarse a futuro, y no ahogarse en un corto plazo tomando la decisión irreversible de discontinuar el servicio o directamente no guardar las células, lo que tiene un impacto en la salud presente y futura de todo el grupo familiar.