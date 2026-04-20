El superávit comercial creció a u$s2.523 millones en marzo, tercer máximo de la era Milei

Las exportaciones pegaron un salto mensual de casi 20%, el más elevado desde enero de 2021. Las importaciones se mantuvieron estancadas.

El superávit comercial creció a u$s2.523 millones en marzo, la tercera marca más alta de la era Javier Milei . El resultado fue traccionado fundamentalmente por un fuerte avance de las exportaciones , mientras que las importaciones se mantuvieron prácticamente estancadas.

Según los datos reportados por el INDEC este lunes, durante el tercer mes del año el país registró exportaciones por u$s8.645 millones . En términos mensuales pegaron un salto de 19,8% (sin estacionalidad), la variación más elevada desde enero de 2021, cuando la economía estaba afectada por las secuelas de la pandemia de Covid-19.

En relación a marzo de 2025, el aumento de las ventas fue de 30,1% . Esto implicó una mejora anual de u$s2.002 millones.

A diferencia de otros meses, en los cuales el incremento de las exportaciones fue explicado por uno o un par de productos en particular, en este caso la variación tuvo un origen diversificado. Resaltaron los aporte del maíz, el girasol, las carnes, los vehículos para el transporte de mercancías y el litio .

Mientras tanto, las importaciones totalizaron unos u$s6.122 millones , equivalente a una suba mensual de apenas 0,4% y un aumento interanual del 1,7%, explicado por el alza de precios, ya que las cantidades importadas retrocedieron . De este modo, el nivel de compras a otros países se ubica en niveles similares a los de mediados de 2025, previo al salto que experimentaron en la previa de las elecciones legislativas.

Vale recordar que los economistas vienen debatiendo si la merma en las importaciones responde más a dicho sobre stockeo pre electoral, que luego obligó a las empresas a vender la mercadería ya comprada, o a la paralización de la actividad en sectores que suelen demandar muchos insumos del exterior, como la industria manufacturera. A comienzos de año ambas hipótesis tenían una cantidad similar de adherentes, pero ahora la dinámica de la economía local parece ser la que marca el compás de los bienes que arriban al país.

Desde ACM identificaron "un comportamiento heterogéneo entre los rubros asociados a inversión"; por un lado, la adquisición de bienes intermedios arrojó aumentos, pero, en paralelo, los bienes de capital (y sus partes) exhibieron contracciones. Asimismo, los bienes de consumo tuvieron mostraron incrementos, tanto en precios como en cantidades.

Los principales ascensos interanuales en los valores importado se verificaron en porotos de soja, vehículos y las denominadas compras "puerta a puerta" o "courier". En el otro extremo, resaltó la baja en gasoil.

"Es menester resaltar que, así como en febrero el ICA se vio afectado por una menor cantidad de días hábiles, ya que los feriados de Carnaval cayeron ese mes, cuando en 2025 habían caído en marzo, el mes de análisis se vio favorecido por la situación inversa: marzo de 2026 contó con dos días hábiles más que marzo de 2025", acotó ACM sobre el intercambio comercial del período en cuestión.

Desde que Milei es presidente, el superávit comercial de marzo solo fue superado por el dato de noviembre de 2025 (u$s2.535 millones) y mayo de 2024 (u$s2.654 millones).

Hacia adelante, ACM pronosticó que las exportaciones superarán los u$s90.000 millones en 2026 (en el primer trimestre rozaron los u$s22.000 millones), traccionadas principalmente por el complejo agroindustrial y un aporte creciente del sector energético. En cuanto a las importaciones, las ven aumentando a un menor ritmo que en 2025, para culminar el año en torno a los u$s80.000 millones (en el primer trimestre se ubicaron arriba de los u$s16.000 millones). "Resta ver en qué medida la recuperación de importaciones se concentra en bienes de capital e insumos (más que en consumo) y si se sostiene la competitividad necesaria para que el superávit proyectado se materialice", profundizó la entidad.