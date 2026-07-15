Argentina vs España por la final del Mundial 2026: horario, TV y posibles formaciones + Agregar ámbito en









El seleccionado argentino superó a Inglaterra en semis por 2 a 1 mientras que los ibéricos vencieron 2 a 0 a Francia. Ambos se verán las caras en Nueva York.

Argentina ganó este miércoles un partido histórico ante Inglaterra por 2 a 1 en la semifinal del Mundial 2026 y accedió al partido decisivo que se jugará el próximo domingo 19 de julio desde las 16hs en estadio Met Life de Nueva York. Los de Lionel Scaloni irán por el bicampeonato ante España e intentarán igualar la marca de Brasil e Italia.

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En un partido caliente que tuvo más chispas que juego, el conjunto de Lionel Scaloni hizo valer el título de campeona del mundo y doblegó al equipo de Thomas Tuchel. Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, se impuso por 2 a 1 en un encuentro vibrante. Para los británicos anotó Anthony Gordon.

El equipo argentino dio una nueva muestra de carácter y, con garra, orgullo y empuje, revirtió un partido en el que estaban abajo a falta de 10 minutos para el final, recordando la gesta lograda ante Egipto y los triunfos contra Cabo Verde y Suiza en las instancias decisivas. Así, jugará la final contra España.

El martes, los dirigidos por Luis de la Fuente le ganaron 2 a 0 a Francia por las semifinales del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Dallas y se transformaron en el primer país en asegurarse el lugar en la final.

Desde lo individual, Mikel Oyarzabal y Pedro Porro brillaron, pero también lo hicieron colectivamente para poder conseguir el pase e ir en busca del trofeo más prestigioso del fútbol. El equipo español se aseguró su lugar en la final de la Copa del Mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, New York.

Cuándo juegan Argentina vs España por la final del Mundial 2026: horario, TV y posibles formaciones Con su triunfo ante Inglaterra, Argentina clasificó a la final del Mundial 2026, donde se enfrentará a España en un duelo de alto nivel. Los de Lionel Messi irán en busca de su cuarta copa y del bicampeonato, mientras que los españoles intentará bordarle la segunda estrella a su escudo. Día: 19 de julio del 2026 Horario: 16hs TV: TyC Sports, DSports, Disney+ Las posibles formaciones de Argentina y España Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul; Lionel Messi y Julián Álvarez.+ España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Fabían Ruíz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.