Lo que tenés que saber del Estadio MetLife, la cancha que albergará la final del Mundial 2026

Tiene una enorme capacidad y algunas curiosidades que te dejarán enormemente sorprendido.

El estadio donde se podrá presenciar la batalla final del Mundial 2026. Getty Images

El MetLife Stadium es uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Estados Unidos, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, y hogar de los equipos de la NFL New York Giants y New York Jets, con capacidad para más de 82.500 espectadores. A lo largo de los años se consolidó como sede de eventos deportivos y espectáculos de gran magnitud, y ahora se prepara para un capítulo histórico en el Mundial 2026.

Ese estadio será el escenario de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, programada para el domingo 19 de julio de 2026, cuando los dos mejores equipos del torneo se enfrenten por el título más importante del fútbol. La elección de MetLife para el cierre del torneo lo convierte en uno de los epicentros del evento deportivo más visto del planeta.

Estadio MetLife El hogar de los New York Jets tiene una capacidad para 82.500 personas. Imagen: Sport Los datos curiosos del Estadio MetLife El MetLife Stadium fue inaugurado en 2010 como reemplazo del antiguo Giants Stadium y desde entonces se destacó no solo por su tamaño y diseño, sino también por la diversidad de eventos que alberga. Más allá del fútbol americano profesional, fue sede de la final de la Copa América Centenario en 2016, un partido histórico que terminó con Chile campeona tras una definición por penales contra Argentina.

En la misma linea, albergó varios encuentros decisivos del Mundial de Clubes 2025 incluida la final entre Chelsea y Paris Saint-Germain donde los Blues se consagraron como los mejores del torneo intercontinental.

Además, es un escenario recurrente para conciertos de primer nivel con artistas como Beyoncé, Taylor Swift, Ed Sheeran y Bruce Springsteen, lo que demuestra su versatilidad para albergar espectáculos de distinta índole. Su localización, muy cerca de la ciudad de Nueva York, lo convierte en un punto de encuentro cultural y deportivo de gran relevancia.

El estadio destaca también por su enorme infraestructura y su capacidad para manejar multitudes, algo que será clave para el Mundial 2026, donde se espera una afluencia récord de aficionados de todo el mundo y un despliegue logístico sin precedentes. Final del Mundial El Estadio MetLife será la sede donde festejará el próximo campeón del mundo. Imagen: Getty Además de la final: qué partidos albergará el Estadio MetLife Además de la gran final, el MetLife Stadium será sede de ocho partidos del Mundial 2026, distribuidos entre la fase de grupos y las rondas eliminatorias. Esto incluye cinco encuentros de la fase de grupos, un partido de dieciseisavos de final y uno de octavos de final, antes del duelo decisivo del 19 de julio. Entre los encuentros programados, se destacan duelos de selecciones fuertes en la fase inicial, como Brasil - Marruecos o Francia - Senegal. Estos duelos tendránfechas repartidas entre mediados y finales de junio, lo que convierte al recinto en uno de los puntos más activos del torneo y en un lugar clave para seguir la acción rumbo al título mundial.