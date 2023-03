Ataque narco: Alberto alertó por ola de violencia y refuerzan la seguridad

En un sentido más amplio, Fernández reflexionó sobre el trabajo mancomunado que se está haciendo por “la Argentina que padece la violencia de Rosario, la Argentina que pelea frente al fondo para seguir creciendo para seguir desarrollándose y por la Argentina que está en La Poma y que necesita definitivamente del apoyo del estado nacional para seguir creciendo”. El mandatario efectuó estas declaraciones durante el acto de entrega de las primeras casas del programa Habitar Comunidad en la ciudad salteña de La Poma, con las que se alcanzan las 90.000 viviendas otorgadas en todo el país.

De esta manera, el Presidente hizo referencia a la balacera que recibió el supermercado que pertenece a la familia paterna de Antonella Roccuzzo, la esposa del astro futbolístico Lionel Messi, durante esta madrugada en la ciudad de Rosario por delincuentes que además dejaron una nota intimidatoria para el capitán de la selección argentina, informaron fuentes judiciales y policiales. El hecho ocurrió minutos antes de las tres de esta madrugada en el local llamado “Único”, ubicado al 2500 de la calle Lavalle, donde se efectuaron al menos 14 disparos y se halló el mensaje que dice: “Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”.

Fuentes judiciales indicaron que, según primeros indicios recabados, los autores del ataque fueron dos personas, hasta el momento no identificadas, que se desplazaban a bordo de una motocicleta, cuyas características se preservan para la investigación. La fiscalía informó que “se constataron 14 impactos en el frente del local comercial” y “se recogieron 12 vainas servidas en el lugar”, mientras que la nota manuscrita dirigida a Messi, fue enviada a peritar al igual que el material balístico. “Se dispuso la comisión de gabinete criminalístico para preservación y relevamiento de la escena del hecho, inspección ocular, croquis demostrativo, vistas fotográfica, relevamiento de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas en el lugar y zona de influencia, levantamiento de rastros, toma de testimonios a vecinos del lugar y personas que puedan aportar datos a la investigación”, agrega el reporte de la fiscalía.

Más temprano, fuentes oficiales habían informado sobre el diálogo que el Presidente mantuvo con el intendente Javkin para analizar la situación. Según confirmaron fuentes gubernamentales, el jefe de Estado y el jefe comunal “intercambiaron información sobre las posibles causas de lo que había sucedido, lo que por ahora dice el personal que trabaja en inteligencia criminal y todo lo que se está haciendo”. Fernández y Javkin estuvieron reunidos la semana pasada, según se recordó.

Además, desde la Casa Rosada se aclaró que, durante el diálogo de hoy, Javkin no le pidió a Fernández que fuera a Rosario, tal como el intendente deslizó en diálogo con diversos medios. “Javkin estuvo muy agradecido por todo lo que se está haciendo y no le dijo nada de lo que dijo públicamente media hora después”, señalaron las fuentes gubernamentales.

En medio de la escalada de violencia, el presidente de la Corte Suprema y presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, anunció además que se colocarán ocho cámaras en los Tribunales Federales de Rosario para atender la “emergencia en materia de seguridad” que vive la ciudad santafesina.

Según informaron fuentes del Consejo, Rossati conversó telefónicamente con el juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Aníbal Pineda, “sobre la situación de emergencia en materia de seguridad”, tras lo cual decidió que se instalarán las cámaras de “alta complejidad”. Según el comunicado difundido por el Consejo de la Magistratura, a las ocho cámaras se sumarán, en un plazo todavía no definido, otras 130 que vigilarán los tribunales federales de Rosario.

Ayer, ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández acusó directamente a la Corte Suprema por la situación en la provincia de Santa Fe: “Si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio”, sostuvo el Presidente. Aníbal Fernández, agregó que “los narcos han ganado” al opinar acerca del mensaje mafioso que recibió la familia de Lionel Messi en la ciudad de Rosario y dijo que se encuentra trabajando en el área. El funcionario señaló que la zona en la que se encuentra el Supermercado Único, de la familia Roccuzzo, en el oeste de Rosario, corresponde a las tareas asignadas a la Gendarmería, al tiempo que precisó que no se trata de un área “tan caliente”.

“Lo que sucedió hoy tiene características particulares y llama mucho más la atención por razones obvias. En nuestro trabajo se define en una mesa de todas las semanas lo que se conoce como fajas de empeñamiento”, explicó y reiteró: “Estaba en la faja que le corresponde a la Gendarmería”. El funcionario del Gabinete que responde a Alberto Fernández planteó que la situación en Rosario es compleja “desde hace 20 años” y o que durante 2022, la cartera que lidera coordinó 2.050 procedimientos con un saldo de 2.077 detenidos.