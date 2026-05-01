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1 de mayo 2026 - 10:13

Autos: las 10 marcas y modelos más vendidos en abril

El mercado de 0km mostró retrocesos en casi todos los segmentos durante el mes, con una fuerte competencia y cambios en las preferencias de los consumidores.

Toyota lideró el cuarto mes del año

Toyota lideró el cuarto mes del año

Depositphotos

Ranking de marcas: así quedó el top 10 de abril 2026

En el cuarto mes del año, el liderazgo fue para Toyota, que patentó 6.691 unidades. En segundo lugar se ubicó Volkswagen con 5.538, mientras que Fiat completó el podio con 5.021.

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El ranking del 1 al 10 se ordenó de la siguiente manera:

  1. Toyota: 6.691
  2. Volkswagen: 5.538
  3. Fiat: 5.021
  4. Ford: 3.862
  5. Chevrolet: 3.847
  6. Renault: 3.526
  7. Peugeot: 2.976
  8. Citroën: 1.790
  9. BYD: 1.701
  10. Jeep: 1.137

Este esquema confirma el dominio de las marcas tradicionales, aunque con la irrupción de nuevas automotrices como BYD, que ya se mete entre las diez más vendidas.

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En el cuarto mes del año, el liderazgo fue para Toyota, que patentó 6.691 unidades.

En el cuarto mes del año, el liderazgo fue para Toyota, que patentó 6.691 unidades.

Modelos más vendidos: pick ups y SUV al frente

En el desglose por modelos, la Toyota Hilux volvió a ser el vehículo más elegido del mercado con 2.346 unidades, reafirmando el peso de las pickups en la Argentina.

El top 10 de modelos en abril quedó así:

  1. Toyota Hilux: 2.346
  2. Peugeot 208: 1.819
  3. Ford Territory: 1.570
  4. Ford Ranger: 1.437
  5. Fiat Cronos: 1.436
  6. Volkswagen Tera: 1.292
  7. Chevrolet Tracker: 1.209
  8. Chevrolet Onix: 1.182
  9. Volkswagen Amarok: 1.156
  10. Toyota Yaris Cross: 1.128

El ranking refleja una tendencia clara: predominan las pick ups y SUV, aunque también se mantienen firmes algunos modelos compactos como el Peugeot 208 y el Fiat Cronos.

Con estos números, abril deja en evidencia un mercado que sigue activo pero con señales de ajuste, donde el liderazgo se sostiene, pero la competencia es cada vez más intensa.

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