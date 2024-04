Atención: WhatsApp no funcionará más en estos celulares a partir de mayo 2024

En la actualidad las aplicaciones se actualizan con demasiada frecuencia, y en el caso de WhatsApp no es la excepción. Esta herramienta de mensajería está constantemente modificándose para ofrecer mayores estándares de seguridad y privacidad, por lo que se le agregan cada vez más detalles en sus funciones. Si bien esto es una ventaja para muchos usuarios, es una enorme desventaja para los equipos móviles más antiguos, forzándolos a quedar obsoletos .

El mayor problema que tienen estas actualizaciones es que no permiten su uso en versiones anteriores, por los que si el equipo que tiene el usuario no soporta las nuevas versiones, se verá imposibilitado de hacer uso de la aplicación en su totalidad. En este sentido, la empresa WhatsApp ha anunciado cuáles son los equipos que no servirán para su uso, enterate a continuación.