Darán por aprobadas materias del CBC de forma automática a quienes egresen de colegios de la UBA + Agregar ámbito en









Se trata de una resolución del Consejo Superior de la alta casa de estudios. El fin es favorecer "la continuidad de las trayectorias académicas" de los egresados.

La medida aplicará para cinco colegios dependientes de la UBA, entre ellos el ILSE y el CNBA.

Una resolución firmada por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) autorizó a que se den por aprobadas de forma automática muchas materias del Ciclo Básico Común (CBC) para los egresados de colegios dependientes de la casa de estudios. La medida aplicará inmediatamente para quienes ya cuenten con quinto año del secundario finalizado.

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La medida, a la que tuvo acceso Clarín, sostiene que “la Secretaría de Asuntos Académicos realizó un análisis técnico-curricular de los planes de estudio y contenidos mínimos” de las escuelas dependientes para seleccionar aquellas materias del CBC cuyos contenidos ya fueron asimilados por los egresados en etapa secundaria.

La iniciativa incluye a cinco colegios de la UBA:

Escuela de Educación Técnico Profesional de Nivel Medio en Producción Agropecuaria y Agroalimentaria;

Escuela de Educación Técnica de Nivel Secundario;

Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini;

Colegio Nacional de Buenos Aires;

Instituto Libre de Segunda Enseñanza; Materias del CBC figurarán como aprobadas automáticamente para quienes egresen de colegios de la UBA El texto agregó que, tras este análisis, se identificaron "asignaturas del Ciclo Básico Común que se encuentran cubiertas por la formación recibida en cada escuela”, por lo que consideraron importante "establecer un reconocimiento" por materia y "evitando tratamientos disímiles respecto de una misma asignatura".

El fin de esta decisión es favorecer "la continuidad de las trayectorias académicas" de los egresados "sin afectar las exigencias propias de cada carrera ni los requisitos correspondientes a las asignaturas del Ciclo Básico Común que no se encuentren comprendidas en el presente reconocimiento”.

uba economicas El fin de esta decisión es favorecer "la continuidad de las trayectorias académicas" de los egresados. Qué materias del secundario serán reconocidas en el CBC Entre las asignaturas que figurarán como aprobadas automáticamente por cada escuela, confirmó Clarín, figuran las siguientes con su debido código de identificación: Escuela de Producción Agropecuaria y Agroalimentaria Álgebra (027)

Álgebra (071)

Análisis Matemático (072)

Análisis Matemático A (066)

Biología (08)

Biología e Introducción a la Biología Celular (054)

Biología e Introducción a la Biología Celular B (091)

Economía (RESCS-2024-1557-E-UBA-REC)

Filosofía (042)

Física (03)

Física e Introducción a la Biofísica (053)

Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (024)

Introducción al Pensamiento Científico (040)

Matemática (51)

Matemática (61)

Química (05)

Sociología (014)

Trabajo y Sociedad (070) Colegio Nacional de Buenos Aires Biología (08)

Economía (RESCS-2024-1557-E-UBA-REC)

Filosofía (042)

Física (03)

Historia Económica y Social General (074)

Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (024)

Introducción al Pensamiento Científico (040)

Matemática (51)

Matemática (61)

Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional (050)

Psicología (015)

Química (05)

Trabajo y Sociedad (070) Escuela de Comercio Carlos Pellegrini Administración General (086)

Análisis Contable (092)

Biología (08)

Economía (RESCS-2024-1557-E-UBA-REC)

Filosofía (042)

Física (03)

Historia Económica y Social General (074)

Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (024)

Introducción al Pensamiento Científico (040)

Matemática (51)

Matemática (61)

Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional (050)

Principios Generales del Derecho Privado (089)

Psicología (015)

Química (05)

Sociología (014)

Sociología de las Organizaciones (094)

Trabajo y Sociedad (070) Escuela de Educación Técnica de Nivel Secundario Biología (08)

Física (03)

Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (024)

Introducción al Pensamiento Científico (040)

Matemática (51)

Matemática (61)

Pensamiento Computacional (090)

Química (05)

Trabajo y Sociedad (070) Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE) Biología (08)

Economía (RESCS-2024-1557-E-UBA-REC)

Filosofía (042)

Física (03)

Historia Económica y Social General (074)

Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (024)

Introducción al Pensamiento Científico (040)

Matemática (51)

Matemática (61)

Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional (050)

Psicología (015)

Química (05)

Trabajo y Sociedad (070)

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