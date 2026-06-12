Captiva PHEV: espacio, silencio, tecnología y bajo consumo en clave SUV

El modelo híbrido enchufable de Chevrolet combina confort, diseño moderno y seguridad, en una propuesta pensada tanto para la ciudad como para viajar.

En un contexto donde la electrificación empieza a ganar protagonismo, el regreso de un nombre conocido no pasa desapercibido. La Chevrolet Captiva PHEV vuelve al mercado argentino con una propuesta completamente renovada, más moderna y alineada con las nuevas tendencias.

Desde el primer contacto, uno de los puntos más destacados es su espacio interior . Tanto adelante como atrás, la habitabilidad sorprende: incluso con un conductor de gran estatura , el lugar para piernas y cabeza es generoso, y las plazas traseras mantienen ese confort sin resignar comodidad.

Con una distancia entre ejes de 2,8 metros , logra un equilibrio ideal para cinco ocupantes, mientras que el baúl de 532 litros la posiciona como una opción muy versátil para el uso familiar o escapadas.

Con una distancia entre ejes de 2,8 metros, logra un equilibrio ideal para cinco ocupantes, mientras que el baúl de 532 litros la posiciona como una opción muy versátil para el uso familiar o escapadas.

Esta nueva Captiva deja atrás su pasado para apoyarse en una plataforma global, con fabricación en China , algo que se percibe en su diseño y en ciertos rasgos compartidos con otros modelos de ese origen.

En lo técnico, incorpora un sistema híbrido enchufable que combina un motor naftero 1.5 con un impulsor eléctrico, logrando una potencia conjunta de 204 CV y 310 Nm de torque. En la práctica, esto se traduce en una conducción ágil pero, sobre todo, eficiente.

Uno de sus grandes diferenciales es la autonomía: puede alcanzar hasta 1.000 km combinados y recorrer cerca de 80 km en modo 100% eléctrico, lo que la convierte en una opción muy interesante para el uso diario con bajo consumo. Además, la batería de 20,5 kWh permite recargas tanto en el hogar como mediante carga rápida, sumando practicidad en el uso cotidiano.

Diseño moderno con guiños deportivos

A nivel estético, la Captiva MY26 apuesta por una imagen actual, con líneas fluidas y detalles deportivos. En el frente se destacan la parrilla en negro brillante, las ópticas LED tipo proyector y un paragolpes integrado al color de la carrocería.

El perfil se completa con llantas de 18 pulgadas y barras de techo negras, que refuerzan su carácter urbano. En la parte trasera, las luces full LED y el portón con apertura eléctrica elevan la percepción general y le aportan un toque de mayor sofisticación.

LED-CAPTIVA A nivel estético, la Captiva MY26 apuesta por una imagen actual, con líneas fluidas y detalles deportivos. En el frente se destacan la parrilla en negro brillante, las ópticas LED tipo proyector y un paragolpes integrado al color de la carrocería.

LLANTAS CAPTIVA

Interior minimalista y protagonismo tecnológico

Puertas adentro, la propuesta apunta a un diseño minimalista y moderno, con una clara orientación hacia lo digital. La gran protagonista es la pantalla multimedia de 15,6 pulgadas, que domina la consola y centraliza la mayoría de las funciones.

Se complementa con un tablero digital de 8,8”, materiales con terminaciones en ecocuero, costuras visibles y un volante multifunción que refuerza la calidad percibida. También suma techo panorámico, climatizador digital y múltiples puertos USB, en línea con lo que hoy demanda el usuario.

INTERIOR CAPTIVA

Confort de marcha y perfil rutero

En marcha, la Captiva se destaca por un andar suave y silencioso, una de las características más valoradas en los sistemas híbridos enchufables. La transición entre modos es prácticamente imperceptible, lo que mejora la experiencia, especialmente en ciudad. Además, un detalle que no pasa desapercibido, es el encendido del vehículo: con solo abrir la puerta, ya se enciende, sin accionar un botón. Claro, siempre y cuando el conductor tenga la llave en mano o la posicione dentro del habitáculo. Del mismo modo, al retirarse de la Captiva, no hace falta apagarla, ya que el sistema lo hace de manera autónoma, sin necesidad de asistencia humana.

A esto se suma un confort de marcha bien logrado, con suspensiones que filtran correctamente las irregularidades y una insonorización que acompaña el conjunto. La transmisión automática y la entrega progresiva de potencia ayudan a una conducción relajada.

CAPTIVA 3

Pensada también para viajar, ofrece un baúl amplio y funcional, ideal para cargar valijas o equipaje sin inconvenientes. En ese sentido, cumple con creces como vehículo familiar o para trayectos largos.

CAPTIVA 4 BAÚL Pensada también para viajar, ofrece un baúl amplio y funcional, ideal para cargar valijas o equipaje sin inconvenientes. En ese sentido, cumple con creces como vehículo familiar o para trayectos largos.

Seguridad y asistencias a la conducción

En seguridad, el modelo incorpora un equipamiento completo con seis airbags, control de estabilidad, monitoreo de presión de neumáticos y cámara 360°.

A esto se suma el paquete Chevrolet Intelligent Driving, que incluye control de velocidad crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal y asistente de mantenimiento de carril, entre otras funciones. Por si fuera poco, si el conductor no se coloca el cinturón de seguridad, el vehículo no avanza por más que la selectora esté en modo drive.

Precios y financiamiento de la Captiva

Captiva se ofrece en nuestro país a $52.740.900. Además, se mantienen los planes a 12 meses con tasa 0% en el modelo, con posibilidad de diferir la primera cuota hasta 60 días, y se incorporan mejoras en montos máximos a financiar y tasas en varios modelos.

Plan Captiva PHEV

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $30.000.000.

Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $26.500.000.

Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $20.000.000.

Financiación de hasta $20.000.000 a 24 meses, con tasa 19,9%.

Financiación de hasta $20.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.

En definitiva, la Captiva PHEV propone una combinación equilibrada de espacio, tecnología y eficiencia, con una identidad moderna que refleja su origen global y una clara orientación hacia el futuro de la movilidad.